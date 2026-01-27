España

El empleo cerró 2025 en máximos históricos con 22,46 millones de ocupados y la tasa de paro en el 9,93%

La EPA registra récord de ocupados tras sumar 76.200 empleos en el último trimestre y marca una caída del desempleo que sitúa la tasa por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Guardar
Varias personas en la entrada
Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

El mercado de trabajo español marcó nuevo récord en el último trimestre de 2025 con 22.463.300 personas empleadas tras registrar un aumento de 76.200 personas en el número de ocupados en comparación con los tres meses anteriores, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra, además, implica un crecimiento de 605.400 personas en este indicador en los útlimos 12 meses.

La tasa de paro, por su parte, se redujo en poco más de cinco décimas hasta quedar en un 9,93% entre octubre y diciembre. Con este dato, la tasa de desempleo se sitúa por debajo del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008, según ha destacado en un comunicado difundido a medios el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, el número de parados descendió hasta las 2.477.100 personas, 136.100 menos que el trimestre anterior. En comparación intertrimestral, el número de activos descendió en 59.900, hasta 24.940.400, pero en el último año aumentó en 487.100 personas.

En el conjunto de 2025, el empleo creció un 2,8%, mientras que la tasa de paro es la más baja para un cuarto trimestre desde 2007. El número de personas desempleadas cayó en 118.400, lo que supone un descenso del 4,6%.

El empleo femenino, indefinido y juvenil crece

La cartera dirigida por Yolanda Díaz también destaca que el empleo femenino alcanza cotas históricas, con 10,46 millones de mujeres ocupadas, tras aumentar en 306.200 el número de trabajadoras. El empleo indefinido también marca un hito, con 547.500 asalariados más y un total histórico de 16,26 millones. Además, el empleo juvenil crece en 54.600 menores de 25 años (4,2% más). El paro de larga duración cae en 82.700 personas, lo que implica una reducción del 9,4% anual.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

EmpleoDesempleo en EspañaINEsepeTrabajadores EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

El tribunal ha rechazado el recurso presentado al entender que los trabajos puntuales de la hija, que sigue estudiando, no le otorgan autonomía económica; y que la situación del progenitor no ha variado desde la sentencia anterior

Un padre pide dejar de

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La medida permite a los propietarios mayores transmitir su vivienda habitual sin tributar en el IRPF, con algunas condiciones clave, pero no exime a los hijos del impuesto de donaciones

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los

El movimiento migrante celebra el pacto entre el PSOE y Podemos para regularizar a medio millón de extranjeros: “Con voluntad política se puede avanzar”

Este martes se aprobará la medida por real decreto ley, evitando el paso por el Congreso, después de que la iniciativa legislativa popular quedara paralizada durante más de un año y medio por falta de apoyos

El movimiento migrante celebra el

Una mujer de 78 años decide dejar su vida para vivir de acampada toda su jubilación

La canadiense explora todos los rincones de su país acompañada solamente de su perro

Una mujer de 78 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España este martes, en directo

Un padre pide dejar de pagar la pensión alimenticia a su hija mayor de edad por independencia económica, pero la Justicia lo rechaza: gana una media de 200 euros al mes

Un hombre denuncia a Telefónica por incluir sus datos personales en la lista de morosos: el juez da la razón a la operadora porque hay una deuda “real, vencida y exigible”

CGT Andalucía denuncia el incumplimiento de la distancia mínima entre soldaduras marcada por Adif en una imagen del accidente de Adamuz

¿Pueden multarte por encender la baliza V16 sin haber tenido un accidente? Sanciones de hasta 30.000 euros por uso indebido

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los

Montse Cespedosa, experta financiera: “Los mayores de 65 años podrán donar la vivienda a sus hijos sin tributar al IRPF”

La UE cierra un acuerdo comercial con la India tras 18 años de negociaciones: reducirá aranceles y permitirá duplicar las exportaciones europeas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este martes 27 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”