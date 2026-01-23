Prisión provisional sin fianza para el entrenador de fútbol base de Badajoz acusado de captar menores con fines pornográficos

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. (GUARDIA CIVIL)

El entrenador de fútbol base del CD Gévora, detenido el pasado miércoles en Badajoz tras una intervención policial desarrollada en la barriada de Las 800, ha ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres.

El arresto responde a presuntos delitos de captación de menores con fines de elaboración, tenencia y distribución de material pornográfico, así como usurpación del estado civil, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Las diligencias judiciales, tramitadas inicialmente en el Tribunal de Instancia de Cáceres, se centran en estos delitos, incluyendo la presunta suplantación de identidad, una figura penal aplicada en casos en los que una persona se hace pasar por otra utilizando datos personales ajenos.

Hoy viernes, el detenido ha pasado a disposición judicial en torno a las cinco y media de la tarde. Tras prestar declaración, la magistrada ha decretado su ingreso efectivo en prisión, tal y como ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Impacto en el fútbol base de Badajoz

La investigación, iniciada en 2019 y asumida por el grupo de delitos informáticos de la Guardia Civil en Cáceres, ha conducido a diversas actuaciones en Badajoz. En el operativo judicial y policial han sido registrados tanto la vivienda del implicado en Las 800 como las instalaciones del club pacense y su puesto de trabajo, ya que el arrestado también ejerce como policía militar en la base aérea de Talavera la Real.

De acuerdo con el diario Hoy, el investigado estuvo presente en el registro domiciliario y en el análisis de las ubicaciones laborales y deportivas, permaneciendo luego bajo custodia en la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres hasta su traslado ante la autoridad judicial.

El caso ha causado una gran conmoción en la comunidad deportiva de Badajoz, especialmente entre las familias de los jóvenes que han entrenado o conocido al detenido, quien desempeñaba funciones de coordinador de la cantera del CD Gévora y, hasta hace dos años, ocupó responsabilidades en la Federación Extremeña de Fútbol, coordinando, por ejemplo, la selección sub 14.

Numerosos padres de la zona han destacado su conocimiento del ahora imputado gracias a su prolongada trayectoria en el ámbito del fútbol base y por su vinculación con iniciativas de promoción de jugadores infantiles para el club y la selección autonómica, tal como ha recogido el diario Hoy.

El proceso judicial

Una vez adoptada la medida de ingreso en prisión, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 2 de Cáceres procederá a inhibirse a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz. Este cambio de competencia responde a la localización de los hechos investigados y a la coordinación interprovincial del caso.

Por otra parte, la magistrada ha acordado el levantamiento parcial del secreto de sumario, permitiendo a las partes el acceso al acta de entrada y registro efectuada en la vivienda del investigado, según han precisado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

La investigación sigue su curso bajo la dirección judicial del Tribunal de Instancia de Badajoz y en colaboración con la Guardia Civil de Cáceres, que mantiene el foco en los presuntos delitos de captación y explotación de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación de identidad.