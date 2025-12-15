In House

Los hábitos cotidianos que ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar

Pequeñas acciones diarias permiten mejorar la eficiencia y evitar gastos innecesarios

Guardar
Regular la temperatura del aire
Regular la temperatura del aire acondicionado ayuda a reducir el consumo sin perder confort (ADEERA)

De acuerdo con información relevada por la Secretaría de Energía y el INDEC, el 84,8% de los hogares del país cuenta con algún equipo para refrigerar los ambientes. Dentro de ese conjunto, casi la mitad (47%) dispone de aire acondicionado. Estas cifras permiten dimensionar cómo los hábitos de uso responsable pueden influir tanto en la demanda sobre la red como en el consumo energético de cada familia.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), entidad que reúne a 50 empresas en el territorio nacional, remarca que el trabajo cotidiano de los equipos del sector y las prácticas adecuadas por parte de los usuarios forman parte de un mismo objetivo compartido: garantizar un suministro seguro y sostenido en todo el país.

Desde este grupo hacen hincapié en que la suma de pequeñas decisiones tiene el potencial de generar consecuencias positivas a gran escala. Es decir, usar conscientemente el aire acondicionado, preferir la luz natural o simplemente apagar artefactos que no se utilizan son gestos accesibles que, repetidos a diario, disminuyen el consumo y contribuyen al bienestar general.

Cómo cuidar la energía del hogar

En principio, disponer de información clara sobre el funcionamiento y la eficiencia de los electrodomésticos habilita a los usuarios a tomar mejores decisiones. Los equipos con etiqueta de alta eficiencia reducen el gasto energético y prolongan su vida útil, incluso cuando la inversión inicial es mayor. Además, incorporar rutinas de mantenimiento regular evita sobrecargas o pérdidas que se traducen en mayor uso de electricidad.

Desde ADEERA sostienen que la climatización de ambientes merece atención. Regular la temperatura a valores intermedios permite mantener el confort y, al mismo tiempo, evita excesos que impactan directamente en la factura y en la exigencia a la red eléctrica. El hábito de ventilar los espacios en las horas frescas y reemplazar el uso de aire acondicionado con ventiladores puede resultar tanto práctico como económico.

La conciencia energética en el
La conciencia energética en el hogar es clave para un uso más responsable y equilibrado (ADEERA)

Por otro lado, el fenómeno del consumo fantasma representa un desafío silencioso. La recomendación es desenchufar cargadores, televisores y pequeños electrodomésticos cuando no se usan, lo cual disminuye la demanda invisible y mejora la eficiencia general del hogar.

También, aprovechar al máximo la luz natural se convierte en una estrategia sencilla para reducir la necesidad de iluminación artificial. Rediseñar la disposición de los espacios y adaptar actividades a horarios diurnos optimiza los recursos y minimiza el gasto eléctrico. Así, cada ambiente puede transformarse en un punto de ahorro sin sacrificar comodidad.

La importancia de la conciencia colectiva

En ADEERA consideran que la transmisión de conocimientos y valores sobre el consumo responsable es fundamental. Escuelas, medios de comunicación y campañas gubernamentales juegan un rol clave para instalar buenos hábitos desde edades tempranas. El ejemplo de familiares y referentes contribuye a que estas prácticas se afirmen como costumbre antes que como excepción.

Igualmente, en contextos de elevada demanda, la actitud cooperativa de los usuarios facilita el trabajo de los profesionales que mantienen la infraestructura eléctrica. La colaboración evita saturaciones, contingencias imprevistas y posibles interrupciones del suministro. El esfuerzo conjunto forma una red de protección que beneficia a toda la sociedad, según explican desde esta asociación.

Con el correr del tiempo, incorporar hábitos responsables en lo cotidiano deja de ser una opción y pasa a ser un compromiso compartido. El ahorro, la estabilidad del sistema y el respeto por el ambiente se consolidan como objetivos de todos, y cada gesto, por mínimo que parezca, suma a la construcción de una red más sustentable y equitativa.

Para ADEERA, el cuidado de la energía es fruto de la acción colectiva e inteligente de individuos, instituciones y la comunidad. Adoptar hábitos saludables en el uso eléctrico es el primer paso para garantizar un servicio seguro, eficiente y preparado para los desafíos del futuro. Así, las acciones de cada día se proyectan en un bienestar duradero y en una sociedad más responsable con sus recursos.

Temas Relacionados

Cuido de energiaADEERA

Últimas Noticias

En vísperas de Navidad, un sorteo con miles de millones en juego y 6.000 millones asegurados

El domingo 21 de diciembre, a las 21.15, se realizará una nueva edición del Quini 6: una propuesta que combina tradición, expectativa y la posibilidad de acceder a importantes recompensas en el marco de las celebraciones de fin de año

En vísperas de Navidad, un

Escobar vive un fin de semana a pleno con el Mercado de Oportunidades Navideño

Ofertas especiales, shows en vivo y propuestas para toda la familia marcan la segunda jornada del evento que se realiza en el Predio Floral hasta el domingo

Escobar vive un fin de

La magia de Egipto desembarca en Buenos Aires con una propuesta de realidad virtual aumentada en La Rural

Los participantes podrán atravesar el umbral de lo imposible y viajar 4.500 años atrás para recorrer la Gran Pirámide de Keops, asistir a una ceremonia de momificación en un templo y pasear por el Nilo. Cómo comprar las entradas

La magia de Egipto desembarca

Estos son los lugares de Mar del Plata para practicar deportes náuticos en cualquier época del año

Con playas, laguna y clubes especializados, la ciudad brinda diferentes alternativas disponibles todos los meses y adaptadas para todos los niveles

Estos son los lugares de

Simón Scarano revela las prácticas necesarias para mantener una piel saludable

En conversación con Infobae, el dermatólogo menciona algunos consejos de autocuidado y explica lo qué significó para él convertirse en influencer

Simón Scarano revela las prácticas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sastrería y texturas: las claves

Sastrería y texturas: las claves de la moda en los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025

El streaming de científicos del CONICET ganó el Martín Fierro a la mejor Transmisión Especial

Motochorros le quisieron robar la cartera a una pastora en Luján y está internada en terapia intensiva

La querella pidió la detención de uno de los ex jugadores de Vélez denunciados por abuso sexual

El Gobierno llamará a licitación para concesionar Tecnópolis y otorgar la gestión del predio a inversores privados

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos el socio imprescindible

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

EEUU afirmó que hubo “muchos avances” durante la reunión en Berlín para tratar el plan de paz de Trump para Ucrania

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

Chile: ¿qué tipo de gobierno será el de Kast?

TELESHOW
La emoción de Ángela Torres

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

El desopilante look de Luis Ventura en el Martín Fierro de Streaming disfrazado de Dumbledore de Harry Potter

El pedido de Sofi Gonet en los Martín Fierro de Streaming en medio de la polémica con Homero Petinatto