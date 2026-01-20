Óscar Puente destaca la “infalibilidad” del AVE y asegura que el accidente de Adamuz “no tiene nada que ver” con la inversión en la red ferroviaria

Spanish Transport Minister Oscar Puentes and Spanish Vice President Maria Jesus Montero attend the press conference at a municipal centre following the aftermath of a deadly derailment of two high-speed trains near Adamuz, in Cordoba, Spain, January 19, 2026. REUTERS/Ana Beltran

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ha vuelto a poner en duda la alta velocidad en España y sus estándares de seguridad. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha salido al paso de las especulaciones y ha defendido en RNE que “si hay algo cercano a la infalibilidad” es precisamente la alta velocidad española. También ha pedido cautela antes de sacar conclusiones sobre las causas del siniestro, que aún se desconocen.

Durante una conversación en RNE, Puente ha recalcado que “no se sabe todavía si la rotura de un carril en el punto en que se produjo el descarrilamiento es la causa del accidente o es una consecuencia”. Ha insistido en que ningún técnico puede asegurar todavía si la rotura de la vía fue el origen o el resultado del accidente. “Si fuera la causa, habría que ver por qué se rompe un carril de acero macizo, una cuestión que está lejos de ser sencilla y de ser resuelta en 24 horas en la redacción de un periódico”, ha señalado. Por eso, el ministro ha hecho hincapié en dejar de especular hasta que avance la investigación.

En Onda Cero, el titular de Transportes ha respondido sobre las ocho incidencias reportadas en esa línea, aclarando que no tienen relación con el descarrilamiento y que se trató de problemas menores que se comunican por protocolo, sin impacto en la seguridad. Ha detallado que esos incidentes ocurrieron en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, mientras que el accidente se produjo entre Adamuz y Alcolea.

Sobre los trabajos en la zona del accidente, el ministro ha explicado que la prioridad es extraer y analizar el coche seis del tren de Iryo, el primero que descarriló. La Guardia Civil está al frente de estas labores, que se complican por el terreno escarpado. Puente considera que tuvo que ocurrir “algo verdaderamente excepcional”, ya que ha consultado con técnicos de Hitachi, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), expertos de Adif e ingenieros de Ineco, y todos coinciden en que “es muy raro” que se produzca un descarrilamiento por la cola del tren, a 200 kilómetros por hora y con un tren nuevo.

“Aquí no ha habido un problema de inversión”

En cuanto a la inversión en la red, Puente ha sido rotundo: “En la línea Madrid-Sevilla se han invertido 700 millones entre 2021 y el año pasado”. Ha recordado que el tramo donde ocurrió el accidente fue renovado en mayo de 2025, y que solo 20 minutos antes del siniestro habían pasado tres trenes sin que se detectara ninguna anomalía. “Es verdad que es una zona nueva, y todas las zonas nuevas tienen pecados de juventud, pero esta ya tenía un tiempo de rodaje importante, venía funcionando durante ocho meses sin problema”, ha afirmado.

“Entiendo que la sociedad quiere respuestas y especula, y se vincula inversión con el accidente. Podemos discutir sobre las necesidades de inversión que tiene nuestra red, sobre lo que se invierte en mantenimiento, si es mucho, si es poco, si es lo adecuado o no. Pero no tiene nada que ver con lo que ha pasado en este caso”. Ha destacado que, en los últimos dos años, las inversiones de Adif y Renfe han superado los 6.000 millones de euros, “la mayor suma que se ha invertido desde los años de bonanza en la red ferroviaria española”.

El ministro ha recordado también periodos de desinversión en el sistema, aunque ha matizado que no corresponden a los últimos ocho años de Gobierno. “Hemos tenido unos años muy malos y no voy a decir con qué gobierno coincidieron, pero es que es así y tampoco les voy a echar a ellos toda la culpa, porque es evidente que tuvimos años posteriores a la crisis inmobiliaria muy malos en los que la inversión descendió muchísimo y en el ámbito ferroviario. Pero en estos últimos ocho años de Gobierno se ha invertido mucho”, ha detallado.

La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.

Puente ha asegurado que se han equilibrado las cifras, invirtiendo menos en alta velocidad por la finalización de tramos y más en tren convencional. “Podemos debatir sobre el sistema ferroviario español, su calidad, yo lo he hecho en multitud de ocasiones y estoy también absolutamente convencido de que se puede defender el sistema ferroviario español como uno de los mejores del mundo, pero yo creo que relacionar las inversiones con este caso no es acertado. Aquí no ha habido un problema de inversión. No hay razones para vincular inversión o desinversión con el accidente”.

Sobre la investigación, ha insistido en que está en una fase inicial y que no se pueden adelantar conclusiones. El coche 6 del Iryo, que “es el coche que descarrila”, aún no ha sido examinado a fondo y la Guardia Civil ha pedido que permanezca en el lugar hasta que se complete el análisis. Según el ministro, aquí “hay muchas piezas del puzle que hay que casar”.

Por último, Puente ha afirmado que se descarta también un fallo humano, ya que ninguno de los dos trenes implicados circulaba a exceso de velocidad. Respecto a la reapertura de la línea Madrid-Andalucía, el objetivo es restablecer el servicio el 2 de febrero, incluso en dos fases, habilitando una de las vías lo antes posible y circulando a velocidad reducida si fuera necesario. El reto es mayúsculo, ha subrayado el ministro, porque “el daño que hay ahí es muy grande”, aunque confía en que se logrará cumplir ese plazo.