Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en Orense a 13,5 años de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad

Detienen a Martiño Ramos Soto en La Habana (Policía Nacional)

Las autoridades de Cuba han arrestado en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor cuya condena por abuso y violación de una menor se encontraba vigente desde julio tras ser ratificada por la Justicia española. Según informó la agencia EFE, la localización y detención del fugitivo, quien recibió una pena de 13 años y medio de prisión, se había convertido en una prioridad para la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional de España.

Ramos Soto figuraba entre las diez personas más buscadas por la justicia española; por lo que este lunes, apenas unas horas antes de su detención, las autoridades intensificaron el llamado a la colaboración ciudadana para obtener datos que llevaran a su captura. De este modo, el arresto se ha producido después de varios meses de búsqueda transatlántica, gracias en parte por la creación de una cuenta en Instagram doce días antes de la condena definitiva dictada en Ourense.

Al parecer, las autoridades españolas detectaron que un usuario había abierto una nueva cuenta en Instagram con el nombre de “Martín Soto”, desde Cuba. Lo más llamativo fue la foto de perfil, pues, según El País, el prófugo habría utilizado una imagen bastante reconocible. Desde el fallo judicial, esta cuenta ha estado prácticamente activa. Por las fotos a las que ha tenido acceso la policía, se podía ver al sospechoso trabajando como fotógrafo en diversas galerías de arte y desfiles de modelos de la isla caribeña.

La Fiscalía nunca pidió su ingreso provisional en prisión

La cuenta de Instagram citada registra más de medio centenar de publicaciones, la primera de las cuales data del 13 de julio, casi dos semanas antes del fallo del Supremo. El factor que dificultó inicialmente su localización fue su decisión de usar su nombre de pila castellanizado y su segundo apellido. Aun así, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, la policía española venía analizando desde hace meses las pistas digitales que señalaban la presencia de Ramos Soto en La Habana. Una de esas evidencias es una publicación fechada el 14 de noviembre, donde un asistente lo etiquetó en una exposición en el centro cultural Habana Espacios Creativos.

A pesar de la gravedad de los hechos y de las sentencias previas emitidas por la Audiencia Provincial de Ourense y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no se impusieron en su caso medidas cautelares preventivas. Así, durante los cuatro años que duró la investigación abierta tras la denuncia, la Fiscalía nunca solicitó su ingreso en prisión provisional, motivo por el cual Ramos Soto se encontraba en libertad al dictarse la condena firme. De este modo, cuando la policía intentó localizarlo para proceder a su ingreso en prisión, su paradero ya era desconocido.

Agresiones físicas y sexuales durante dos años

La huida de Martiño Ramos Soto tomó forma tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo, que en julio confirmó una condena de 13 años de prisión. El proceso legal reveló que la víctima, una alumna a la que impartía clases de música desde los tres años, fue contactada por el fugitivo a través de Instagram, donde se hizo pasar por un menor. Después de las jornadas del juicio, la sentencia ratificó que el hombre habría cometido agresiones físicas y sexuales de manera continuada durante dos años.

La captura del exprofesor se suma a los recientes operativos de cooperación internacional entre las autoridades españolas y cubanas en materia de extradición de fugitivos reclamados por delitos graves. De esta forma, la Sección de Fugitivos de la Policía Nacional de España mantiene abiertos otros casos prioritarios y continúa solicitando la colaboración ciudadana para avanzar en la localización de personas buscadas por la justicia española.