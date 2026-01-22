Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

Agentes de la Guardia Civil en el lugar del accidente de Adamuz. (Guardia Civil/EFE)

Aunque el sabotaje está totalmente descartado en el trágico accidente de tren que de momento ha dejado 43 muertos y dos desaparecidos, la vigilancia de la red española de Alta Velocidad es una de las prioridades para ADIF, teniendo en cuenta que estamos hablando de infraestructuras catalogadas como críticas. ADIF adjudicó el pasado 26 de diciembre el nuevo contrato de seguridad para proteger los 3.974 kilómetros de vías que hay y los casi 140 instalaciones que dan servicio a esta red, incluidas estaciones de viajeros, terminales de mercancías y edificios técnicos y administrativos. Hay tanto que vigilar que ADIF ha dividido la red en seis lotes geográficos.

Se trata del Lote 1 llamado Centro (Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete), el Lote 2 o Este (Valencia, Castellón, Murcia y Alicante), el Lote 3 o Nordeste (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Huesca y Teruel), el Lote 4 o Noroeste (A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, León, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Segovia y Burgos), el Lote 5 o Norte (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Cantabria y La Rioja Sur), y el Lote 6 o Sur (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva Jaén, Málaga, Sevilla, Badajoz y Cáceres). Todos han sido adjudicados menos de momento el Lote 6, que precisamente incluye el trazado que ha sufrido este último siniestro. Y eso que el servicio debe comenzar el próximo 1 de febrero.

La empresa Ilunion Seguridad ha ganado el contrato de los Lotes 1 y 3 por 84,8 millones de euros (tras rebajar la oferta económica que hacía ADIF un 6%). La vigilancia del Lote 2 lo hará la firma Secoex por 30 millones de euros (aquí la rebaja solo ha sido del 1,29%). El Lote 4 lo llevará el Grupo Control por 26 millones (aquí no ha habido rebaja) y el Lote 5 lo gestionará la empresa Integral de Vigilancia y Control por 11,4 millones de euros (tras ofrecer una rebaja del 4,5%). Estamos hablando de un total de 150,2 millones de euros por dos años de vigilancia. Un análisis detallado de los pliegos reflejan que estas empresas deberán poner a trabajar sobre el terreno a 1.815 vigilantes, aunque faltan los 301 destinados al Lote 6. Esto no significa que no haya vigilancia en Andalucía y Extremadura, ya que ADIF, para que no haya un corte del servicio, prorrogará el contrato anterior hasta que este lote se formalice, que hasta ahora lo presta el Grupo Control.

Estamos hablando de 6,2 millones de horas de servicio de seguridad, casi la mitad de ellas con agentes armados. ¿Cuánto de todo este tiempo se destina a proteger realmente las vías de posibles robos de material o de actos de sabotaje? El pliego no lo especifica, habla solo de 47 servicios de patrulla para vigilar casi 4.000 kilómetros de infraestructuras. Esas patrullas tendrán que recorrer 8,8 millones de kilómetros en dos años, es decir, una media de 12.000 kilómetros cada día. En mayo del año pasado, por ejemplo, más de 16.000 viajeros sufrieron la interrupción del servicio en la línea que une Madrid y Sevilla tras el robo de cables de cobre en cuatro puntos de la línea ferroviaria y un “enganchón” de un tren de Iryo en la misma línea que arrastró la catenaria y agravó el problema.

Vehículos todoterreno

Obviamente, es imposible que estas empresas de seguridad suministren un servicio de vigilancia constante a toda la red. La clave es identificar puntos más calientes para que los vigilantes presten más atención. ADIF exige que los servicios en patrullas móviles cuenten con vehículos que, “atendiendo a la orografía de los emplazamientos ferroviarios y sus dependencias anexas, deban asegurar la accesibilidad a las mismas, especialmente en condiciones adversas que puedan comprometer la prestación de los servicios de transporte ferroviario. Por ello, los vehículos adscritos a este contrato deberán de ser todoterrenos de cuatro puertas”, señala el pliego de condiciones.

ADIF obliga también a que estas patrullas trabajen con geolocalización permanente durante el servicio y con sistemas de seguridad como la alarma por inmovilidad u “hombre muerto”. También contempla un pulsador de pánico con conexión a los centros de control y la capacidad de enviar imágenes de forma inmediata, lo que convierte parte de la vigilancia en un proceso registrable. No solo estamos hablando de patrullaje móvil. Las funciones específicas a desarrollar se concretarán, en cada caso, con la exigencia del cumplimiento de los procedimientos establecidos por ADIF: controles de acceso, controles de equipajes, planes de protección específicos en infraestructuras críticas, vigilancia en estaciones, centros logísticos, centros de regulación de tráfico, edificios corporativos...