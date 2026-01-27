El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

El mercado de trabajo español marcó nuevo récord en el último trimestre de 2025 con 22.463.300 personas empleadas tras registrar un aumento de 76.200 personas en el número de ocupados en comparación con los tres meses anteriores, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra, además, implica un crecimiento de 605.400 personas en este indicador en los útlimos 12 meses.

La tasa de paro, por su parte, se redujo en poco más de cinco décimas hasta quedar en un 9,93% entre octubre y diciembre. Con este dato, la tasa de desempleo se sitúa por debajo del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008, según ha destacado en un comunicado difundido a medios el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, el número de parados descendió hasta las 2.477.100 personas, 136.100 menos que el trimestre anterior. En comparación intertrimestral, el número de activos descendió en 59.900, hasta 24.940.400, pero en el último año aumentó en 487.100 personas.

En el conjunto de 2025, el empleo creció un 2,8%, mientras que la tasa de paro es la más baja para un cuarto trimestre desde 2007. El número de personas desempleadas cayó en 118.400, lo que supone un descenso del 4,6%.

El empleo femenino, indefinido y juvenil crece

La cartera dirigida por Yolanda Díaz también destaca que el empleo femenino alcanza cotas históricas, con 10,46 millones de mujeres ocupadas, tras aumentar en 306.200 el número de trabajadoras. El empleo indefinido también marca un hito, con 547.500 asalariados más y un total histórico de 16,26 millones. Además, el empleo juvenil crece en 54.600 menores de 25 años (4,2% más). El paro de larga duración cae en 82.700 personas, lo que implica una reducción del 9,4% anual.

(Noticia en ampliación)