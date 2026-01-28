Cuál es el electrodoméstico que más consume energía: no es el refrigerador

Hay ciertos aparatos que pese a no estar conectados todo el día impactan de mayor manera en la tarifa mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la percepción general ha situado al refrigerador como el principal responsable del alto consumo de energía en los hogares. Sin embargo, recientes análisis revelan un escenario diferente.

El electrodoméstico que más incrementa la factura de la luz no es el refrigerador, sino la secadora, un aparato presente en muchos hogares y que suele pasar desapercibido en los cálculos de gasto energético.

Este hallazgo modifica la manera en que los consumidores abordan el ahorro energético y obliga a repensar las rutinas para reducir el gasto. En este sentido, se presenta todo lo que debe saber de los gastos de los electrodomésticos y esto qué representa en dinero en la factura de energía.

Cuánta energía consume la secadora mientras se usa

El uso frecuente y la alta demanda de calor convierten a la secadora en el electrodoméstico con mayor impacto en la factura de la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secadora, sobre todo en programas de algodón utilizados cuatro veces por semana, alcanza un gasto mensual aproximado de 10,14 euros, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU).

Esta cifra la posiciona como el electrodoméstico con mayor impacto en el recibo mensual de electricidad, superando al refrigerador y otros aparatos de uso cotidiano.

El elevado consumo de la secadora es producto de la cantidad de energía necesaria para generar calor y evaporar la humedad de las prendas. Esta demanda energética es considerable aun cuando se utiliza con una frecuencia moderada.

Cómo impactan otros electrodomésticos en la factura de energía

El refrigerador, aunque permanece encendido las veinticuatro horas del día, ocupa la tercera posición en el ranking de consumo. Su gasto mensual es de 6,43 euros, de acuerdo con el análisis de la OCU.

El lavavajillas, el refrigerador y la lavadora siguen a la secadora en el ranking de consumo mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavavajillas, con un uso diario, alcanza los 7,21 euros al mes, mientras que la lavadora, empleada cuatro veces a la semana, supone 5,25 euros mensuales.

El televisor, utilizado cuatro horas diarias, representa un coste de 3,27 euros al mes. El horno, con dos usos semanales, consume 2,54 euros mensuales. Estos datos permiten dimensionar el impacto de cada aparato en la factura eléctrica y ayudan a identificar oportunidades de ahorro.

Cuáles son los aparatos eléctricos que menos energía consumen

Entre los dispositivos con menor consumo anual destacan el aspirador, el monitor de ordenador y la plancha. El aspirador utiliza 38 kWh al año, lo que equivale a unos 12 euros anuales, siempre que se use una hora por semana.

Aparatos como el aspirador, el monitor de ordenador y la plancha registran un gasto energético anual muy inferior al de los principales electrodomésticos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El monitor de ordenador, con un uso de nueve horas diarias, consume 48 kWh al año y representa 14 euros anuales, La plancha, por su parte, alcanza los 108 kWh anuales con una hora de uso semanal, lo que supone 34 euros al año.

Estos valores evidencian que algunos aparatos, pese a su potencia, no generan un gasto elevado por el uso esporádico o al tiempo limitado de funcionamiento.

Qué impacto tiene el consumo en reposo o “stand-by” de los dispositivos

El consumo en reposo, conocido como “stand-by” o consumo fantasma, influye en la factura aunque muchos usuarios lo subestiman. Según la OCU, la caldera de gas, los altavoces inteligentes como Alexa o Google y el robot aspirador figuran entre los aparatos que más energía utilizan en reposo.

Altavoces inteligentes inciden en el valor de la cuota a fin de mes así estén en modo reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos tres aparatos suman un gasto anual de 24 euros únicamente por permanecer conectados y listos para su uso. El consumo en stand-by de la caldera se sitúa en 27 kWh al año, mientras que los altavoces inteligentes y el robot aspirador alcanzan 26 kWh y 23 kWh anuales respectivamente.

Cómo saber el consumo exacto de cada electrodoméstico

Existen métodos para calcular el consumo de los electrodomésticos. El primero consiste en revisar la etiqueta energética, que detalla el gasto anual en el caso de refrigeradores o el consumo por ciclo para lavadoras y lavavajillas.

Otra opción es consultar la ficha técnica o la placa de características del aparato, donde se indica la potencia en vatios. Multiplicando esta cifra por el tiempo de uso en horas se obtiene una estimación del consumo en kilovatios hora (kWh).