Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, checa cuál es el mejor momento del día para usar la luz.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más alta y más barata del servicio para este domingo 1 de febrero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la energía eléctrica

Día: 1 de febrero

Precio de media: 23.62 euros por megavatio hora

Precio más alto: 130.6 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este domingo 1 de febrero, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.5 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.1 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.16 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.91 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.98 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.96 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.78 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.7 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.98 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 2.1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.68 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 37.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 114.75 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.6 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.15 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 35.0 euros por megavatio hora.