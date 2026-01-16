España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

Un grupo de inversores junto a los paneles electrónicos que muestran el valor del IBEX 35 en la bolsa de Madrid. REUTERS/Isabel Infantes

España se ha convertido en uno de los destinos preferidos por las gestoras de fondos de inversión para rentabilizar su capital debido a la solidez de su economía, que cerró 2025 con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,9%, situándose por tercer año consecutivo a la cabeza de los países de la zona euro.

Los fondos valoran la resistencia de las empresas españolas, que se han mostrado prácticamente inmunes a la incertidumbre global generada por las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas, a lo que se suma el buen comportamiento del empleo.

Este es el caso de la mayor gestora de activos del mundo BlackRock para la que España figura entre los tres principales objetivos de inversión a nivel mundial y el primero a nivel europeo, según ha manifestado su consejero delegado para España, Luis Megías, durante su participación en Spain Investors Day.

Megías ha reconocido que su gestora es “muy positiva” con España debido a su tasa de paro, en mínimos desde 2007, la buena ratio de deuda y PIB, su inflación controlada y un crecimiento sólido.

Otra baza de España para el CEO de BlackRock es que la Bolsa no está cara, a pesar de que el IBEX se revalorizó un 50% el año pasado. Incide en que las empresas están cotizando a una ratio sobre beneficios (PER, por sus siglas en inglés) de 13 veces, lo que está en línea con los últimos 20 años.

La economía española creció un 3,2% en 2024, cinco décimas más que en 2023, tras mantener en el último cuarto del año un avance del 0,8%, el mismo que registró en el segundo y tercer trimestre, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

España: en el punto de mira de las gestoras

En el mismo sentido se pronunció Juan Luis Ramírez, socio fundador de la gestora de capital privado Portobello. Considera que España está “en el punto de mira de los inversores”, para los que es “un paraíso”. Esta querencia es debida, a su juicio, al efecto positivo en la economía de los flujos migratorios, al buen momento del mercado laboral español, al crecimiento económico y a los precios energéticos.

Otras cualidades de España que atraen a las gestoras de fondos para invertir en el país es su estabilidad y la ausencia de apoyo masivo a corrientes políticas que se oponen a la integración europea, según ha reconocido Jaime Siles, director ejecutivo de IFM Investors. También ha destacado la apertura del país a inversores extranjeros: “No ves otro de Europa en el que los fondos extranjeros sean accionistas significativos en empresas tan estratégicas”.

También pone de relieve el acceso al mercado latinoamericano, ya que hacerlo desde empresas españolas en lugar de compañías locales “supone un añadido en materia de gobernanza y seguridad”.

Para Davide Vidotto, director gerente de Bain Capital, “en tiempos turbulentos, España ha destacado como una de las economías con mejor desempeño de Europa”.

Cotizadas muy jugosas para invertir

Las empresas cotizadas españolas gustan las gestoras de fondos debido a que, pese al complicado entorno geopolítico que se vivió el año pasado, fueron capaces de seguir creciendo y de repartir dividendos récord.

“Eso, sin duda, es un atractivo clarísimo para los que invierten en España. Somos un país estable”, destaca el presidente del Spain Investors Day (SID), Benito Berceruelo, en una entrevista concedida a Efe.

Entre los sectores empresariales que más gustan a los fondos destacan el energético, el turismo, el sanitario y el de defensa. “La energía, el turismo y todo el ámbito sanitario están despertando muchísimo interés por grandes multinacionales que invierten en España”, reconoce Berceruelo.

En cuanto al de defensa, incide en que “es un sector que en años anteriores no tenía ningún foco de la inversión pero con las decisiones europeas de incrementar la inversión, las compañías de defensa tienen un gran atractivo en este momento”.

Los puntos flacos

Junto a las fortalezas de España para atraer inversión, también existen ciertas debilidades, entre ellas el aumento del absentismo laboral. “En este momento hay sectores que están casi en el 20%. Este es un problema que está impactando en las cuentas de resultados de las empresas”, apunta Berceruelo.

Otro factor negativo, a su juicio, es la excesiva burocracia y “el cuello de botella” que se está generando en las inversiones por la falta de suministro eléctrico: “Hay un problema real porque hay inversores que quieren montar ‘hubs’ de inteligencia artificial y no pueden porque las compañías eléctricas no tienen capacidad para suministrarles esa energía”, destaca el presidente del (SID).

Otro de los inconvenientes, en su opinión, es la lentitud de la justicia en España. Explica que cuando las empresas tienen un problema y van a los tribunales, “tardan 10 años como poco en tener solucionado ese problema y en que les den o les quiten la razón. Esas son cosas que tenemos que mejorar claramente si queremos ser competitivos”, argumenta Berceruelo.