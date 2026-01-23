España

La Guardia Civil entrega el primer informe sobre el accidente de Adamuz y solicita que la causa se declare secreta durante al menos un mes

El documento, entregado tras cuatro días de investigación, incluye las dos cajas negras de los trenes, más de 2.500 fotografías y vídeos y la declaración del maquinista del Iryo

Un agente de la Guardia Civil en la ubicación del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba (Guardia Civil/EFE)

La Guardia Civil ha entregado ya a la jueza instructora de Montoro el primer informe sobre el accidente ferroviario de Adamuz. El siniestro, que tuvo lugar este 18 de enero, dejó 45 víctimas mortales, todas ya identificadas, y 292 heridos. El documento, presentado tras cuatro días de investigación, incluye las dos cajas negras de los trenes implicados, más de 2.500 fotografías y vídeos del lugar del choque, y la declaración del maquinista del convoy de Iryo. Según han informado fuentes de la investigación a El País, el instituto armado ha solicitado que la causa se declare secreta durante, al menos, un mes.

Hasta la entrega de este primer documento, la actuación judicial se ha centrado en la identificación de los fallecidos, la recepción de informes forenses y los trámites para entregar los cuerpos a las familias. Ahora, la jueza deberá decidir si concede o no ese carácter reservado al procedimiento, lo que implicaría que ni las víctimas ni la acusación popular tendrían acceso a las actuaciones.

La jueza que dirige actualmente el Tribunal de Instancia de Montoro número 2 es María del Carmen Troyano Torrejón, quien ocupa la plaza en funciones interinas desde agosto y cuyo mandato finalizará el 9 de febrero. A partir de entonces, será Cristina Pastor Recover quien asuma la titularidad de lo que será su primer caso en plaza fija tras haber aprobado las oposiciones. Debido a que se prevé una instrucción compleja y con alto impacto mediático, sin embargo, el Poder Judicial ha anunciado ya que sumará un juez de refuerzo.

Análisis visual y técnico del tren y la vía, testimonios y grabaciones

Durante varios días, especialistas del Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han estado desplegados en la zona del accidente, examinando tanto el convoy 6189 de Iryo como el Alvia de Renfe. No hay todavía una hipótesis definitiva sobre las causas del accidente, pero entre las primeras líneas de análisis destaca la posibilidad de que se debiera a un colapso por fatiga en la vía 1, en la que se detectó un corte limpio.

976 agentes de distintas especialidades fueron movilizados por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil - bajo la dirección del coronel Fernando Domínguez - para avanzar en la reconstrucción de los hechos. Se tomó declaración como testigos con este fin al maquinista del Iryo, a tripulantes de ambos trenes y algunos pasajeros. También se incorporó a la causa la grabación de una cámara de seguridad instalada en un apeadero de Adamuz y que Adif puso a disposición judicial.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) también centra su atención en ese punto de la infraestructura. Los técnicos analizan la evolución de una posible fractura en el raíl, que habría dejado muescas en dos convoyes anteriores hasta su rotura definitiva al paso del tren Iryo a las 19:43, según situó el Ministerio de Transportes, pero no en los que habían atravesado ese mismo tramo una hora antes. Estas señales, más leves que las presentes en el tren accidentado, figuran además en el lado contrario.

Las autoridades solicitaron al juzgado autorización para precintar y trasladar a un laboratorio en Madrid el trozo de vía afectado para proceder a su análisis técnico, que tendrá lugar el 27 de enero. Participarán en ella especialistas de la CIAF, agentes de la Guardia Civil y un magistrado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, visitó al equipo judicial desplazado en Adamuz y expresó que una de sus máximas preocupaciones en que se cumpla la cadena de custodia. Cabe destacar, en este sentido, que uno de los bogies - la parte del vagón que soporta los ejes del tren - del octavo vagón del Iryo se encontró parcialmente sumergido en un riachuelo, apoyado sobre una ladera a 270 metros de la vía. Un fotógrafo del New York Times asegura haber sido quien informó a la Guardia Civil sobre su presencia, si bien tanto desde el instituto armado como el Ministerio de Transportes han asegurado que ya tenían constancia y habían examinado este trozo de tren anteriormente.

