España

Vigilar 3.974 kilómetros de AVE y 138 estaciones y oficinas: ADIF contrata 1.815 vigilantes, pero aún no ha adjudicado las nuevas plazas de seguridad de Andalucía y Extremadura

De los 6 lotes en los que el operador estatal divide España, el de Extremadura y Andalucía no se ha podido contratar de momento. Las patrullas móviles deberán recorrer, de media, 12.000 kilómetros cada día

Guardar
Agentes de la Guardia Civil
Agentes de la Guardia Civil en el lugar del accidente de Adamuz. (Guardia Civil/EFE)

Aunque el sabotaje está totalmente descartado en el trágico accidente de tren que de momento ha dejado 43 muertos y dos desaparecidos, la vigilancia de la red española de Alta Velocidad es una de las prioridades para ADIF, teniendo en cuenta que estamos hablando de infraestructuras catalogadas como críticas. ADIF adjudicó el pasado 26 de diciembre el nuevo contrato de seguridad para proteger los 3.974 kilómetros de vías que hay y los casi 140 instalaciones que dan servicio a esta red, incluidas estaciones de viajeros, terminales de mercancías y edificios técnicos y administrativos. Hay tanto que vigilar que ADIF ha dividido la red en seis lotes geográficos.

Se trata del Lote 1 llamado Centro (Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Albacete), el Lote 2 o Este (Valencia, Castellón, Murcia y Alicante), el Lote 3 o Nordeste (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Huesca y Teruel), el Lote 4 o Noroeste (A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, León, Palencia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Segovia y Burgos), el Lote 5 o Norte (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Cantabria y La Rioja Sur), y el Lote 6 o Sur (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva Jaén, Málaga, Sevilla, Badajoz y Cáceres). Todos han sido adjudicados menos de momento el Lote 6, que precisamente incluye el trazado que ha sufrido este último siniestro. Y eso que el servicio debe comenzar el próximo 1 de febrero.

La empresa Ilunion Seguridad ha ganado el contrato de los Lotes 1 y 3 por 84,8 millones de euros (tras rebajar la oferta económica que hacía ADIF un 6%). La vigilancia del Lote 2 lo hará la firma Secoex por 30 millones de euros (aquí la rebaja solo ha sido del 1,29%). El Lote 4 lo llevará el Grupo Control por 26 millones (aquí no ha habido rebaja) y el Lote 5 lo gestionará la empresa Integral de Vigilancia y Control por 11,4 millones de euros (tras ofrecer una rebaja del 4,5%). Estamos hablando de un total de 150,2 millones de euros por dos años de vigilancia. Un análisis detallado de los pliegos reflejan que estas empresas deberán poner a trabajar sobre el terreno a 1.815 vigilantes, aunque faltan los 301 destinados al Lote 6. Esto no significa que no haya vigilancia en Andalucía y Extremadura, ya que ADIF, para que no haya un corte del servicio, prorrogará el contrato anterior hasta que este lote se formalice, que hasta ahora lo presta el Grupo Control.

Control de equipaje del acceso
Control de equipaje del acceso de la zona del AVE en la estación madrileña de Atocha

Estamos hablando de 6,2 millones de horas de servicio de seguridad, casi la mitad de ellas con agentes armados. ¿Cuánto de todo este tiempo se destina a proteger realmente las vías de posibles robos de material o de actos de sabotaje? El pliego no lo especifica, habla solo de 47 servicios de patrulla para vigilar casi 4.000 kilómetros de infraestructuras. Esas patrullas tendrán que recorrer 8,8 millones de kilómetros en dos años, es decir, una media de 12.000 kilómetros cada día. En mayo del año pasado, por ejemplo, más de 16.000 viajeros sufrieron la interrupción del servicio en la línea que une Madrid y Sevilla tras el robo de cables de cobre en cuatro puntos de la línea ferroviaria y un “enganchón” de un tren de Iryo en la misma línea que arrastró la catenaria y agravó el problema.

Vehículos todoterreno

Obviamente, es imposible que estas empresas de seguridad suministren un servicio de vigilancia constante a toda la red. La clave es identificar puntos más calientes para que los vigilantes presten más atención. ADIF exige que los servicios en patrullas móviles cuenten con vehículos que, “atendiendo a la orografía de los emplazamientos ferroviarios y sus dependencias anexas, deban asegurar la accesibilidad a las mismas, especialmente en condiciones adversas que puedan comprometer la prestación de los servicios de transporte ferroviario. Por ello, los vehículos adscritos a este contrato deberán de ser todoterrenos de cuatro puertas”, señala el pliego de condiciones.

En el lugar del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, en Adamuz (Córdoba), la Guardia Civil lleva a cabo labores de desescombro del Iryo y el Alvia accidentados. / Guardia Civil a través de X

ADIF obliga también a que estas patrullas trabajen con geolocalización permanente durante el servicio y con sistemas de seguridad como la alarma por inmovilidad u “hombre muerto”. También contempla un pulsador de pánico con conexión a los centros de control y la capacidad de enviar imágenes de forma inmediata, lo que convierte parte de la vigilancia en un proceso registrable. No solo estamos hablando de patrullaje móvil. Las funciones específicas a desarrollar se concretarán, en cada caso, con la exigencia del cumplimiento de los procedimientos establecidos por ADIF: controles de acceso, controles de equipajes, planes de protección específicos en infraestructuras críticas, vigilancia en estaciones, centros logísticos, centros de regulación de tráfico, edificios corporativos...

Temas Relacionados

Descarrilamiento trenes AdamuzADIFtrenesRenfeSucesosAVESeguridadContratos PúblicosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: “Es un aprovechado”

El presidente de EEUU ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez en el Foro Davos

Donald Trump vuelve a señalar

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios detalló un incidente en el que, tras recibir un aviso del maquinista sobre un bache en la vía, el responsable de circulación tomó la decisión de reducir “la velocidad de paso de una forma arbitraria, sin respaldo procedimental”

La CIAF denunció en 2024

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

La magistrada ve indicios de delito por el ruido ocasionado, tras la querella que fue presentada por los afectados

La jueza envía al banquillo

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba

Última hora de los accidentes

“Hoy estoy viendo al Darío que conocí”: el reencuentro de Almudena y Darío marca el final de ‘La isla de las tentaciones’

La pareja emocionó con un cierre ejemplar de su historia, mientras Rodri y Helena y Nieves y Lorenzo confirmaron su ruptura en un debate final que dividió a la audiencia

“Hoy estoy viendo al Darío
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a señalar

Donald Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: “Es un aprovechado”

La CIAF denunció en 2024 la “falta de cultura de seguridad” en el sector tras un descarrilamiento que se produjo en un tramo de vía sobre el cual un maquinista acababa de advertir

La jueza envía al banquillo al Real Madrid y a la mano derecha de Florentino Pérez por los conciertos en el Santiago Bernabéu

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: siguen las labores de búsqueda de dos desaparecidos en Córdoba y la suspensión del servicio en Cataluña

La Policía Nacional rescata en 72 horas a un hombre que fue secuestrado por la mafia sueca tras no querer pagar el rescate de sus perros

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 22 enero

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 22 enero

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Los autónomos franceses e italianos ahorraron más de 500 millones de euros en 2025: España, único país de la UE que no aplica el IVA franquiciado

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los tres motivos por los que te podrías ir de la empresa con indemnización y paro”

DEPORTES

Esto es lo que necesitan

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions

Al Atlético de Madrid se le atraganta el Galatasaray en Champions y no consigue pasar del empate