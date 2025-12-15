Los hábitos cotidianos que ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar

Regular la temperatura del aire acondicionado ayuda a reducir el consumo sin perder confort (ADEERA)

De acuerdo con información relevada por la Secretaría de Energía y el INDEC, el 84,8% de los hogares del país cuenta con algún equipo para refrigerar los ambientes. Dentro de ese conjunto, casi la mitad (47%) dispone de aire acondicionado. Estas cifras permiten dimensionar cómo los hábitos de uso responsable pueden influir tanto en la demanda sobre la red como en el consumo energético de cada familia.

La Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), entidad que reúne a 50 empresas en el territorio nacional, remarca que el trabajo cotidiano de los equipos del sector y las prácticas adecuadas por parte de los usuarios forman parte de un mismo objetivo compartido: garantizar un suministro seguro y sostenido en todo el país.

Desde este grupo hacen hincapié en que la suma de pequeñas decisiones tiene el potencial de generar consecuencias positivas a gran escala. Es decir, usar conscientemente el aire acondicionado, preferir la luz natural o simplemente apagar artefactos que no se utilizan son gestos accesibles que, repetidos a diario, disminuyen el consumo y contribuyen al bienestar general.

Cómo cuidar la energía del hogar

En principio, disponer de información clara sobre el funcionamiento y la eficiencia de los electrodomésticos habilita a los usuarios a tomar mejores decisiones. Los equipos con etiqueta de alta eficiencia reducen el gasto energético y prolongan su vida útil, incluso cuando la inversión inicial es mayor. Además, incorporar rutinas de mantenimiento regular evita sobrecargas o pérdidas que se traducen en mayor uso de electricidad.

Desde ADEERA sostienen que la climatización de ambientes merece atención. Regular la temperatura a valores intermedios permite mantener el confort y, al mismo tiempo, evita excesos que impactan directamente en la factura y en la exigencia a la red eléctrica. El hábito de ventilar los espacios en las horas frescas y reemplazar el uso de aire acondicionado con ventiladores puede resultar tanto práctico como económico.

La conciencia energética en el hogar es clave para un uso más responsable y equilibrado (ADEERA)

Por otro lado, el fenómeno del consumo fantasma representa un desafío silencioso. La recomendación es desenchufar cargadores, televisores y pequeños electrodomésticos cuando no se usan, lo cual disminuye la demanda invisible y mejora la eficiencia general del hogar.

También, aprovechar al máximo la luz natural se convierte en una estrategia sencilla para reducir la necesidad de iluminación artificial. Rediseñar la disposición de los espacios y adaptar actividades a horarios diurnos optimiza los recursos y minimiza el gasto eléctrico. Así, cada ambiente puede transformarse en un punto de ahorro sin sacrificar comodidad.

La importancia de la conciencia colectiva

En ADEERA consideran que la transmisión de conocimientos y valores sobre el consumo responsable es fundamental. Escuelas, medios de comunicación y campañas gubernamentales juegan un rol clave para instalar buenos hábitos desde edades tempranas. El ejemplo de familiares y referentes contribuye a que estas prácticas se afirmen como costumbre antes que como excepción.

Igualmente, en contextos de elevada demanda, la actitud cooperativa de los usuarios facilita el trabajo de los profesionales que mantienen la infraestructura eléctrica. La colaboración evita saturaciones, contingencias imprevistas y posibles interrupciones del suministro. El esfuerzo conjunto forma una red de protección que beneficia a toda la sociedad, según explican desde esta asociación.

Con el correr del tiempo, incorporar hábitos responsables en lo cotidiano deja de ser una opción y pasa a ser un compromiso compartido. El ahorro, la estabilidad del sistema y el respeto por el ambiente se consolidan como objetivos de todos, y cada gesto, por mínimo que parezca, suma a la construcción de una red más sustentable y equitativa.

Para ADEERA, el cuidado de la energía es fruto de la acción colectiva e inteligente de individuos, instituciones y la comunidad. Adoptar hábitos saludables en el uso eléctrico es el primer paso para garantizar un servicio seguro, eficiente y preparado para los desafíos del futuro. Así, las acciones de cada día se proyectan en un bienestar duradero y en una sociedad más responsable con sus recursos.