Óscar Puente afirma que la investigación del accidente de Adamuz es “compleja” y Adif advierte: “Son muy pocos segundos en los que pasan muchas cosas”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha realizado esta tarde una rueda de prensa para esclarecer lo acontecido en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, que deja por el momento 43 fallecidos. Según el ministro, “son momentos de profundo dolor y respeto”, en los que se mantienen activos de forma ininterrumpida todos los dispositivos de medios humanos y técnicos.

Según ha asegurado Puente, la investigación judicial está en marcha, pero “requiere tiempo y un análisis detallado de todos los factores, infraestructura, material rodante, y sistema de seguridad”. Además, ha destacado que, “no se va a realizar ningún tipo de especulación” ya que “es poco respetuoso con las víctimas y sus familias”.

También ha asegurado que asegurará su comparecencia en el Pleno de los Diputados “más adelante”, así como la de los directores de Renfe y Adif y ha trasladado el pésame del Gobierno a las familias de las personas fallecidas en el accidente y la familia de la víctima de Rodalies. “Para ellos trabajamos desde el primer segundo”.

“No me voy a esconder, nunca ha sido mi estilo”, ha destacado el ministro durante su intervención, en la que ha pedido “confianza en el sistema ferroviario español”. “Estamos atravesando un momento doloroso, pero no podemos poner en cuestión nuestra red, no es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte. Está en nuestra mano saber qué ha pasado y evitarlo en un futuro.

Un vagón de tren después de ser retirado de las vías, tras el mortal descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España, 21 de enero de 2026. REUTERS/Ana Beltran

“Sería aventurado decir que las marcas existentes suponen un problema en la infraestructura”

Sobre los trenes que pasaron por el tramo del accidente, Puente ha asegurado que se han detectado unos “mordiscos” en los bogies delanteros de los cinco primeros coches del tren Iryo (los que no descarrilaron) y se han examinado unos cuantos trenes de la flota nacional que pasaron por ese mismo punto durante el domingo y el día anterior y detectaron marcas en uno de los trenes, en el que pasa justo antes del Iryo en tres bogies y un rodal, y alguna marca en el tren que pasó dos turnos antes del accidentado.

Según Puente, las marcas están en los bogies del lado derecho, no en el izquierdo. “Sería muy aventurado decir que las marcas existentes suponen un problema en la infraestructura, es una posibilidad innegable pero no podemos establecer ese criterio”.

Además, se ha referido a la imagen que se ha difundido en los medios internacionales de unos bogíes en un arrollo. “Se cree que son los delanteros del coche ocho del Iryo, que salieron despedidos en la colisión con el tren Alvia y cayeron en un terraplén, quedando a 240 metros del accidente”. Puente explica que la pieza se encuentra el lunes por la mañana, con el uso de un dron. Aunque la pieza la encontró un capitán de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar de los hechos.

Sobre las hipótesis de las soldaduras, Puente ha destacado que los soldadores son personas homologadas y cualificadas, pero que sin un laboratorio que analice las piezas no es posible saber cómo se produce esta rotura del carril, por el paso del vagón seis o de los movimientos pendulares de los siguientes vagones (siete y ocho). En cuanto la hipótesis del factor humano, Puente lo ha descartado, por la velocidad a la que iban ambos trenes, bastante por debajo de la velocidad máxima.

“Ha sido milagroso que en los coches uno y dos del Alvia (donde viajaban 53 pasajeros) no se hayan producido más víctimas. Cuando tuvimos el dato de los pasajeros que iban a bordo, la preocupación fue enorme porque nos temíamos algo peor”, ha explicado el ministro al ser preguntado por la distribución de los pasajeros en los trenes implicados en el suceso.

Así Están Siendo Las Labores De Supervisión De Desescombro De Los Trenes Del Accidente Ferroviario En Adamuz (Córdoba)

La falta de inversión y revisión no es el problema

El impacto se produce, porque deja marcas en los coches seis, siete y ocho del Iryo, rozando con el seis pero impactando el Alvia en los coches siete y ocho. “Ayer en un hospital una de las personas que iba en el coche siete narraba una explosión, pero otra del coche seis hablaba de un fuerte movimiento del tren. Parece claro que se produjo un impacto, mucho más duro en el ocho, que acaba volcado en el lado opuesto de la vía”.

“Consideramos que nuestra red está revisada en profundidad”, señala. En el caso concreto de la vía donde ocurrió el accidente, Puente señala que está recién renovada y ha pasado cuatro inspecciones en los últimos tres meses. “Nuestra alta velocidad es un sistema referente en el mundo. Trabajamos en muchos países a partir de los parámetros de nuestra propia alta velocidad y lo hacemos con mucho éxito”. El ministro pide “confianza” en la red ferroviaria.

Sobre la inversión, ha señalado que “puede ser un debate a reflexionar”, pero ha pedido que se desvincule del suceso, “si hay algo evidente es que el mantenimiento o falta de controles no ha provocado el accidente. Estamos ante otro problema, mucho más complejo y nunca hemos vivido antes en nuestra red y, cuando se esclarezca tendremos que pensar en cómo evitar que se produzca en el futuro”.

Además, sobre las inversiones realizadas en Transporte para la red ferroviaria, el ministro también ha destacado los 700 millones de euros invertidos desde 2021 que, desde ese año , “no ha parado de incrementar”, siendo en 2025 de 6.000 millones entre Adif y Renfe, que se equipara al 2011, cuando más dinero se invirtió.

Imágenes de las investigaciones realizadas a la pieza de uno de los trenes siniestrados en Adamuz, encontrada en un arroyo a 270 metros del lugar del accidente. (Guardia Civil)

Puente señala una “especial tensión” en los maquinistas

De media cuatro comunicaciones diarias de los maquinistas, se atienden en función de su gravedad, de sus características. esta semana está siendo extraordinaria. Solo en Madrid-Barcelona tenemos 25 y hoy, a las 10:00 llevamos 13. “Hay una especial tensión por parte de quien tiene la responsabilidad de llevar a los viajeros a su destino”.

Sobre el accidente de Rodalies, destaca que el muro cae en parte delante de la cabina del maquinista y en parte sobre ella, es decir, al paso del tren, por lo que el margen de maniobra del maquinista era nulo. Además, destaca que había una velocidad máxima de 60 en la vía -por el temporal que afecta a Cataluña- por lo que si hubiese ido a velocidad normal el accidente habría sido mayor.

Respecto a la convocatoria de huelga de los maquinistas, ha asegurado que entiende y respeta sus reivindicaciones, pero no comparte que la huelga general sea la mejor forma de vincular las mejoras que exigen, por lo que se comunicarán con ellos “con la esperanza de que no se convoque la huelga”. Intentarán atender sus reivindicaciones sin dañar a los usuarios, ni al servicio ni el sistema ferroviario. “Nadie siente tan propio el tren como los ferroviarios, se lo mucho que sienten la camiseta, pero intentemos contribuir a cuidar lo que tenemos, que es muy bueno”.

Testimonio De Una Familiar De Un Desaparecido Por El Accidente Ferroviario En Adamuz

Minuto a minuto de los hechos que registra Adif

En la rueda de prensa participaron también el director de tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, y el director de Operaciones de Renfe, José Alfonso Gálvez. Por su parte, el director de Adif ha explicado que el maquinista del tren Iryo, dirección Málaga-Madrid, avisó que había enganchado la maquinaria. Al finalizar la llamada se observa que no había energía para alimentar la catenaria de ambas vías. A las 19.46 se recibe la llamada del tren que venía detrás de Iryo, que asegura que no había tensión y se para.

Según el director, a las 19.48 se intentó hablar con el tren de Renfe. A las 19.49 la interventora informó que tenía un golpe en la cabeza. Segundos después, el maquinista del tren Iryo llamó avisando que había un descarrilamiento, invadiendo la vía colindante y pide que se corte el tráfico en sentido Sevilla. El director destaca que no registran el tren Alvia porque “ya había pasado”.

A las 19:50, el CRC informa al centro de regulación nacional para que se movilicen los servicios de emergencia. A las 20:15, el maquinista del tren que se encuentra detrás de Iryo informa que, junto a dos personas, bajarían a inspeccionar la vía paralela. García de la Bandera no ha detallado el momento concreto de la colisión de ambos trenes porque no tiene la comunicación de ese hecho. El director de Adif explica también que, desde el momento del accidente, se centraron en la atención de las víctimas y, mediante el plan de emergencias, ponerse a disposición de bomberos para ayudar a los atrapados.

Características de la vía

En Adamuz se sustituyeron dos desvíos con cambios de carril y traviesas, que finalizaron en mayo de 2025, una vez instalados, continuaron con sus revisiones habituales: tres en la línea y una en el desvío. Respecto a la línea, el 13 de octubre de 2025 se revisaron los parámetros geométricos de la vía, que permite estar seguro de que es apto. El 5 de noviembre se realizó una inspección visual a pie.

El 21 de noviembre se realizó una ocultación dinámica, es decir, las aceleraciones de los vehículos, que pueden detectar baches o defectos en la vía. Por último el 7 de enero de 2026 se realizó una inspección completa de las agujas del desvío. “No se detectó en ese momento ningún fallo que evidencie una relación con el accidente”.

Respecto a los materiales. “Todos estos sistemas llevan unos controles altísimos, las soldaduras se inspeccionan con deferentes métodos tecnológicos. Es lo habitual que se realiza en las líneas de alta velocidad”, ha explicado. Además, ha destacado las limitaciones temporales de velocidad entre Madrid y Barcelona: “Es un proceso normal en Adif. Adaptar las condiciones de la vía o del ambiente a la circulación”.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Renfe explica su actuación tras el accidente

Por su parte, José Alfonso Gálvez, director de Renfe, aseguró que recibieron la primera información del accidente a las 19:50 horas, cuando se activó el gabinete de crisis. A las 20:45 horas se activó el plan de asistencia a victimas de accidentes ferroviarios, que conlleva la constitución de una sala de crisis (se activa a las 20:50), con cinco grupos distintos. A su vez, se activaron medidas relacionadas con la publicación y activación de la línea 900 en la web.

A las 21:00 horas se activan los centros de atención a familiares en Madrid, Córdoba y Huelva, que se mantienen activos hasta el momento. Posteriormente, Renfe presta atención a todo el desplazamiento de los recursos, con los que hacen 50 intervenciones sanitarias y 47 atenciones psicológicas que se producen fundamentalmente en estaciones.

Además, el director de Renfe ha explicado que, tras el choque, había 16 trenes que se encontraban circulando, de los cuales diez retrocedieron al origen y seis se desplazaron a estaciones donde se les podía ofrecer un transporte alternativo. A parte del soporte a las familias, se diseñó un plan alternativo para el transporte en una vía que transporta hasta 25.000 personas al día. Establecieron el plan alternativo de transporte, que consiste en un servicio lanzadera de Córdoba a Madrid, con siete trenes y, desde Córdoba cuatro trenes a Sevilla y otros tres a Málaga.