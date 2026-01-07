Las claves de Sanidad para protegerse del frío este invierno: “Varias capas de ropa fina protegen mejor que una sola gruesa”

Personas paseando cubiertas de nieve durante la llegada de una masa de aire ártico, a 21 de noviembre de 2025, en Vitoria. (Iñaki Berasaluce / Europa Press)

España ha amanecido hoy bajo cero. La caída abrupta de las temperaturas deja heladas generalizadas en el interior de la península y precipitaciones en diversos puntos del país. Más allá de la sensación térmica de frío intenso, las bajas temperaturas pueden afectar a la salud y ser un riesgo para las personas más vulnerables.

Aunque el frío no resfría, en tanto que depende de que se produzca una infección de un virus respiratorio, las temperaturas gélidas entrañan un riesgo para las personas con enfermedades crónicas, mayores y niños. Por ello, y ante el frente de frío intenso que envuelve nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha recomendado seguir las recomendaciones oficiales para protegerse del frío.

La primera clave del plan contra el frío de Sanidad puede parecer una nimiedad, pero evita que la gelidez externa entre al organismo. Respirar por la nariz y no por la boca “ayuda a calentar el aire que llega a los pulmones”.

En esta época de nieve y de heladas, se debe extremar la precaución en las calles. Utilizar el calzado antideslizante puede resultar muy útil para evitar caídas y resbalones.

Frente a lo que se pueda pensar, “usar varias capas de ropa fina protegen mejor que una sola gruesa". Esto se debe a que al tratarse de varias se forman cámaras de aire aislantes que no dejan pasar el frío de fuera.

Por otra parte, Sanidad recomienda ventilar la casa al menos un par de veces día al utilizar braseros o chimeneas. Del mismo modo, se debe evitar el consumo de medicamentos sin la receta médico, puesto que algunos pueden precipitar problemas por frío.

Llevar una alimentación variada y equilibrada es otra de las mayores defensas frente a las temperaturas bajas o extremadamente bajas. Esta debe incluir fruta, agua y bebidas calientes.

Sanidad también recuerda que, en esta época de invierno, es importante prestar especial atención a las personas sin hogar y con un sistema inmunológico más vulnerable. El Ministerio aconseja “contactar con el personal sanitario si es necesario”.

Para las personas mayores de 65 años o pacientes de alguna enfermedad crónica, la vacunación contra la gripe es muy recomendable. Este año, la temporada de gripe se ha adelantado entre 4 y 6 semanas de lo habitual y es especialmente contagiosa, aunque no hay evidencias de que sea más grave.

Por último, el Ministerio de Sanidad aconseja mantenernos informados sobre las previsiones meteorológicas antes de salir de casa. Eso nos ayudará a elegir mejor qué tipo de ropa y calzado llevar ese día.

Los 5 pueblos de invierno más bonitos de Europa: de los Pirineos aragoneses a los impresionantes paisajes de los Alpes.

Quiénes deben protegerse especialmente del frío

Durante el invierno, algunas personas deben tener especial cuidado con el frío, ya que las bajas temperaturas pueden afectar su salud con mayor intensidad. En primer lugar, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables. Con la edad, el cuerpo pierde capacidad para regular la temperatura y muchas personas mayores no perciben el frío con la misma rapidez, lo que aumenta el riesgo de hipotermia.

Los bebés y niños pequeños también requieren atención especial, porque su sistema de regulación térmica aún no está completamente desarrollado y pierden calor corporal con mayor facilidad. Es fundamental abrigarlos adecuadamente y evitar exposiciones prolongadas al frío.

Las personas con enfermedades crónicas, como problemas cardíacos, respiratorios (asma, EPOC), diabetes o enfermedades renales, deben extremar cuidados, ya que el frío puede empeorar sus síntomas o provocar complicaciones. Asimismo, quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, como pacientes en tratamiento contra el cáncer o con enfermedades autoinmunes, son más propensos a infecciones durante el invierno.

Otro grupo en riesgo son las personas en situación de sin hogar o con viviendas mal acondicionadas, debido a la exposición constante a temperaturas bajas. También quienes trabajan al aire libre deben protegerse adecuadamente.