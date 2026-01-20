España

Alcachofas: propiedades, beneficios y contraindicaciones

En este vegetal destaca su contenido potasio y fósforo, que cuidan los músculos y los dientes

Guardar
Las alcachofas son versátiles en
Las alcachofas son versátiles en la cocina y beneficiosas para la salud (Chiaway)

Desde sus orígenes en la agricultura del Antiguo Egipto y su introducción en España de mano de los árabes, la alcachofa ha sabido encontrar su propio hueco dentro de la gastronomía hasta convertirse, para muchos, en una de las verduras más emblemáticas de la dieta mediterránea.

Más allá de su sabor característico y su versatilidad culinaria, este vegetal destaca por su interesante perfil nutricional y por una serie de compuestos bioactivos que le confieren beneficios para la salud. Así lo recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN), lo que ofrece una referencia clave para comprender por qué la alcachofa merece un lugar habitual en nuestra alimentación.

Desde el punto de vista nutricional, la alcachofa es un alimento muy ligero. Aporta apenas 44 kilocalorías por cada 100 gramos de porción comestible, lo que la convierte en una opción idónea para dietas de control de peso. Su elevado contenido en agua (más del 88 %) contribuye a la hidratación y a la sensación de saciedad, un aspecto relevante en contextos de alimentación saludable.

Tras el agua, los principales componentes de la alcachofa son los hidratos de carbono, entre los que destacan la inulina y la fibra. La inulina es un tipo de fibra soluble que no se digiere en el intestino delgado y llega prácticamente intacta al colon, donde puede favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal. La fibra total, con unos 2 gramos por cada 100 gramos, contribuye al tránsito intestinal y ayuda a alcanzar los objetivos nutricionales diarios recomendados por las autoridades sanitarias.

Vitaminas y minerales de las alcachofas

En el apartado de minerales, la alcachofa sobresale especialmente por su contenido en potasio y fósforo. El potasio, con 430 mg por 100 gramos, es esencial para el funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos, además de participar en el mantenimiento de una presión arterial normal.

Por su parte, el fósforo (130 mg por 100 gramos) contribuye al mantenimiento de huesos y dientes en condiciones normales. De hecho, una ración de alcachofas de 300 gramos puede cubrir aproximadamente el 20 % de las ingestas recomendadas de fósforo para adultos jóvenes, según los datos de la FEN.

Aunque su aporte vitamínico no es especialmente elevado, la alcachofa contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B, vitamina C y vitamina E, que complementan su perfil nutricional. Según la FEN, se trata de un alimento naturalmente bajo en grasas, colesterol y sodio, lo que refuerza su adecuación para dietas cardiosaludables.

Sin embargo, lo más destacable de la alcachofa no se encuentra en los nutrientes mayoritarios, sino en una serie de sustancias presentes en pequeñas cantidades, como los esteroles y la cinarina. Estos compuestos han sido tradicionalmente asociados a efectos fisiológicos positivos, especialmente en relación con la función digestiva y hepática.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Contraindicaciones de comer alcachofas

A pesar de sus múltiples beneficios, el consumo de alcachofa no está exento de contraindicaciones en determinados casos. Su contenido en fibra e inulina puede provocar molestias digestivas, como gases o hinchazón, en personas con sensibilidad intestinal o con síndrome del intestino irritable.

Además, por su elevado aporte de potasio, las personas con enfermedad renal que requieren dietas controladas en este mineral deberían moderar su consumo y consultar con un profesional sanitario.

Temas Relacionados

AlcachofasVerdurasVegetalesAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El valor de los combustibles se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina en

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

El valor de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es la razón por la que las redes sociales te están robando tu autoestima”

La comparación constante y las manera en la que el cerebro registra estos contenidos pueden afectar al estado de ánimo y la salud mental

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuánto cuesta un euro frente

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarrilados, donde hay tres fallecidos

El número de víctimas mortales por el descarrilamiento asciende a 40, aunque solo han sido identificadas siete de ellas, por el momento

Última hora del accidente de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarrilados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España este martes 20 de enero

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 20 de enero

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”