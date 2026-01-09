La producción industrial sube un 1,8 % en noviembre por la mayor producción de energía

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El índice de producción industrial (IPI) subió en noviembre un 1,8 % en comparación anual, una tasa 0,3 puntos superior a la registrada en octubre, que ha estado impulsada por el aumento de la producción en el sector de la energía y a pesar de la caída en el de bienes de consumo duradero.

De acuerdo con los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción industrial en el sector de la energía creció un 6,8 % interanual.

La producción industrial también se incrementó un 2,7 % para los bienes intermedios y un 0,2 % para los bienes de consumo no duradero, en tanto que cayó un 4,2 % para los bienes de consumo duradero.

El IPI corregido de efectos estacionales y de calendario aumentó en noviembre un 4,5 % respecto al mismo mes del año anterior, 3,3 puntos más que en octubre.

Corregida la estacionalidad, la producción de energía aumentó un 7,2 % interanual, en tanto que la de bienes de consumo duradero se contrajo un 3,3 %.

Las comunidades autónomas con mayores incrementos de su producción industrial fueron Castilla y León (12,8 %), Andalucía (11 %), Castilla-La Mancha (3 %) y Aragón (2,9 %).

Por el contrario, se registraron caídas La Rioja (8,4 %), Asturias (5,3 %), Extremadura (3,7 %), Navarra (2,9 %), Murcia (2,8 %), Galicia (2,2 %), País Vasco (2,1 %) y Canarias (1,9 %). EFECOM