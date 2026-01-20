Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado, al menos, 40 fallecidos y mantiene a 13 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Las labores de búsqueda prosiguen sobre el terreno ininterrumpidamente, después de una noche en la que se ha empleado maquinaria pesada para tratar de recuperar los tres cuerpos que se encuentran junto a los vagones.

El siniestro involucra a un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Sus últimos tres vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde circulaba un tren Alvia de Renfe rumbo a Huelva. Este segundo convoy también se salió de la vía tras una frenada de emergencia y cayeron un par de vagones por un talud de cuatro metros.

Miembros de los servicios de emergencia y cuerpos policiales se eprsonan en el lugar del descarrilamiento. / Reuters - Susana Vera

Se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como “raro y difícil de explicar”. Mientras tanto, familiares de las víctimas buscan a sus allegados a través de redes sociales. Por su parte, el Gobierno central ha decretado tres días de luto y ha reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido. Las comunicaciones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid no se recuperarán hasta, mínimo, el dos de febrero, según ha informado Puente.