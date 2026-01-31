La factura de la luz cae un 1,5% en enero y se sitúa en 63,31 euros de media para el consumidor con tarifa regulada

Una persona conecta un enchufe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores con tarifa regulada han podido beneficiarse este enero de una caída del 1,5% en el precio de la factura eléctrica frente al coste medio de diciembre. En comparación interanual, el precio voluntario para el pequeño consumidor o PVPC se abarató un 7% respecto al mismo mes de 2025.

Tras este descenso, el importe medio para un cliente tipo se sitúa en 63,31 euros. El abaratamiento, de acuerdo con el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se explica en parte por la evolución de los impuestos. En enero de 2024, la factura ascendía a 68,41 euros, tras el retorno del IVA de la electricidad al 21%. La rebaja impositiva, que se introdujo de forma temporal durante la crisis energética desatada tras la invasión rusa de Ucrania, llegó a reducir el IVA hasta el 5%, antes de elevarse posteriormente al 10% y volver finalmente al nivel habitual.

El análisis de las facturas de enero en los últimos años muestra una notable fluctuación. En 2024, el importe fue de 54,49 euros y, un año antes, de 48,62 euros. Sin embargo, la volatilidad se disparó en 2022, cuando el recibo alcanzó los 96,61 euros en medio de la inestabilidad internacional y la recuperación de la demanda tras la pandemia.

El precio del ‘pool’ cae un 8%

La importe final del recibo de la luz no solo depende del consumo y también incorpora costes regulados, alquiler de equipos de medición, el margen de la comercializadora y los impuestos. La evolución del precio mayorista, conocido como ‘pool’, juega un papel decisivo en la factura final. En enero de 2025, este precio promedio se redujo a 71,67 euros por megavatio hora (MWh), un descenso del 8% respecto a los 77,9 euros/MWh registrados en diciembre.

Un consumidor calcula su factura. (Canva)

El precio de la electricidad cerró enero un 25% por debajo de hace un año, gracias al retroceso del gas y al avance de las fuentes hidráulicas, entre otros factores. La electricidad arrancó 2026 con una media en el entorno de los 70 euros por megavatio hora frente a los 96,33 euros del mismo mes de 2024, según datos del operador del mercado eléctrico (OMIE) recopilados por EFE.

Días por encima de los 100 euros

Pese a la reducción general, en ocho días del mes se superó la barrera de los 100 euros, alcanzando el máximo diario el 19 de enero, con 129,86 euros. Por el contrario, el día más barato del mes se registró el viernes 30, con un precio de 5,57 euros/MWh, lo que representa un descenso del 55% respecto al día anterior, reflejando la alta volatilidad intradía del mercado eléctrico.

De cara a 2026, el grupo ASE prevé un precio medio de 54,55 euros/MWh, considerando una climatología normal y precios del gas y de emisiones similares a los actuales. En un escenario bajista, el precio podría caer hasta 48,51 euros/MWh, mientras que en uno alcista podría alcanzar los 62,34 euros/MWh. Este comportamiento se verá influido por el aumento esperado de la generación renovable no gestionable, principalmente eólica y fotovoltaica, y por la producción hidroeléctrica que se situará en la media histórica. Además, se anticipa que Red Eléctrica mantenga altos niveles de generación con ciclos combinados (CCG) para garantizar la estabilidad de la red y evitar situaciones como el apagón de abril. En este contexto, los costes de ajuste y balance podrían mantenerse en torno a 17 euros/MWh durante 2026.