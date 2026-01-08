España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

Jóvenes entran en una oficina de empleo de Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

Por primera vez desde que existen registros comparables, Finlandia se ha posicionado como el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo ajustada estacionalmente, al subir al 10,6% en noviembre, desbancando del primer lugar del ranking a España, cuya tasa bajó a 10,4%, según ha informado este jueves la oficina estadística de la UE, Eurostat.

Este histórico ‘sorpasso’ se ha producido tras un incremento de dos décimas en la tasa de desempleo de Finlandia respecto a octubre, mientras que España descendió una décima. El cambio en el ranking se produce en un contexto de transformaciones económicas profundas en Finlandia.

Según explicó el Ministerio de Empleo y Asuntos Económicos de Finlandia, la subida del desempleo responde, en parte, a las reformas estructurales implementadas por el Gobierno para reducir la deuda pública. Además, las empresas buscan aumentar la productividad a través de recortes de costos en vez de expandir sus operaciones o invertir, como reconoció la subsecretaria de Estado, Elina Pylkkänen, en declaraciones a la cadena nacional YLE.

Desempleo en la UE y en la zona euro.

Las medidas han implicado una reducción de empleos tanto en el sector privado como en el público, junto a un estancamiento económico que, según Eurostat, llevó a Finlandia a la tasa de paro más alta de 15 años. En los últimos meses, el mercado laboral finlandés vio crecer la cantidad de personas que buscan empleo, incluidos numerosos migrantes, mientras la oferta de trabajo disminuyó considerablemente.

El Banco de Finlandia estima que la economía del país crecerá un 0,8% este año, cifra inferior en tres décimas a la previsión del Ministerio de Finanzas. Eurostat aclara en su comunicado que para calcular la tasa de desempleo de Finlandia utilizó datos de la tendencia y no ajustados estacionalmente, como suele hacerse en otros países, por lo que la comparativa directa requiere matices técnicos.

La tasa de paro en la zona euro cae hasta el 6,3%

En cuanto a la tasa de desempleo de la zona euro descendió una décima en noviembre hasta situarse en el 6,3%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se mantuvo estable en el 6 %, según los datos de Eurostat.

En términos absolutos, en noviembre había 13,22 millones de personas desempleadas en la UE, de las cuales 10,9 millones residían en los países que comparten la moneda única. En España, el número de parados se redujo hasta los 2,58 millones, frente a los 2,6 millones del mes anterior, y también por debajo de los 2,62 millones registrados en noviembre de 2024.

En comparación mensual, el desempleo descendió en 97.000 personas en el conjunto de la UE y en 71.000 en la eurozona. Sin embargo, en términos interanuales, el paro aumentó en 416.000 personas en los Veintisiete y en 253.000 en el área del euro.

Entre las principales economías comunitarias, la tasa de paro se mantuvo sin cambios en Alemania (3,8%) y Francia (7,7%), mientras que Italia registró una caída de una décima, hasta el 5,7%. Los niveles más bajos de desempleo se observaron en Malta (3,1%), Polonia (3,2%) y Chequia (3,2%).

Desempleo juvenil en la UE y en la zona euro

El paro femenino baja al 6,2%

Por género, la tasa de desempleo femenino en la UE bajó en noviembre al 6,2%, frente al 6,3 % de octubre, mientras que la masculina se mantuvo estable en el 5,8%. En la eurozona, el paro entre las mujeres descendió una décima hasta el 6,5%, y el de los hombres permaneció sin cambios en el 6,1%.

El desempleo juvenil se mantuvo estable en la zona euro en el 14,6%, mientras que en el conjunto de la UE descendió una décima, hasta el 15,1%.

En total, había 2,33 millones de jóvenes en paro en los países del euro y 2,92 millones en toda la Unión. España volvió a liderar el paro juvenil, con una tasa del 25%, pese a registrar una mejora de cuatro décimas respecto a octubre, seguida de Suecia (24,9%) y Finlandia (22,6%).