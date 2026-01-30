El PIB español supera expectativas y cierra 2025 con un crecimiento del 2,8% tras un inesperado acelerón en el cuarto trimestre

La economía española creció un 2,8% en el conjunto de 2025 tras cerrar el año con un acelerón de dos décimas que elevó hasta el 0,8% el avance del Producto interior Bruto (PIB) en el último trimestre, según los datos preliminares de Contabilidad Nacional hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pese al impulso entre octubre y diciembre, el impacto del útlimo trimestre no ha sido suficiente para igualar la expansión del ejercicio anterior, que acabó con un crecimiento siete décimas superior.

La evolución positiva del PIB en el último tramo del año se justifica por el desempeño de la demanda interna, que sumó un punto porcentual al crecimiento. Por el contrario, el sector exterior tuvo un impacto negativo, restando dos décimas al avance económico en la última parte de 2025.

En la demanda, la contribución nacional fue decisiva, aportando 3,6 puntos al crecimiento anual del PIB, mientras la demanda externa restó 1 punto. El gasto en consumo final subió un 2,9% en términos interanuales, con el consumo de los hogares acelerándose hasta el 3,3% y el de las administraciones públicas creciendo un 1,7%. La inversión, medida como formación bruta de capital, avanzó un 6,5%, aunque a un ritmo menor que en el trimestre anterior.

Evolución del PIB de España. (Europa Press)

El PIB en volumen aumentó un 2,6% interanual en el trimestre, una décima menos que en el anterior. El PIB a precios corrientes ascendió a 1.685.783 millones de euros, un 5,7% más que en 2024. Además de sumar la cifra del cuarto, el INE ha ajustado a la baja los datos de crecimiento interanual de los tres primeros trimestres del año. Por otra parte, el organismo ha revisado el dato de crecimiento intertrimestral del primer trimestre, que finalmente se situó en 0,5%, una décima menos de lo que se había estimado inicialmente. Tras este cambio, la del último trimestre se mantiene como la mayor subida del año.

El valor añadido de la construcción avanza un 2,1%

Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un 0,8% respecto al trimestre anterior, superando en 1,5 puntos el dato previo. Las importaciones, por su parte, se incrementaron un 1,4%, apenas una décima más que en el trimestre previo. En la comparación anual, las exportaciones crecieron un 3,5% y las importaciones un 6,9%, reflejando una dinámica comercial marcada por la mayor demanda interna.

Foto de archivo de una persona cobrando en un restaurante. (Europa Press)

El análisis por sectores revela que todos los grandes ámbitos de actividad registraron aumentos en su valor añadido trimestral. El sector de la construcción lideró el avance con un 2,1%, seguido de los servicios, que crecieron al mismo ritmo que en el trimestre anterior (0,8%). La industria, en cambio, mostró un incremento más modesto (0,3%), y la manufactura apenas sumó un 0,1%. Las ramas primarias mejoraron un 0,2% intertrimestral, un punto por encima del trimestre anterior.

La perspectiva anual consolida este crecimiento: la construcción aumentó un 7,2% frente al mismo periodo de 2024, los servicios un 2,8% y las ramas industriales un 2,8%. La industria manufacturera avanzó un 2,0%. Solo las ramas primarias experimentaron una caída, con un descenso del 1,3% interanual.

Crece el empleo y aumentan los salarios

El deflactor implícito del PIB, que mide la evolución de precios en la economía, creció un 3,8% anual, impulsado en parte por la actualización del 2,5% de las remuneraciones de empleados públicos, que se hizo efectiva en diciembre. El efecto de esta medida se reflejó principalmente en el cuarto trimestre, según los registros de la Intervención General de la Administración del Estado.

Evolución del PIB de España. (Europa Press)

Las rentas también mostraron dinamismo. La remuneración de los asalariados creció un 7,9% en el año, apoyada en un aumento del 3,2% en los puestos equivalentes a tiempo completo y una subida del 4,6% en la remuneración media por puesto. Intertrimestralmente, la remuneración total subió un 3,2%, los empleos un 0,7% y la remuneración media un 2,5%. El excedente de explotación bruto y la renta mixta bruta aumentaron un 4,3% interanual y un 2,3% trimestral.

El empleo mantuvo una tendencia positiva, con un crecimiento del 2,2% en las horas trabajadas respecto al año anterior y del 1,2% frente al trimestre previo. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% interanual y un 0,3% intertrimestral. La productividad por puesto de trabajo cayó un 0,2% interanual, mientras que la productividad por hora trabajada aumentó un 0,4%. En la comparación trimestral, la primera subió un 0,5% y la segunda bajó un 0,4%.