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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 8 al viernes 12 de junio: la preocupación por Julieta aumenta y Jacobo decide sincerarse con Martina

La ficción de RTVE aumenta su tensión tras la muerte de Santos y Jacobo confiesa que nunca existió ninguna propuesta profesional en Nueva York

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Curro y Ángela descubren lo ocurrido en su ausencia en 'La Promesa' (RTVE).
Curro y Ángela descubren lo ocurrido en su ausencia en 'La Promesa' (RTVE).

La próxima semana llegará cargada de emociones para los fans de La Promesa. Aunque la programación sufrirá algunos cambios debido a la cobertura especial de la visita del papa León XIV a España, los capítulos previstos entre el 9 y el 12 de junio estarán marcados por giros que afectarán a varios de los personajes principales. La reciente muerte de Santos continúa afectando al palacio, mientras nuevas revelaciones sentimentales, tensiones laborales y una delicada situación médica mantienen la incertidumbre en lo más alto.

Lunes 8 de junio

La Promesa paralizará su emisión el próximo lunes 8 de junio. La cadena pública suspenderá temporalmente la serie para ofrecer una programación especial dedicada a la visita oficial del papa León XIV a España.

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Capítulo 851 del martes 9 de junio

'La Promesa': La muerte de Santos conmociona al palacio. (RTVE)
'La Promesa': La muerte de Santos conmociona al palacio. (RTVE)

La semana arrancará con un episodio marcado por las consecuencias de la muerte de Santos. Lope regresará al palacio después de recibir una carta enviada por el lacayo relacionada con el duque de Carril. Sin embargo, desconocerá que su amigo ha fallecido tras recibir un disparo. Simona y Candela serán las encargadas de comunicarle la dolorosa noticia. Por su parte, Vera continúa profundamente afectada por todo lo ocurrido y optará por alejarse. La llegada de Lope no provocará el acercamiento que él esperaba, ya que la joven no estará dispuesta a escucharle.

Mientras tanto, la preocupación por Julieta aumenta. Ciro informa a la familia de que la joven permanece en un estado de letargo del que podría no despertar. Manuel permanece a su lado temiendo un desenlace trágico y encuentra apoyo en Curro.

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No obstante, el regreso de Curro y Ángela desde Madrid traerá algo de alegría al palacio. Además, Jacobo dará un paso importante al reconocer ante Adriano que mintió sobre la supuesta oferta laboral en Nueva York. Paralelamente, Teresa se enfrenta a serios problemas con Cristóbal por la desaparición de una carta, mientras que Julieta parece mostrar una leve reacción que nadie llega a advertir.

Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetata en 'La Promesa' (RTVE).
Adriano baja a ver a Lope y cree distinguir su siluetata en 'La Promesa' (RTVE).

Miércoles 10 de junio

La Promesa paralizará su emisión el próximo miércoles 10 de junio. La cadena pública suspenderá temporalmente la serie para ofrecer una programación especial dedicada a la visita oficial del papa León XIV a España.

Capítulo 852 del jueves 11 de junio

Las tensiones aumentarán en el servicio cuando Cristóbal decida apartar temporalmente a Teresa de sus funciones por haber ocultado información relacionada con la carta desaparecida. La gran noticia llegará desde la habitación de Julieta. Petra detecta señales esperanzadoras que apuntan a una posible mejoría y avisará inmediatamente al médico. Aunque la recuperación aún no está garantizada, la esperanza vuelve a instalarse entre los habitantes de La Promesa.

Julieta muestra signos de despertar en 'La Promesa' (RTVE).
Julieta muestra signos de despertar en 'La Promesa' (RTVE).

Curro y Ángela compartirán con el resto de residentes sus experiencias en Madrid. Ella revelará que varias mujeres influyentes de la corte apoyaron la causa de Curro al conocer los detalles de su historia sentimental. Por otro lado, María Fernández sufrirá unas molestias que le harán pensar que el parto se ha adelantado. Finalmente todo quedará en una falsa alarma, aunque el episodio servirá para que tome conciencia de que la llegada de su hijo está cada vez más próxima.

Lope explicará que ha vuelto para apoyar a sus compañeros tras la tragedia de Santos, pero Vera seguirá evitando cualquier conversación con él. Además, Manuel abrirá su corazón ante Julieta y reconocerá el malestar que le produce ver a Ciro constantemente a su lado.

Capítulo 853 del viernes 12 de junio

La semana concluirá con importantes revelaciones. Leocadia presumirá del éxito alcanzado por Curro y tratará de presentarse como una de sus principales defensoras, aunque ni él ni Ángela terminarán de creer ese repentino entusiasmo.

En el área de servicio continúan los cambios. Teresa explicará a sus compañeras que ha sido degradada temporalmente, una decisión que provoca indignación entre los trabajadores. Mientras tanto, Cristóbal propondrá nuevos nombres para ocupar responsabilidades dentro de la organización doméstica.

'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)
'La Promesa:' La discusión de Julieta y Manuel. (RTVE)

La situación sentimental de Vera y Lope seguirá bloqueada. A pesar de los esfuerzos del cocinero y de la mediación de Simona y Candela, la joven le pedirá nuevamente que regrese a Madrid y rehaga su vida lejos de ella. Por si fuera poco, las tensiones crecerán cuando Ciro exija a Manuel hacerse cargo de unos importantes gastos relacionados con las obras de su propiedad. Finalmente, Jacobo decidirá sincerarse con Martina y le confesará toda la verdad: nunca existió ninguna propuesta profesional en Nueva York y todo formó parte de una estrategia para evitar perderla.

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