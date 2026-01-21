Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

El primer convoy ha impactado contra una roca en Girona, mientras que el segundo ha chocado contra un muro en la provincia de Barcelona

El accidente ferroviario que se ha producido entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la provincia de Barcelona, ha dejado una persona fallecida y 36 heridos, entre ellos cinco en estado grave, según ha informado el servicio de emergencias catalán. Este siniestro, vinculado al temporal que azota Cataluña en plena borrasca Harry, ha obligado a detener por completo la circulación de Rodalies en la región y a activar un amplio dispositivo de emergencia, según ha detallado el inspector de los Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, en declaraciones a los medios presentes en la zona.

Las primeras informaciones apuntan a que el tren de la línea R4, que circulaba en dirección a Manresa tras partir de Sant Vicenç de Calders, se ha visto involucrado en el accidente cuando un muro de contención ha caído sobre la vía. El impacto ha provocado que el convoy descarrilara y colisionara contra el obstáculo. Según datos de Protecció Civil y el Sistema d’Emergències Mèdiques de Cataluña (SEM), la víctima mortal es uno de los tres aprendices que se encontraba en la cabina, junto al maquinista.

Las tareas de emergencia han movilizado a más de setenta bomberos y decenas de efectivos entre Mossos d’Esquadra, SEM y equipos de salvamento, que han trabajado intensamente para evacuar a todos los pasajeros y estabilizar, tanto el tren como la infraestructura afectada. A raíz del accidente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha suspendido la circulación ferroviaria de toda la red de Rodalies “hasta que no haya total seguridad en todo el sistema”, como ha expresado Sílvia Paneque, portavoz del Govern. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) se reunirá a las 9:30 horas para decidir si se reactiva la actividad ferroviaria en Rodalies.

Descarrilan dos trenes de Rodalies en Cataluña en plena borrasca Harry

La segunda de las incidencias ha paralizado la circulación de Rodalies entre las estaciones deMaçanet Massanes y Tordera,en la provincia de Girona. El motivo ha sido por la presencia de piedras en las vías, que han provocado el descarrilamiento de uno de los trenes que circula por la línea R1. Según ha informadoLa vanguardia, el tren ha descarrilado entre Blanes y Maçanet impactando con una roca, por lo que ha perdido un eje. En todo el convoy viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.

Un operativo complejo y una persona atrapada en un vagón

El origen del accidente se atribuye a las lluvias intensas registradas durante la jornada, que han provocado el desprendimiento del muro. A las 21:02 horas, el consorcio de bomberos de Cataluña recibía un aviso por un accidente ferroviario. A continuación, Protecció Civil ha activado el plan Ferrocat dedicado a establecer alertas por emergencias de este calibre.

Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que ha chocado este martes con un muro de contención, que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). / Agencia EFE - Alberto Estévez

El bombero catalán Claudi Gallardo ha subrayado ante los medios de comunicación la complejidad de las operaciones, indicando que se ha requerido más de una hora para liberar a una de las personas que quedó atrapada en el interior de un vagón. “Ahora mismo hemos sacado a todas las personas del tren, estamos trabajando con el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), con Mossos y con el resto de operativos para seguir revisándolo todo”, ha explicado Gallardo sobre la medianoche.

La investigación policial y técnica está dirigida por la Unidad Central Aeroportuaria y de Transportes Públicos de los Mossos d’Esquadra, quienes cuentan con el apoyo de la unidad de drones y técnicos de Adif desplazados a la zona. Por su parte, la jueza de guardia de Vilafranca del Penedès ha acudido al lugar del accidente, tal y como ha señalado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a Europa Press, para encabezar la comisión judicial encargada del levantamiento del cadáver. Desde este momento, la investigación ha quedado judicializada.

El despliegue de recursos ha contado con 38 dotaciones de bomberos y 20 ambulancias, junto a personal sanitario y unidades especializadas de intervención y rescate. El epicentro del dispositivo de coordinación se ha instalado en el campo de fútbol de Sant Sadurní d’Anoia, a escasos 12 kilómetros de lo ocurrido. Mientras, Renfe ha habilitado el número 900 101 660 y un punto de atención presencial en el centro cívico de la urbanización Casablanca, en el municipio de Subirats, para atender a los familiares de los afectados.

Un muerto y 37 heridos, cinco de ellos graves

El accidente ferroviario deja una víctima mortal: uno de los tres aprendices que viajaban en la cabina junto al maquinista titular. Inicialmente, Renfe ha comunicado de manera errónea que se trataba del maquinista titular y tars trasmitir sus condolencias, la compañía ha rectificado. La identidad del fallecido no ha trascendido a los medios de comunicación porque “se tienen que acabar las tareas de filiación”, según ha subrayado Núria Parlon, consellera de Interior.

