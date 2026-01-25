El temporal empieza a perder fuerza, pero continúa el nivel rojo de alerta por oleaje en el Cantábrico

Vista de la Autovía A-52, cubierta de nieve en el municipio de A Gudiña (Ourense). (EFE/Brais Lorenzo)

Tras dos días de intensas nevadas en cotas muy bajas, tormentas en muchos puntos del país y temporal marítimo en las costas del norte, este domingo la borrasca Ingrid comienza a perder fuerza, de forma que, a lo largo de la jornada, el temporal dará paso a una masa de aire más cálido procedente del Atlántico. No obstante, aunque la borrasca se aleja, el ambiente invernal persiste y habrá cielos cubiertos, nevadas y viento fuerte en buena parte del país, con avisos rojos por olas de hasta 10 metros en las costas del norte, especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por viento y oleaje en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona. En estas zonas, las olas oscilarán entre los 2 y los 5 metros y las rachas de viento alcanzarán los 70 km/h.

La nieve seguirá presente en el último domingo de enero, con cotas entre 800 y 1.000 metros en el tercio oriental y algo más altas en el resto, hasta los 1.500 metros. Las nevadas afectarán sobre todo a cotas elevadas del Pirineo, la cordillera Cantábrica y algunos sistemas montañosos del sur, donde se esperan acumulaciones importantes.

Persisten los cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con lluvias más intensas en los litorales del Cantábrico, el Estrecho y las sierras Béticas. También habrá precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y Andalucía. En Baleares, no se descartan chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta y, en ocasiones, granizo.

Suben las temperaturas

Las temperaturas tienden a subir en todo el país. Las mínimas y máximas serán más suaves, con heladas limitadas a Castilla y León y Aragón. En el sureste, los termómetros rozarán los 20°C, con Murcia, Alicante y Valencia entre 18 y 19°C y Málaga rondando los 17°C. En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán en torno a los 17°C y Cádiz cerca de los 16°C. En el norte, las máximas quedarán por debajo de los 10°C en Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria.

Por otro lado, Canarias vivirá una jornada mucho más templada, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste, en general moderado, aunque con intervalos fuertes y rachas muy intensas en buena parte del litoral peninsular, sobre todo en el Cantábrico, el Estrecho y las costas del sureste y este. En Canarias, predominará el alisio con intensidad moderada y cielos poco nubosos o despejados.

(Con información de Europa Press)