España

Nieve, lluvia, viento y oleaje: 14 comunidades autónomas están en alerta, con Galicia en nivel rojo

Asturias, Cantabria y Baleares también se mantienen en alerta, aunque en nivel naranja

Una persona camina por el
Una persona camina por el paseo marítimo en A Coruña. (M. Dylan / Europa Press)

El mal tiempo no da tregua en España. Catorce comunidades autónomas afrontan este miércoles una jornada marcada por condiciones adversas. Galicia encabeza la situación con una alerta roja por mala mar, con olas que pueden alcanzan los 9 metros. Debido al temporal marítimo también Asturias, Cantabria y Baleares se mantienen en alerta, aunque en nivel naranja. Además, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), varias regiones vigilan la posibilidad de nieve, lluvias intensas, vientos y riesgo de aludes.

En el noroeste y oeste de A Coruña, el mar amenaza con olas de hasta 9 metros y vientos del noroeste que rozan los 61 kilómetros por hora, mientras que en el litoral asturiano las olas pueden alcanzar los 7 metros. En Mallorca pueden llegar hasta 12 metros y en la costa este de Mallorca se esperan de hasta 10 metros. Además, Galicia suma avisos por lluvias y viento, y tanto Asturias como Cantabria mantienen alertas por fuertes rachas de viento.

Diez comunidades más permanecen bajo avisos amarillos, indica la Aemet. Andalucía afronta viento, mala mar y lluvias; Aragón y Cataluña, riesgo de aludes y nevadas; Castilla y León, viento y nieve; Castilla-La Mancha y Madrid, nevadas; Murcia y Comunidad Valenciana, temporal marítimo; Navarra y País Vasco, fuertes vientos.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también figuran con aviso amarillo por vientos, y en el caso de Melilla, por temporal marítimo.

Una mujer pasea por una
Una mujer pasea por una calle con un paraguas. (Europa Press)

Fuertes lluvias y viento

Las lluvias más intensas se esperan en la zona del Estrecho, en la sierra de Grazalema (Cádiz) y en el interior de Pontevedra, donde podrían acumularse más de 40 litros por metro cuadrado en solo doce horas.

En la sierra de Madrid, se prevé que la nieve supere los 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.300 metros, sobre todo en la zona de Somosierra. Espesores similares se esperan en el Pirineo oscense desde los 1.200 metros, y en la cordillera cantábrica de León, la serranía de Guadalajara y Sanabria (Zamora) a partir de los 1.300 metros.

Por otro lado, rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora azotarán amplias áreas del norte del país, con especial incidencia en el País Vasco, Asturias, Castilla y León, el interior de Galicia y la cordillera Cantábrica.

Galicia está en alerta roja.
Galicia está en alerta roja. (EFE/Lavandeira jr)

El riesgo de aludes mantiene en alerta amarilla al Pirineo catalán y oscense, con un nivel de peligro 4. En Huesca, la amenaza se sitúa por encima de los 1.800 metros en los macizos de Sobrarbe y Ribagorza; en el valle de Arán, desde cotas superiores a los 2.000 metros.

El viernes empeora

Desde Aemet también informan de que a partir del viernes la borrasca Ingrid dejará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes y, además, nevadas en cotas bajas en amplias zonas de la península.