En cuanto a los heridos, la última actualización del servicio de emergencias catalán ha sido a la 1:30 horas de la madrugada a través de su red social X. En la publicación, Protecció Civil indicaba que se ha registrado un muerto y 37 personas afectadas: 5 en estado grave, 6 menos graves y 26 en estado leve. Todos ellos han sido trasladados a hospitales cercanos. Aquellos que se encontraban en un peor estado de salud han sido distribuidos entre el Hospital Bellvitge (2), el Hospital Vall d’Hebron (1), Mútua Terrassa (1) y el Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi (1).

Servicios de emergencia desplegados en Gelida, Barcelona, a raíz del descarrilamiento de un cercanías, que deja un muerto y 37 heridos./ Associated Press - Joan Mateu Parra

Por su parte, los Bombers han explicado en esta misma red social que tras analizar todo el convoy y su entorno inmediato, “estamos revisando la parte de debajo del tren y hacemos una redada por la zona para descartar más víctimas”. Este despliegue, conocido como “marchas blancas”, consiste en el recorrido de las vías por parte de maquinistas y especialistas de infraestructuras. Paneque ha señalado que este se ha llevado a cabo durante toda la madrugada.

Suspensión de los Rodalies en Cataluña “hasta nuevo aviso”

El episodio de Gelida se produce en plena alerta por la borrasca Harry, con especial incidencia en el noreste catalán, y ha coincidido con otro descarrilamiento en el mismo servicio de Rodalies. En esta ocasión, en la línea 1, entre Tordera y Maçanet, después de que una roca se precipitara sobre la vía. Este segundo incidente no ha dejado heridos entre los diez pasajeros que iban en el tren.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha reclamado la paralización de toda la red de Rodalies hasta contar con plenas garantías de seguridad. En un comunicado, el sindicato ha señalado que “los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria en el ámbito de Rodalies”. Tras el siniestro, los maquinistas solicitaban a Renfe la interrupción del servicio “ante la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad, tanto para los viajeros como para los profesionales”.

Los Mossos d'Esquadra se han desplazado con una quincena de dotaciones hasta el lugar del accidente. / Mosso d'Esquadra

Esta decisión ha sido asumida por Adif, que ha suspendido las circulaciones, ante lo que Renfe ha adelantado que gestionará servicios alternativos por carretera mientras dure la emergencia. Todas estas informaciones han sido confirmadas por los propios responsables de los cuerpos de emergencias y por los portavoces institucionales en comparecencias públicas a los medios de comunicación.

La línea 4 de Rodalies, siniestrada a su paso por Gelida, es una de las más frecuentadas, con un promedio de 162 trenes diarios. Tiene su origen en el municipio costero de Sant Vicenç de Calders, provincia de Tarragona, y finaliza en Manresa, el interior de Barcelona. En su recorrido, la R4 cruza la ciudad condal, con cuatro paradas en el interior de Barcelona.

Las reacciones institucionales al accidente: “Se realizaron mejoras”

El siniestro se ha producido en un tramo sometido a recientes mejoras, tal como ha indicado el alcalde de Sant Sadurní, Pere Vernet, entrevistado por la televisión catalana, 3Cat: “En esa zona se realizaron mejoras con la colocación de un tercer raíl para que pudieran pasar los trenes de mercancías”. No obstante, Vernet ha matizado que “la lluvia ha hecho que haya pasado esta desgracia, ya que hacía mucho tiempo que no llovía de esta forma”.

El impacto del accidente ha provocado la reacción inmediata de las autoridades catalanas y estatales. Tanto la consellera de Interior como la portavoz del Govern han comparecido en la zona. Parlon ha señalado ante los medios que la recuperación de las comunicaciones será compleja: “Mañana va a ser un día complicado”. Por su parte, el alcalde de Gelida, Lluís Valls, ha incidido en declaraciones a Cadena Ser que si el accidente se hubiera producido “un kilómetro más hacia Barcelona, hubiera sido peor”.

El conseller de Presidencia, Albert Dalmau, que ejerce las funciones del president Salvador Illa, hospitalizado, ha expresado en la red X su “más profundo agradecimiento” a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia, además de trasladar sus condolencias a la familia de la víctima mortal y su apoyo a los afectados: “Enviamos todo el calor, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas en estos difíciles momentos y un profundo agradecimiento a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia”.

El conseller Albert Dalmau, la consellera de Interior, Núria Parlon, y la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, desplazados al Centro de Comandamiento de los bomberos catalanes, con tal de seguir la evolución de las informaciones del accidente del tren en Gelida. / Bombers Generalitat Catalana

En la misma línea se ha pronunciado el president del Parlament, Josep Rull, quien ha manifestado estar siguiendo “con preocupación la evolución del accidente del tren de la línea R4 de Rodalies esta tarde entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia”. Por su parte, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha publicado también un mensaje a través de X: “Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”.