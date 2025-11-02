Detenido tras disparar a su novia en la cara en Leganés (Madrid): el arrestado asegura el arma se activó sola

06/08/2025 Coche Patrulla de la Policía Nacional en Granada. SOCIEDAD CNP

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años que disparó el sábado a su novia en la cara. La joven ingresó de gravedad la madrugada del día de Halloween en la Avenida Lengua Española del municipio madrileño de Leganés, donde el espacio La Cubierta celebraba una fiesta.

Según el medio local Leganés Activo, los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 6:55 horas y acudieron rápidamente al lugar de los hechos, donde encontraron a una joven de 21 años con una herida de bala en el rostro. El proyectil le habría atravesado desde el pómulo izquierdo hasta la oreja auricular derecha. La víctima fue trasladada con un pronóstico de gravedad al Hospital 12 de Octubre, donde permanece ingresada.

Fuentes policiales han confirmado este domingo a EFE la detención del novio de la joven durante la tarde del sábado. El hombre, de 20 años, está acusado de un presunto delito de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género. El arrestado ha defendido que el suceso ocurrido fue un accidente: según el relato recogido en el atestado policial, la pareja paseaba por la calle cuando se encontraron en la calzada una caja que contenía un arma. Ambos decidieron llevársela a casa y, al manipularla, se disparó “de forma accidental”, hiriendo a la muchacha.

Tras el supuesto accidente, la pareja habría bajado a la calle para dejar el arma en unos arbustos y llamar a Emergencias. Los sanitarios y los agentes, sin embargo, encontraron a la joven sola y tirada en el suelo. Por el momento, la policía no ha podido hablar con la víctima, que continúa ingresada de gravedad en el 12 de Octubre. Sí han logrado encontrar el arma del delito, escondida entre unos arbustos, tal y como indicó el arrestado.

*Con información de EFE.