Primer beso y fuga inesperada en ‘La isla de las tentaciones 10’: Leila y David alteran la convivencia en las villas

Leila cruza el límite con David mientras las cámaras captan el momento clave (La Isla de las tentaciones)

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha alcanzado su primer gran punto de inflexión tras protagonizarse el primer beso del programa, desencadenando un episodio de fuga nunca visto hasta el momento y el primer enfrentamiento directo entre un concursante y el tentador.

Leila se ha convertido en la primera concursante de ‘La isla de las tentaciones 10’ en caer en la tentación, tras compartir un íntimo beso con David durante una noche en la que el resto de los concursantes ya se habían retirado a sus habitaciones.

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Este primer beso, que ha durado varios minutos, se ha producido después de que ambos pasaran varios días acercándose cada vez más, culminando en un encuentro en el jacuzzi marcado por caricias y gestos de gran complicidad. “No lo he podido evitar, era como un imán intentando separarse y no podíamos más ya”, ha reconocido Leila ante las cámaras.

Al día siguiente, la participante ha confesado a sus compañeras lo sucedido y ha manifestado su arrepentimiento parcial: “Me quiero morir y no”, en una mezcla de culpa y justificación por haber seguido su impulso.

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Conexión en Villa Deseo y crisis en Villa Montaña

La pareja formada por Leila y David ha venido mostrando, desde hace días, una creciente conexión en la villa, lo que ha derivado en el primer beso de la edición. El evento ha tenido lugar de madrugada, tras una fiesta progresivamente más tensa en Villa Deseo, mientras el resto de participantes en la villa ya descansaban.

En paralelo, en Villa Montaña, la reacción no se ha hecho esperar. Atamán, pareja de Leila, ya había mostrado signos de inquietud antes de ver imágenes de su novia con David durante encuentros anteriores, pero la incertidumbre y la presión han aumentado después de que las solteras presenciaran en vídeo el acercamiento entre ambos, aunque sin visualizar el propio beso.

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Atamán se quiebra tras conocer el acercamiento entre Leila y David (La Isla de las tentaciones)

Sandra Barneda, presentadora del reality, ha llegado a la villa de los chicos a la mañana siguiente para compartir nueva información con las solteras, generando un clima de nerviosismo entre los participantes.

Cuando estas han explicado lo que habían visto, Atamán ha empezado a asumir lo peor y ha entrado en una crisis emocional que ha desembocado en una fuga inédita en la historia del programa.

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Fuga, enfrentamiento y confesiones tras el beso

Sin poder soportar la situación y ante la posibilidad real de infidelidad, Atamán ha abandonado la villa a la carrera, seguido sin éxito por su compañero Christian y por la propia Sandra Barneda, que ha intentado retenerle al grito de “¡Cógelo, Christian, cógelo!”.

Atamán abandona la villa y corre por las calles tras descubrir la traición (La Isla de las tentaciones)

La fuga de Atamán, que ha recorrido las calles de República Dominicana hasta irrumpir en Villa Deseo, ha desencadenado un tenso enfrentamiento. Atamán ha entrado en la villa visiblemente alterado y ha sorprendido a Leila y David, separándose ambos al escuchar los gritos.

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Atamán ha expresado su malestar con David y ha intentado reprocharle directamente lo ocurrido, mientras Leila se debatía entre el consuelo a su pareja y las consecuencias de sus actos. Finalmente, Sandra Barneda ha logrado sacar a Atamán de la villa y llevarlo fuera del recinto, mientras el concursante repetía: “No la puedo perder, es el amor de mi vida”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Este suceso ha dejado huella en ambos protagonistas, con Leila confesando a sus amigas y al propio David sentirse “la peor persona” y arrepentida, aunque insistiendo en que actuó guiada por sus sentimientos en ese momento. Por su parte, Atamán ha quedado superado por la ansiedad y la tristeza, protagonizando una escena que ya se considera una de las más intensas vividas en las diez ediciones del formato.

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