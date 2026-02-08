El PP gana las elecciones de Aragón pero pierde escaños y queda debilitado ante un Vox que duplica su resultado, mientras el PSOE se hunde

El candidato a la reelección a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón (Ramón Comet / Europa Press)

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón y revalida su condición de primera fuerza política en la Comunidad, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes. Con el 90% del escrutinio completado, la candidatura encabezada por Jorge Azcón obtiene 26 escaños en el Parlamento autonómico, un resultado muy similar al de los comicios de 2023 y que le permite imponerse con claridad al resto de formaciones, pero le obliga de nuevo a apoyarse en otros grupos para garantizar la investidura y la estabilidad del próximo Gobierno.

El resultado confirma un escenario ampliamente anticipado durante la campaña electoral y por los sondeos publicados en los días previos: estabilidad para el PP, un severo retroceso del PSOE y un crecimiento notable de Vox que altera el equilibrio interno del Parlamento y refuerza el peso del bloque conservador. La nueva composición de las Cortes dibuja un mapa político más fragmentado y polarizado, en el que la aritmética parlamentaria vuelve a situar la gobernabilidad en el centro del debate.

El PSOE cae a mínimos históricos

El PSOE aragonés, liderado por Pilar Alegría, firma en estas elecciones su peor resultado histórico en la Comunidad. Los socialistas obtienen 18 escaños, una cifra muy inferior a los 23 diputados logrados en las elecciones autonómicas de 2023 e igualando su anterior suelo electoral de los comicios de 2015. El desplome socialista supone una pérdida sustancial de representación y debilita de forma significativa su posición como principal partido de la oposición, además de reducir cualquier opción de articular una alternativa de gobierno desde la izquierda.

La caída del PSOE se ha ido confirmando conforme avanzaba el recuento y refleja una tendencia de desgaste que ya habían señalado las encuestas preelectorales. El resultado deja al partido en una situación delicada en Aragón, con un espacio electoral cada vez más disputado y una izquierda fragmentada en varias candidaturas con una representación limitada.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, durante un acto de campaña de celebrado en Zaragoza este viernes. EFE/Javier Cebollada

Frente al retroceso socialista, Vox emerge como el gran vencedor de la noche en términos de crecimiento. La formación liderada por Alejandro Nolasco logra 14 escaños, frente a los 7 con los que contaba en la legislatura anterior, y se consolida como tercera fuerza política en las Cortes. El aumento de su representación refuerza su papel como socio imprescindible del PP y le otorga una capacidad de influencia decisiva en la conformación del próximo Ejecutivo autonómico.

La suma de los escaños del PP y Vox alcanza 40 diputados, superando la mayoría absoluta y garantizando, desde el punto de vista aritmético, una investidura sin necesidad de recurrir a otras fuerzas. No obstante, el reforzamiento de Vox altera el equilibrio dentro del bloque de derechas y condiciona el margen de maniobra del PP, que deberá gestionar una relación parlamentaria con un socio más fuerte y con mayor peso político que en la legislatura saliente.

En cuarta posición se sitúa la Chunta Aragonesista, que obtiene 6 escaños, mejorando su representación respecto a los 3 diputados que tenía hasta ahora. La formación aragonesista refuerza su presencia en el Parlamento y mantiene un espacio propio en un escenario marcado por la polarización entre bloques. Teruel Existe logra 2 escaños, un resultado que le permite conservar una representación relevante, aunque pierde un diputado, y mantener su capacidad de influencia en determinadas votaciones clave.

Los candidatos a la presidencia de Aragón ejercen su derecho al voto en las elecciones de febrero de 2026. (Europa Press)

IU-Sumar logra mantener su representación parlamentaria y obtiene 1 escaño, repitiendo así el resultado de la legislatura anterior y asegurando su presencia en las Cortes de Aragón. Por el contrario, el Partido Aragonés pierde la representación parlamentaria con la que contaba hasta ahora y queda fuera del Parlamento autonómico. Podemos tampoco consigue escaños y desaparece de las Cortes de Aragón, confirmando el debilitamiento del espacio a la izquierda del PSOE y la fragmentación del voto progresista.