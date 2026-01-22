Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

La policía detiene a Vázquez Patiño, una de las 10 personas más buscadas de España (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha detenido en Meicende, una localidad de A Coruña, a Daniel Vázquez Patiño, una de las 10 personas más buscadas en España en la actualidad. El hombre de 47 años ha sido arrestado a primera hora de la mañana, tal y como ha informado ABC, por delitos de abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que, durante el operativo de arresto, Vázquez Patiño intentó apuñalar a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que participaba en el dispositivo. Aunque al final ha sido reducido por los agentes sin que se hayan lamentado daños mayores. Según los datos que barajaba la web de la Policía Nacional, se sabía que el hombre es de “complexión obesa” y con una estatura de 1,70 metros.

Además, el informe señalaba una “peligrosidad alta” al estar buscado por pederastia. Asimismo, en el último comunicado oficial que hacía alusión a Vázquez Patiño a finales de noviembre, solicitaba la colaboración ciudadana para localizar a alguno de los fugitivos. Sin embargo, las autoridades sospechan que el detenido no ha intentado salir de Galicia desde la publicación.

Qué se sabe de Vázquez Patiño

Según ha podido saber La Voz de Galicia, los agentes mantenían bajo vigilancia a Daniel Vázquez Patiño desde hacía varios días. Sin perderlo de vista, optaron por proceder a su arresto esta mañana con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Aunque se desconoce si su localización ha sido por un chivatazo de la ciudadanía o por el resultado de la investigación policial.

Tampoco han transcendido las circunstancias en las que cometió los delitos por los que se acusa. Algo que se puede deber a la menoría de edad de la víctima y el afán del cuerpo nacional por evitar facilitar detalles adicionales que puedan perjudicar su identificación. A diferencia de otras unidades, el Grupo de Localización de Fugitivos puede detener a sospechosos sin necesidad de pruebas adicionales, ya que actúan sobre órdenes de detención judicial.

Vázquez Patiño llevaba cinco años en paradero desconocido, hasta que fue localizado a apenas un kilómetro de su ciudad natal. Lo más probable es que durante todo este tiempo se haya desplazado bajo un nombre falso, puesto que los agentes han comprobado que durante su residencia en Meicende utilizaba otra identidad. Asimismo, los funcionarios han informado de que el hombre llevaba un estilo de vida reservado y no constan nuevos delitos desde su fuga.

Los últimos datos de su detención apuntan a que ha sido trasladado a la comisaría más cercana y se encuentra a la espera de pasar a disposición policial. Ahora, además de los delitos por abusos y agresiones sexuales a una menor, deberá responder por el intento de agresión a un agente de la autoridad.

Tres gallegos dentro de las 10 personas más buscadas por la Policía Nacional

Los 10 fugitivos más buscados en España (Policía Nacional)

Vázquez Patiño era uno de los tres gallegos incluidos en la lista de los más buscados. Los otros dos son Juan Miguel García Santos, vinculado al tráfico de cocaína desde Vilanova de Arousa, y Martiño Ramos Soto, profesor condenado por abusos sexuales a una alumna y que fue localizado en Cuba el pasado 24 de noviembre. No obstante, este último aún permanece a la espera de extradición.

En cambio, García Santos es el único que los tres que queda por detener. El de Vilanova de Arousa (Pontevedra) tiene 51 años y está en búsqueda y captura por tráfico de drogas. Según ha informado la policía, el hombre habría sido el cerebro de la operación fraudulenta, que enviaba cocaína camuflada en cargamentos de plátano desde Ecuador. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.