La Junta de Andalucía confía en identificar este martes a todos los fallecidos en el descarrilamiento de Adamuz

La mayor prioridad ahora es la evolución favorable de las 39 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se encuentran en la UCI, aunque su vida no corre peligro

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha expresado su confianza en que este martes se logre identificar a todas las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba, y que las familias puedan recibir la notificación correspondiente.

“Se ha trabajado toda la noche desde la perspectiva de poder hacer las autopsias y la identificación a través de las pruebas de los familiares que hace la Guardia Civil, y esperamos durante el día de hoy evolucionar totalmente hasta poder completar esa identificación y comunicar a todos los familiares”, ha manifestado Sanz en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, después de que el número de víctimas mortales haya ascendido a 41.

Asimismo ha asegurado que la mayor prioridad es la evolución favorable de las 39 personas hospitalizadas, de las cuales 15 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque la Junta ya ha indicado que su vida no corre peligro. A lo largo de la pasada noche, las autoridades han seguido avanzando en la realización de autopsias y en la identificación de las víctimas, a través de pruebas con familiares.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, conversa con el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo.

El consejero también ha explicado que el Instituto de Medicina Legal “está acelerando los procedimientos todo lo posible”, si bien se trata de un proceso complejo y lento debido a las pruebas de ADN con familiares que se requieren y a que hay que esperar la autorización judicial para las comunicaciones.

Las causas aún se desconocen

Aunque ya se han descartado causas como un fallo humano y el exceso de velocidad de los trenes, todavía no se han determinado los motivos del accidente, que tuvo lugar en un tramo recto de la vía. La Guardia Civil está enfocando la investigación en reunir todas las pruebas posibles, entre ellas las roturas en los raíles y posibles fallos en las ruedas o los sistemas de anclaje de los trenes. Al tratarse de un proceso complejo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha advertido de que los resultados podrían tardar un tiempo en conocerse.

Operarios trabajan en la zona del accidente.

Plan alternativo de Transporte

El accidente ocurrió la noche del domingo, cuando un tren de la compañía italiana Iryo descarriló sus tres últimos vagones y estos invadieron la vía contigua. Por ese carril circulaba un tren Alvia, que también descarriló sin margen para realizar un frenado de emergencia. En total, más de 500 pasajeros viajaban a bordo de ambos trenes.

Entre las víctimas cuyas identidades han salido a la luz, se encuentran el periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, además de un agente de la Policía Nacional y una familia entera de Punta Umbría (Huelva), de la que solo ha sobrevivido la hija de 6 años.

Este martes, Renfe ha activado un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el siniestro, que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

(Con información de Europa Press)

