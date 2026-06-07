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Este es el recorrido que hará el lunes el papa León XIV con el papamóvil por las calles de Madrid

Estos desplazamientos permitirán que los fieles puedan encontrarse con el sumo pontífice para recibir sus bendiciones

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Madrid se ha convertido estos días en el epicentro de la visita apostólica del papa León XIV a España. La capital es el primer destino del sumo pontífice, que este domingo ha congregado a más de un millón de fieles en la misa y procesión del Corpus Christi que se ha celebrado en la plaza de Cibeles. Pero antes, ha tenido lugar uno de los eventos que más emociona a los fieles y que se repetirá en los próximos días: el recorrido en papamóvil.

El primer contacto multitudinario de León XIV con los fieles en Madrid tuvo lugar el sábado por la noche, al desplazarse en su particular vehículo desde la Calle Vitruvio hasta la Plaza de Lima. El trayecto inició a las 20:30 y atravesó el Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la ciudad, hasta desembocar en la plaza donde el Papa presidió una gran vigilia dirigida a la juventud. El papamóvil Mercedes Benz clase G 500, de gran tamaño pero con una única plaza giratoria para el pontífice, fue el vehículo elegido para este primer recorrido.

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Las imágenes se miles de personas aclamando a León XIV sobre el papamóvil se han repetido en la mañana de este domingo. A las 09:30, el papa ha salido desde el Instituto Ramiro de Maeztu, recorriendo la Calle Serrano, Calle Goya y la Plaza de Colón hasta llegar al entorno de Cibeles, donde ha oficiado la misa multitudinaria. Ha sido un recorrido que ha durado menos de media hora y que no han podido seguir los fieles que le esperaban en Cibeles. No obstante, tendrán la oportunidad de hacerlo tanto el lunes como el martes.

El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)
El papa León XIV saluda desde el papa móvil a su llegada a la plaza Cibeles para oficiar la misa del Corpus Christi. (EFE/ Sergio Pérez)

Doble recorrido por el centro hasta el Santiago Bernabéu

La jornada del lunes concentra dos de los trayectos más esperados de la visita. A las 18:00, León XIV iniciará su recorrido desde la Glorieta de Pirámides hacia la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, atravesando puntos históricos como la Puerta de Toledo, la Gran Vía de San Francisco, la Calle Bailén y el Palacio Real de Madrid. Este desplazamiento, diseñado para conectar con el legado cultural y religioso de la ciudad, permitirá a los fieles congregarse en las inmediaciones de los principales monumentos del centro.

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Tras el encuentro en la catedral, el Santo Padre emprenderá el trayecto más extenso de toda la visita. El itinerario llevará al papamóvil desde la Calle Bailén por la Calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de las Cortes, Plaza de Cánovas del Castillo, Calle Felipe IV, Calle Alfonso XII, Plaza de la Independencia, Calle Alcalá, Calle Príncipe de Vergara, Calle Concha Espina y la Plaza de los Sagrados Corazones, hasta llegar al estadio Santiago Bernabéu.

Para este trayecto, que se extenderá a lo largo de varios kilómetros y atravesará el corazón de Madrid, el Papa utilizará un papamóvil eléctrico diseñado en Burgos por la empresa Green Mowers, basado en un buggy de golf.

Despedida y viaje a Barcelona

La última mañana de León XIV en Madrid estará dedicada al agradecimiento a los voluntarios, con un encuentro programado a las 10:20 en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Posteriormente, a las 11:10, el Papa partirá desde el Aeropuerto de Barajas para continuar su viaje apostólico en Barcelona, poniendo fin a su paso por la capital.

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