Expertos coinciden: España será la segunda economía desarrollada que más crezca en 2026 por detrás de EEUU

La economista jefe y subdirectora general de Banco Sabadell, Sofía Rodríguez, afirmó que el avance económico para España en 2026 contaría con el respaldo de una demanda interna sólida, la fortaleza del mercado laboral, el incremento poblacional y la inversión canalizada a través de los fondos europeos 'Next Generation EU'. Rodríguez explicó, durante el webinar 'Perspectivas económicas para el primer semestre del 2026' organizado por la Asociación Española de Directivos (AED), que la previsión para el crecimiento español apunta a un rango entre 2,2 % y 2,3 %, ubicando al país como la segunda economía desarrollada con mayor crecimiento ese año, solo superada por Estados Unidos.

Según publicó el medio, la principal razón para este desempeño superior se encuentra en factores internos, especialmente la resistencia del consumo privado y unas condiciones financieras que aún benefician a hogares y empresas. Este pronóstico positivo ha sido validado por consensos de algunos de los principales organismos internacionales, que siguen revisando al alza sus estimaciones para la economía española, situando su crecimiento por encima del promedio previsto para la zona euro.

El análisis también incorporó advertencias sobre los riesgos emergentes. Sofía Rodríguez detalló que comienzan a registrarse tensiones y cuellos de botella en el entorno económico, lo que requiere mantener una actitud prudente. En su intervención, identificó dificultades en áreas como el mercado laboral, el acceso a la vivienda y el desempeño exterior. El dinamismo de las importaciones, especialmente, está reduciendo la contribución de las exportaciones netas al crecimiento nacional.

El consejero y profesor de economía en IESE, José Manuel González Páramo, complementó la evaluación y señaló que el panorama global, aunque mantiene un ritmo de crecimiento, se desarrolla en un entorno más fragmentado y geoeconómico. Añadió que los riesgos internacionales tienen la capacidad de manifestarse de forma repentina y alterar la evolución prevista. Según informó el medio, este contexto lleva a las empresas a adoptar medidas cautelares y ajustarse a un mundo económicamente fracturado.

Durante el webinar, la cuestión geopolítica ocupó un lugar principal. De acuerdo con la información publicada, se subrayó que las relaciones entre Estados Unidos y China, junto con la confrontación tecnológica y la prolongación del conflicto en Ucrania, continúan definiendo las condiciones en que evoluciona la economía mundial. A estos factores se han sumado nuevos riesgos derivados de la llamada "guerra híbrida", como los ciberataques, la disrupción en infraestructuras críticas y la expansión de campañas de desinformación. Rodríguez destacó que "la guerra híbrida es un fenómeno barato de implementar y muy desestabilizador", señalando el impacto directo que tiene sobre las empresas del continente europeo.

En cuanto al proceso de globalización, González Páramo aclaró, según recogió el medio, que no se observa una tendencia a la desglobalización, sino a una mayor fragmentación en los flujos comerciales. Explicó que, si bien las empresas no eliminan sus cadenas de suministro internacionales, sí expanden y diversifican sus fuentes, combinando la regionalización con la continuidad de proveedores habituales. Consideró que esta práctica contribuye a hacerlas más resistentes frente a posibles shocks, aunque incrementa los costes de aprovisionamiento. Estas subidas de costes afectan con mayor intensidad a las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con márgenes de adaptación más limitados frente a la reorganización de los circuitos comerciales.

Tal como reportó el medio, la combinación de estos factores configura un escenario para España donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo robustas pero acompañadas de una serie de desafíos ligados tanto al contexto internacional como a restricciones estructurales internas. Las tendencias demográficas, el comportamiento del consumo y la movilización de inversiones por parte de los fondos de la Unión Europea se mantienen como apoyos esenciales, mientras las tensiones geopolíticas, el alza de costes y la reorganización de las cadenas comerciales conforman el conjunto de retos que las empresas y las instituciones deberán monitorizar de cerca durante los próximos años.