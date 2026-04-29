José Sacristán y Juan Diego Botto, primeros invitados en ‘La noche de Aimar’: “La patria es la gente que habita en ella”

Aimar Bretos presenta 'La noche de Aimar' en laSexta. / Atresmedia

La voz de Aimar Bretos, grave y cálida a partes iguales, pasa a partir de esta noche a ser además un rostro visible en televisión. El periodista de Cadena SER ha estrenado el primer capítulo de La noche de Aimar, un espacio dedicado al arte de la entrevista, en La Sexta. José Sacristán y Juan Diego Botto han sido los primeros invitados de una noche “para escuchar”, como ha anunciado Bretos al arranque del programa, seguidos de varias personalidades que abordan temas terrenales.

Después de El Intermedio, pasadas las 23 horas, arrancaba el nuevo proyecto del presentador, el primero en televisión. Su recorrido profesional se vincula exclusivamente con el mundo radiofónico, primero en prácticas en la COPE y como redactor después en la radio del grupo Prisa. Conocido por ser presentador de Hora 25 y La cena de los idiotés, podcast por el que ganó un Ondas en 2024, ahora se embarca en un programa cuya producción queda a cargo de Newtral. La fundadora del medio es la también periodista Ana Pastor.

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El clásico actor español reflexiona sobre la actualidad en espacio de calma, junto a Aimar Bretos. / Captura de pantalla

José Sacristán: “Esos muchachos no tienen ni puta idea de lo que es una dictadura”

Con una sonrisa infantil, Aimar Bretos encadenaba preguntas personales y profesionales con la curiosidad de un primerizo impresa en el rostro. José Sacristán, al otro lado de la mesa, esperaba calmo, escuchando. La conversación entre periodista y actor ha saltado de lo incómodo de la fealdad a vivir sin prisas, y de ahí ha viajado hasta el baúl de los recuerdos con la voz en off de Fernando Fernán Gómez, “el maestro”, como lo ha llamado su amigo de profesión.

“Procuro ser un hombre de mi tiempo”, le confesaba Sacristán, aunque admite no llevar móvil encima, lo que considera “un lujo” que no todos se pueden permitir. Como persona de su tiempo, Bretos le ha preguntado por la actualidad, la social y la política. En relación con la primera, el epicentro ha sido la generación Z. O, al menos, un 24% que considera que, en ocasiones, una dictadura es una alternativa deseable para un Estado. “Esos muchachos no tienen ni puta idea de lo que es una dictadura”, ha respondido tajante el actor. En el terreno político, las palabras de Sacristán han ido dirigidas hacia el genocidio en Palestina y la elección de Donald Trump como presidente. “Cuando se escriba la historia de todo esto, todos vamos a quedar más bien mal parados”, reflexionaba el artista.

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El actor argentino evidencia en 'La noche de Aimar' la realidad de los desaparecidos en la dictadura argentina. / Capturas de pantalla

Juan Diego Botto: “Las extremas derechas viven de la provocación”

La memoria histórica ha sido el centro del discurso de Juan Diego Botto durante su aparición en La noche de Aimar. Tanto la propia, dado que su padre es un desaparecido por la dictadura argentina, como la ajena. Para ello, ha invocado a un señuelo colectivo de la ausencia de memoria: a Federico García Lorca, con el tercer poema de Un poeta en Nueva York, el cual ha recitado en el inicio del programa.

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El actor ha ido más allá y ha señalado a aquellos que se declaran patriotas. “La patria es la gente que habita en ella”, ha respondido el actor argentino. Lo que ha enlazado con un breve análisis del reciente concepto difundido por Vox y secundado por el Partido Popular ‘prioridad nacional’; y la palabra ‘desaparecido’, tan “blanca” en apariencia, pero que genera tanto dolor. Todo ello, estableciendo similtudes y conexiones entre al dictadura franquista y el gobierno de Javier Milei en su Argentina natal. “Las extremas derechas viven de la provocación”, ha concluido Botto.

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