Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

El número de víctimas mortales por el descarrilamiento asciende a 40, aunque solo han sido identificadas siete de ellas, por el momento

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

El accidente ferroviario ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha provocado, al menos, 40 fallecidos y mantiene a 13 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos (UCI). Las labores de búsqueda prosiguen sobre el terreno ininterrumpidamente, después de una noche en la que se ha empleado maquinaria pesada para tratar de recuperar los tres cuerpos que se encuentran junto a los vagones.

El siniestro involucra a un tren de la compañía Iryo, que partió de Málaga hacia Madrid con 317 personas a bordo. Sus últimos tres vagones descarrilaron e invadieron la vía contigua, donde circulaba un tren Alvia de Renfe rumbo a Huelva. Este segundo convoy también se salió de la vía tras una frenada de emergencia y cayeron un par de vagones por un talud de cuatro metros.

Miembros de los servicios de emergencia y cuerpos policiales se eprsonan en el lugar del descarrilamiento. / Reuters - Susana Vera

Se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como “raro y difícil de explicar”. Mientras tanto, familiares de las víctimas buscan a sus allegados a través de redes sociales. Por su parte, el Gobierno central ha decretado tres días de luto y ha reiterado su compromiso de esclarecer lo sucedido. Las comunicaciones de alta velocidad entre Andalucía y Madrid no se recuperarán hasta, mínimo, el dos de febrero, según ha informado Puente.

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

Historias personales, familias enteras y profesionales de Huelva y Andalucía entre las víctimas del mayor accidente ferroviario en la región

Rostros de algunos de los
Rostros de algunos de los fallecidos en el accidente de Adamuz (Composición Infobae)

El accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha dejado un balance devastador: al menos 40 personas han perdido la vida y decenas de familias han quedado marcadas por la tragedia. Entre las víctimas mortales figuran profesionales reconocidos, familias enteras y vecinos cuya historia está ligada a Huelva y a diferentes municipios andaluces.

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Además de los fallecidos, hay 39 personas hospitalizadas, de las cuales 13 se encuentran en la UCI

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

La tragedia ocurrida en la tarde del domingo en Adamuz (Córdoba), en la que un tren Iryo descarriló y colisionó con un Alvia, ha dejado, según la última actualización oficial, 40 víctimas mortales y otros 39 heridos hospitalizados. Este foco de atención se ha desplazado desde el impacto del suceso hasta la complejidad de las operaciones de rescate, la evolución de la investigación y la respuesta institucional. “Todas las hipótesis están abiertas”, indica el ministro de Transportes, Óscar Puente, mientras continúan las labores para retirar los vagones accidentados de las vías.

Prosiguen las labores de búsqueda, sin novedades

Continúan las labores de rescate en el epicentro del accidente cuando ya se está inmerso en los tres días de luto decretados por el Gobierno. Durante toda la noche, han trabajado los servicios de emergencia y los distintos cuerpos policiales sin descanso y con maquinaria pesada. La cifra de fallecidos continúa siendo de 40, tres de los cuales se encuentran en los vagones del Alvia descarriado el pasado domingo 18 de enero y no han podido ser trasladados todavía. A estos datos cabe añadir 39 personas ingresadas en la UCI, 13 de las cuales están en la UCI.

