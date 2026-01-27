España bate récords turísticos, pero los trabajadores pagan el precio: salarios bajos, empleos temporales y jornadas extenuantes

Un camarero sirviendo un café.

El turismo en España sigue batiendo récords y no parece tocar techo. El sector ya representa el 12,6% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, generando más de 200.000 millones de euros, un 28% más que en 2019, año histórico previo a la pandemia. Los datos de 2025 confirman esta tendencia al alza, con un nuevo récord de 97 millones de turistas extranjeros que dejaron un gasto de 135.000 millones de euros, consolidando a España como uno de los destinos turísticos más potentes del mundo.

Sin embargo estas cifras al alza no se reflejan en las condiciones laborales de los trabajadores del sector, marcadas por una elevada temporalidad, volatilidad del empleo y bajos salarios, según recoge un informe elaborado por CCOO Servicios.

Más de 600 empresas operan en el sector turístico español que dan trabajo a cerca de tres millones de trabajadores. Dentro de él destaca el subsector de la hostelería que concentra el 64% del empleo total, casi 1,816 millones de personas en el último año, de las cuales, 1,4 millones desarrolla su labor en el subsector de la restauración (81%) y cerca de 400.000 en el del alojamiento (19%).

Fuente: CCOO

Hostelería: 100.000 empleos eliminados en un mes

Los trabajadores de la hostelería son los que perores condiciones laborales afrontan dentro del sector turístico y es una puerta de entrada habitual al mercado de trabajo en España para una gran parte de las personas migrantes que llegan a nuestro país. No en vano este sector arroja la densidad más alta de población trabajadora extranjera, un 29% y 448.000 personas.

Así, la hostelería ocupa la sexta posición en el ranking de actividades que más empleos crean en la economía española y se caracteriza por el elevado empleo temporal. Aunque entre febrero y julio del año pasado, el sector incorporó más de 300.000 empleos para atender su temporada alta, a final de 2025 sólo consolidó la creación de 40.000 puestos de trabajo. De hecho, este sector en un mes destruye un tercio del total del empleo que genera durante seis meses: sólo en noviembre eliminó más de 100.000 empleos, de los 300.000 que creó entre febrero y julio, según recoge el informe.

Fuente: CCOO

Todo ello conlleva a que los empleados tienen que soportar mayor carga de trabajo. Las cifras son rotundas: si en 2025 el sector atendió siete millones de viajes más que el año anterior, cuando se registraron 6,3 millones más de entradas de extranjeros, y casi 800.000 viajes entre los residentes, para atender esta demanda el sector sólo creó hasta cierre del año 40.000 empleos, un volumen inferior al que creó finalizado 2024, cuando alcanzaron los 65.000.

Esto refleja que “el gap -distancia- entre el crecimiento de la actividad turística y el del mercado de trabajo dan cuenta de que el sector tiene margen para consolidar más empleo al cierre del año”, recoge el informe. Inciden sus autores en que estas cifras pueden dar una idea de la intensificación de trabajo que este modelo de éxito turístico basado en la búsqueda de más turistas ha supuesto para los trabajadores, particularmente para los del sector de la hostelería.

Más empleo a tiempo parcial

La otra derivada del empleo en el sector turístico en el último año es el repunte del trabajo a tiempo parcial, que ha emergido, según CCOO, como “la vía de escape” a la reforma laboral para continuar creando empleo “precario”.

Argumentan que debido a que la norma ha imposibilitado un grueso importante de las contrataciones temporales, “las empresas están explotando la vía de la parcialidad para poder organizar las plantillas en sistemas de turnos cada vez más efímeros, en lo que se está instaurando como un modelo de trabajo a demanda encubierto”. Estas circunstancias hacen que la hostelería opere, al menos, con una tasa de parcialidad del 33%.

Bajos salarios

Al elevado trabajo a tiempo parcial del sector de hostelería se suman los bajos sueldos, con el 95% de los trabajadores por debajo del salario medio nacional, señala el informe. Esto se ve reflejado en que entre 2019 y 2023, el peso de los costes salariales se redujo del 33% al 31%, mientras que el excedente empresarial aumentó del 20% al 23%.

Todo ello hace que trabajar en turismo, particularmente en la hostelería, “continúe siendo una oportunidad de trabajo de ínfima calidad, con jornadas extenuantes, salarios bajos y nulas oportunidades de estabilidad y desarrollo profesional”, señalan desde CCOO.

Para mejorar estas condiciones, el sindicato pide reforzar el diálogo social en las comunidades autónomas, dignificar salarios, reducir la temporalidad y la parcialidad, regular el contrato fijo discontinuo y las externalizaciones, e impulsar políticas de salud laboral, la formación profesional y la igualdad. También propone implantar tasas turísticas en zonas saturadas y promover un Pacto de la Industria Hotelera para avanzar hacia un empleo estable y de calidad.