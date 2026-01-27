Cómo hacer flores de carnaval fritas, una receta dulce llena de tradición e historia

Flores manchegas. (Adobe Stock)

Está claro que los carnavales son sinónimo de música, baile y alegría, pero también lo son de buena gastronomía. Durante siglos, estas fechas han supuesto una válvula de escape festivo y culinario para la sociedad, que se preparaba para sufrir las abstinencias y ayunos que se avecinaban con la Cuaresma y la Semana Santa. Es por ello que dulces tan deliciosos como las flores fritas encuentran en estas festividades su fecha de nacimiento.

Forman parte de las llamadas frutas de sartén, una categoría dentro de los postres tradicionales que se utiliza para denominar a todos los dulces que se fríen en lugar de hornear. Esta receta en concreto es típica especialmente de la zona de Castilla-La Mancha y suele prepararse, además, en otras fechas señaladas como la Semana Santa. Tradicionalmente, se elaboran con un molde especial que les otorga esa característica forma de flor y, una vez fritas, se rebozan en azúcar y canela para darle un toque final dulce y crujiente.

Receta de flores de carnaval

Las flores de carnaval son un dulce frito que se prepara utilizando una masa ligera a base de harina, huevo, leche y un toque de agua de azahar. La técnica principal requiere el uso de un molde metálico que se calienta en aceite y se sumerge en la masa, logrando así la característica forma de flor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 h 30 min Preparación: 20 min Reposo: 1 h Cocción: 10 min



Ingredientes

250 g de harina

3 huevos

250 ml de leche

1 cucharadita de agua de azahar

Azúcar (para rebozar)

Canela (para rebozar)

Aceite de oliva (para freír)

Cómo hacer flores de carnaval, paso a paso

Bate los huevos enérgicamente en un bol grande. Añade poco a poco la leche y el agua de azahar, mezclando bien. Incorpora la harina y remueve hasta que la masa quede sin grumos, ni muy líquida ni muy espesa. Deja reposar la masa en la nevera al menos 1 hora para que espese y coja cuerpo. Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y sumerge el molde especial de flores para que se caliente bien. Es importante que esté muy caliente antes de sumergirlo en la masa. Mete el molde caliente en la masa, sin llegar a cubrirlo por completo. Así evitarás que la masa se quede pegada. Mantén el aceite a temperatura media-alta, evitando que humee. Introduce el molde con la masa en el aceite caliente. Espera a que la masa se desprenda sola. Si no lo hace, ayúdate de un tenedor. Dora las flores por ambos lados y retíralas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Reboza las flores aún calientes en una mezcla de azúcar y canela. Deja enfriar y sirve.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 16 flores.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 110 kcal (aprox.)

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 12 g

Proteínas: 2,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las flores de carnaval se conservan 2 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Pierden textura si se guardan en la nevera. No se recomienda congelar.