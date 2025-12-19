Los expertos alertan sobre esta costumbre que puede debilitar tu salud: “El frío es un desafío natural para el sistema inmunológico”

Una vida sedentaria puede aumentar la vulnerabilidad frente a la enfermedad. (Canva)

La llegada del frío a España ha traído consigo un aumento de la llamada “supergripe”, una situación que, según los expertos, se va agravada por el sedentarismo propio de los meses de invierno. Mientras los contagios por gripe continúan al alza y los hospitales ven como sus urgencias y salas de espera se saturan más, los especialistas insisten en que la solución podría estar en mantener la actividad física para proteger la salud mental como el sistema inmunológico.

“Las investigaciones muestran que, en invierno, disminuyen las actividades ligeras como caminar despacio o realizar tareas domésticas, mientras que aumenta el tiempo que pasamos sentados durmiendo. Esta falta de movimiento y de socialización puede hacerte más vulnerable al trastorno afectivo estacional (TAE), que afecta a 12 millones de personas en Europa”, advierten los expertos de Live Football Tickets.

Y es que, el impacto del frío no solo se limita al ánimo. El sistema inmunológico también se resiente. “El frío representa un desafío natural para el sistema inmunológico, ya que los virus se multiplican y el cuerpo produce menos glóbulos blancos para combatir infecciones”. Esto, sumado a que el “sedentarismo debilita aún más tus defensas”, hace que tu cuerpo sea más susceptibles a resfriados, gripes y otras enfermedades típicas del invierno.

El frío es un desafío natural para el sistema inmunológico. (Freepik)

El ejercicio ligero o moderado “resulta fundamental, ya que permite que las células inmunitarias circulen de manera eficiente por todo el cuerpo, manteniendo tu sistema inmunológico fuerte y resistente durante toda la temporada invernal”. Es decir, la reducción de movilidad tiene un impacto directo en la salud, provocando “rigidez en los músculos y las articulaciones, aumentando el riesgo de dolores y molestias”.

En conclusión, “practicar ejercicio en el frío puede reforzar el sistema inmunológico, ya que se ha demostrado que los escalofríos previos al ejercicio aumentan los niveles de norepinefrina, mejorando así la respuesta inmunológica tras la actividad física”, indican los fisioterapeutas.

Precauciones para un invierno activo

Para minimizar los riesgos asociados al ejercicio durante los meses fríos, los fisioterapeutas recomiendan extremar ciertas precauciones. “El frío puede tensar los músculos y las articulaciones, aumentando el riesgo de lesiones si comienzas a hacer ejercicio de golpe. Un buen calentamiento es fundamental para preparar el cuerpo y prevenir distensiones o esguinces”, aconsejan los expertos.

También destacan la importancia de adaptar los entrenamientos al clima, optar por actividades en interiores cuando las condiciones exteriores sean adversas y fortalecer el tronco para ganar estabilidad, especialmente en días de hielo o humedad en las calles.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

La gripe sigue creciendo y los hospitales están al límite

Mientras los especialistas insisten en la necesidad de mantenerse activos, los datos del Instituto de Salud Carlos III confirman que la gripe continúa circulando con fuerza. Los contagios han alcanzado los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes, unos cien más que la semana anterior, aunque el crecimiento resulta más moderado que en la semana previa, cuando los casos se duplicaron.

“Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años, con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión”, señala el doctor Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), advierte de que la situación se refleja con claridad en los hospitales.

Los contagios han alcanzado los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes. (Europa Press)

La presión se refleja en las cifras. El Hospital Universitario de Toledo ha llegado a atender 784 pacientes en un solo día; en Madrid varios hospitales han sustituido sillas por camas en las urgencias, con casi 90 pacientes en espera; y en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, hay pacientes que esperan hasta cuatro días para conseguir una cama de hospital.