España

Comer en la ‘mesa del chef’: el nuevo lujo gastronómico está en meterse hasta la cocina

El chef Ramón Freixa, con dos estrellas Michelin, se une a esta tendencia creando una mesa exclusiva frente a la cocina

Guardar
Ramón Freixa Tradición inaugura su
Ramón Freixa Tradición inaugura su 'mesa del chef' (Cedida)

Ya no nos vale con sentarnos a comer en el restaurante; ahora queremos entrar hasta la cocina. Al menos, eso es lo que parecen indicar los cambios en las grandes casas gastronómicas españolas. El nuevo lujo se encuentra en comer en lo que llaman ‘la mesa del chef’, un espacio exclusivo, a pocos centímetros de la cocina, donde recibir la atención más íntima. Una mesa con un reducido número de comensales, en la que pocos afortunados pueden comer o cenar con mucha privacidad y una atención completamente personalizada. Un paso más allá en eso que llamamos ‘experiencia gastronómica’.

Lo que ya hacían Arzak o Ferran Adrià en sus respectivos restaurantes, también otros iconos de la alta cocina como Sergi Arola, ahora se extiende a una velocidad multiplicada en los restaurantes con cocinas de autor. Estas mesas especiales, con precios más elevados aún de lo que ya supone comer en una de estas referencias, permiten participar en primera persona de lo que acontece entre fogones, tan cerca que incluso puedes resolver tus dudas preguntando al chef que se ocupa manos en la masa.

Se replica este fenómeno en diferentes medidas; puede ser una ‘mesa del chef’, pero también una barra para observar cómo se prepara cada plato o incluso una cocina abierta o a la vista que sacie nuestra curiosidad. Ya no nos basta con que nos lo cuenten; ahora queremos vivirlo en primera persona.

'Mesa del chef' en Brooklyn
'Mesa del chef' en Brooklyn Fare, en Nueva York (Archivo)

El restaurante A’Barra (Madrid), con el chef Sergio Manzano al mando de los fogones y galardonado con estrella Michelin desde hace nueve años, inauguraba el año pasado su propia “Mesa del Chef”. El espacio está destinado para ocho comensales y se encuentra dentro de la propia cocina, puesto perfecto para deleitarse viendo el trabajo del chef y su equipo y probar algunos de sus hits como el huevo, jamón y anguila ahumada; los raviolis, queso ahumado y caviar o su ya célebre solomillo Wellington.

Grandes chefs de renombre como Ramón Freixa se lanzan también a cubrir esta necesidad. El chef ha querido sumar esta experiencia al universo gastronómico de Ramón Freixa Tradición (Madrid), una “Mesa del Chef” a la que destina el espacio más especial del mismo, frente a la cocina vista. Una experiencia íntima donde cada plato se cocina y delante del comensal, con el chef plenamente involucrado y con una oferta en constante evolución, basada en una carta distinta a la del resto del restaurante que pone en valor la materia prima de calidad.

“Con la mesa del chef, buscamos ir un paso más allá: ofrecer al comensal un lugar donde la improvisación y el producto mandan. Cada día puede ser distinto, porque cada día el mercado nos inspira de forma diferente. Es la manera más honesta y emocionante de cocinar: frente al comensal, con el producto fresco en las manos y la pasión por crear en el momento”, asegura el cocinero, premiado con dos estrellas Michelin solo unos meses después de lanzarse a este proyecto.

‘Lo dejo en tus manos’

Mucho tiene que ver con esto la tendencia nipona del ‘omakase’. “Lo dejo en tus manos”, es el significado literal de este término japonés, un acto de entrega en el que los comensales se dejan llevar por los caprichos del chef. En un menú ‘omakase’, el cocinero decide lo que vamos a comer en función de los ingredientes que ha encontrado más frescos en el mercado. No hay elección posible y todo es sorpresa. De esa confianza plena en el maestro, nacen estas exclusivas experiencias.

El restaurante en Italia con una sola chef y una sola mesa: “No encontré personal cualificado, así que decidí centrarme en mí”.

Tradicionalmente, un menú ‘omakase’ se desarrolla en una barra, lo que permite el diálogo entre comensal y chef. Además de la posibilidad de ser testigo de cómo se van ejecutando los platos. Cada pase presentado, entre los que suelen destacar los nigiris, es una expresión de ese diálogo entre chef y comensal, un despliegue de sabores, estética y precisión técnica.

Ejemplo de esta tendencia son restaurantes como Ugo Chan (Madrid), Toki (Madrid), Kintsugi (Barcelona) o HAKU (Valencia). Incluso da pie a la fusión, como demuestra una de las nuevas aperturas que recibe Madrid en enero. Se trata de OME, el primer omakase mexicano de España, una propuesta de cocina mexicana contemporánea liderada por Roberto Ortiz Blanco y que cuenta con su propia ‘Mesa del Chef’, un menú degustación privado junto a la cocina.

Son distintas fórmulas para un mismo concepto: situarnos frente a frente con el creador y convertirnos en espectadores privilegiados de un proceso que, hasta hace muy poco, se guardaba a cal y canto como el mayor de los secretos. Una experiencia exclusiva que sigue redefiniendo el lujo.

Temas Relacionados

Chefs EspañaChefsRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro y la cifra de muertos se eleva a 42

Distintos cuerpos policiales continúan con la investigación de lo sucedido en el lugar de los hechos, después de que se haya conocido parte del contenido de las cajas negras

Última hora del accidente de

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 21 de enero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárase antes de salir: Este

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Dentro del texto de un nuevo proyecto ley sobre las universidades andaluzas, una última disposición final detalla cambios en la Ley de Transparencia 1/2014, con la que se hacen desaparecer muchas de las sanciones a las que se enfrentan estos infractores

El PP andaluz cuela una

Comienza la búsqueda de Boro, el perro que sobrevivió al accidente de Adamuz en un tren con 317 personas

Boro es un perro mestizo, de pelo negro, tamaño mediano y un collar brillante con una placa azul

Comienza la búsqueda de Boro,

El accidente de Adamuz genera “miedo e intranquilidad” entre los viajeros habituales de la ruta Madrid-Andalucía: “Me va a costar volver a viajar”

El catedrático y experto en dinámica ferroviaria, José María Goicolea, asegura que este tipo de accidentes son excepcionales y que la alta velocidad cuenta con protocolos “exigentes”

El accidente de Adamuz genera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco