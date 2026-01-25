Pedro Sánchez reivindica la labor de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Adamuz: “Está gestionando y dando la cara desde el primer momento”

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez saluda al ministro de Transportes, Óscar Puente (Eduardo Parra - Europa Press)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha intervenido este domingo en un mitin en Huesca junto a la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, en el arranque de su participación directa en la campaña electoral autonómica. El acto, concebido para reforzar el impulso del PSOE en la comunidad de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero, ha estado marcado por el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, del que se cumple una semana, y del siniestro registrado en Gelida, donde falleció una persona.

Sánchez ha querido comenzar su intervención con un mensaje de condolencias y cercanía a las familias afectadas y a los vecinos de Adamuz. “Hemos pasado días muy duros, muy desgarradores”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo ante los asistentes, antes de reivindicar el trabajo de los servidores públicos y de las instituciones implicadas en la gestión de la emergencia. El presidente ha subrayado el “orgullo” por la respuesta coordinada y leal de las administraciones, que, según ha destacado, han actuado “como siempre hacemos los españoles, con unidad, con lealtad, con empatía y con eficacia”.

El líder socialista ha insistido en que la prioridad del Gobierno ha sido desde el primer momento atender a las víctimas y a sus familias, y ha defendido una respuesta institucional basada en la cooperación y la ausencia de confrontación política en un contexto de tragedia.

En ese marco, Sánchez ha salido en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, objeto en los últimos días de duras críticas por parte de la oposición tras los accidentes ferroviarios. El presidente ha reivindicado su actuación y ha marcado diferencias entre la gestión del Ejecutivo y la reacción de otros actores políticos. “Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias”, ha afirmado.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha respondido “poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades” y ha detallado los principios que, a su juicio, han guiado la actuación del Ministerio de Transportes: “Con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad”. En este contexto, ha expresado su “reconocimiento” al trabajo de Puente y ha subrayado que el ministro “está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia”.

El presidente ha contrapuesto esta forma de actuar a lo que ha definido como “confrontación estéril política”, una actitud que, según ha dicho, “nos desvía del objetivo principal, que es responder a las víctimas y restablecer un servicio ferroviario que es admirado en todo el mundo”. “Esa es la diferencia entre unos y otros”, ha remachado.

Críticas del PP

Las palabras de Sánchez se han producido el mismo día en que el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado la “dimisión inmediata” de Óscar Puente. En una rueda de prensa, Tellado ha acusado al ministro de haber mentido en sus explicaciones sobre el accidente de Adamuz y ha sostenido que “mentir con ese desahogo” en mitad de una tragedia “a la cara a los españoles” le inhabilita para seguir al frente del departamento.

El dirigente popular ha justificado la exigencia de dimisión tras la publicación de una información en el diario El Mundo que señala que el tramo de vía que se rompió en Adamuz correspondía a una sección en la que se habían ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos de 1989. Según Tellado, este hecho desmentiría las explicaciones ofrecidas inicialmente por el Ministerio de Transportes.

Rodalies, otro foco de tensión

La crisis ferroviaria se ha extendido también a Cataluña, donde el servicio de Rodalies permanece suspendido desde el sábado a las 13.00 horas. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión tanto de Puente como de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, al considerar que ambos han demostrado una “incapacidad manifiesta” para afrontar la situación.

Junqueras ha afirmado que, “a efectos prácticos”, ambos responsables “ya están dimitidos” por no asumir, a su juicio, la magnitud del problema, y ha acusado a Paneque de actuar como “una excusa” para proteger al Gobierno en lugar de denunciar lo que considera una desinversión estructural en la red ferroviaria catalana. El líder republicano ha atribuido el estado de las infraestructuras a “décadas de desinversión por parte del Estado español” y ha rechazado que las lluvias expliquen por sí solas las incidencias.

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

En paralelo, ha reclamado medidas excepcionales para garantizar la movilidad, como la reapertura progresiva de las líneas ferroviarias, la gratuidad de peajes en vías alternativas y la facilitación del teletrabajo mientras persista la suspensión del servicio.

Desde Huesca, Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo está “trabajando día y noche, codo con codo” con la Generalitat de Cataluña para restablecer un servicio de Cercanías “digno y seguro”. Mientras tanto, el Govern mantiene reuniones con Adif y Renfe para decidir si se reanuda el servicio de Rodalies y regionales y ha reforzado el transporte público con 170 autobuses interurbanos, además de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat en el Vallès y el Llobregat, manteniendo abiertas las barreras de la C-32 para garantizar la fluidez del tráfico.