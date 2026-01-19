Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, suma 24 víctimas mortales, por el momento, y un total de 73 personas permanecen ingresadas. De ellas, 24 están en estado grave, de las cuales cuatro son menores de edad. El suceso, calificado por el ministro de Transportes como “tremendamente extraño”, tuvo lugar la tarde de ayer, pasadas las 19:30 horas, cuando un tren Iryo de larga distancia descarriló durante su trayecto entre Málaga y Madrid. Dos de sus vagones volcaban e invadían el sentido contrario entonces.

Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz

A continuación, un tren Alvia de alta velocidad que había salido desde Madrid en dirección a Huelva realizaba una frenada de emergencia al discurrir por la misma vía donde habían caído dos vagones del Iryo. Como horas después indicaría el ministro de Transportes, Óscar Puente, “la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren Alvia, donde viajaban 53 personas”. Los vagones uno y dos han caído por un talud de cuatro metros de altitud y los servicios de emergencia se encuentran intentando extraer a las víctimas en su interior. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de los pasajeros de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, cuenta con el número 900 001 402.

Las causas del accidente se desconocen por el momento

A las 19:50 horas llegaban las primeras llamadas al servicio de emergencias alertando de un suceso, del que aún se desconocen las causas. El tren de larga distancia Iryo 6189 había descarrilado en los desvíos de entrada de la vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por esa misma vía circulaba el tren de larga distancia Alvia 2384, que había salido desde Puerta de Atocha en dirección Huelva, el cual también había descarriado. El primero de los trenes, de propiedad italiana, discurría con 317 pasajeros en su interior, mientras que el Alvia llevaba un centenar de pasajeros. Según fuentes oficiales, a la hora de la colisión, este último tren viajaba a 200 kilómetros por hora en una zona que es una recta.

Óscar Puente califica el accidente de “tremendamente extraño”

Desde el centro de emergencias de la estación de Atocha, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido a las 0:45 horas para informar sobre el último minuto del accidente ferroviario en Adamuz. En sus declaraciones, Puente indicaba que se desconocen las causas que han originado el volcado de los vagones del tren Iryo, invadiendo el sentido contrario, aunque califica lo ocurrido de “tremendamente extraño” al tratarse de una recta.

Imagen extraída de un vídeo de la usuaria @eleanorinthesky (via X) que muestra el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba / Captura de pantalla

“La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado con uno o varios de esos coches”, relataba el ministro. Los dos primeros vagones del Alvia, donde viajaban 37 y 16 personas, respectivamente, han “resultado despedidos” y es aquí donde se han causado el mayor número de heridos y víctimas mortales. Estas 53 personas viajaban en los vagones que han caído en el terraplén de cuatro metros.

Pese a que se desconocen las causas del descarrilamiento, el ministro sí ha asegurado que “el tren es prácticamente nuevo y la vía es completamente renovada, en concreto en ese tramo”. Por ello, y pese a la rareza del accidente, se pregunta el ministro “cómo es posible que en una recta, en un tramo de vía renovado y con un tren nuevo, se produzca un accidente de estas características”.

Quién investigará lo sucedido en Adamuz

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha desencadenado una investigación a gran escala liderada por un equipo multidisciplinar que inspecciona exhaustivamente el tramo de vía afectado. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha asumido la dirección técnica de las pesquisas desde la mañana del lunes, según ha indicado El País. Este organismo, creado en 2007 y adscrito al Ministerio de Transportes, actúa con independencia y cuenta con el respaldo de asesores externos y laboratorios para delimitar responsabilidades y elaborar informes oficiales.

En 2023, la CIAF investigó 126 sucesos en la red ferroviaria española, entre ellos 116 accidentes y nueve incidentes relacionados con incendios o señalización, con 16 fallecidos y 15 heridos. Un caso reciente que atrajo la atención mediática fue el del tren de Renfe que recorrió sin control el túnel Atocha-Chamartín en octubre de 2024, incidente que no dejó víctimas al provocar un descarrilamiento intencionado. Las circunstancias de este suceso aún se están investigando.

La Ley 2/2024, aprobada en agosto, ha impulsado la unificación de las comisiones técnicas de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil bajo una nueva Autoridad Administrativa Independiente. La CIAF, presidida actualmente por Iñaki Barrón, cuenta con cinco vocales y un secretario, todos con amplia experiencia en el sector. El reglamento exige que al menos tres vocales sean ingenieros en ramas clave del ferrocarril y uno tenga experiencia en seguridad y circulación. Los mandatos son de seis años, sin posibilidad de reelección.

Las víctimas mortales ascienden a 24 y los heridos son 73, entre los que hay cuatro menores graves

Pasada la media noche, todos los heridos habían sido trasladados a seis centros hospitalarios de la zona, según indicaba Puente. Estos, según cifras actualizadas durante la madrugada del lunes, son 73 personas, de las cuales 24 se encuentran en estado grave. De entre los más afectados, hay cuatro menores ingresados en estado grave. En cuanto a los fallecidos, se conoce la cifra de 24 personas que han perdido la vida en el accidente. Como indicaba Juanma Moreno ante los medios, se espera que supere la veintena conforme pasan las horas. También se ha sabido que uno de estos fallecidos es el maquinista del Alvia, de 27 años, según informa El País.

La gestión de la atención a las víctimas y sus allegados se ha articulado en varios puntos clave. Un hospital de campaña instalado en la caseta municipal de Adamuz acoge a buena parte de los heridos, mientras que familiares de afectados están siendo atendidos en otros recintos municipales. María Belén Moya Rojas, concejal responsable de Protección Civil del municipio, ha explicado, en una intervención con Canal Sur recogida por Europa Press, que la colaboración vecinal ha sido masiva: los habitantes de Adamuz, cerca de 4.000, han ofrecido sus propias viviendas y han proporcionado mantas y agua a los damnificados.

Personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz son atendidas por lso servicios de emergencias. / REUTERS - Alex Gallegos

Además, se han dispuesto grupos de asistencia psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado a Europa Press la habilitación de tres puntos de información en esas ciudades, donde familiares pueden recibir apoyo y detalles sobre las víctimas. ADIF ha puesto a disposición de los afectados el teléfono gratuito 900 10 10 20 para resolver dudas y canalizar información relevante, tal y como han difundido tanto El País como Europa Press.

Quiénes están sobre el terreno: un dispositivo coordinado en lo técnico y lo médico

El accidente ferroviario ha generado una respuesta coordinada de los servicios de emergencia autonómicos, estatales y locales. La activación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1 ha servido como marco para movilizar un amplio dispositivo sobre el terreno. Así lo ha comunicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Además, los servicios de emergencias han confirmado la suspensión de la circulación de trenes de Alta Velocidad en la zona afectada, en tanto que los trabajos de rescate y atención a heridos permanecen activos.

El despliegue médico en el lugar del siniestro ha sido inmediato y se mantiene en evolución. Según ha informado el Gobierno andaluz a Europa Press, el equipo médico de Adamuz, apoyado por profesionales del 061 de Bailén y el resto de unidades del servicio andaluz de emergencias, ha liderado la primera intervención sobre las víctimas. El operativo incluye cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU), seis UVIs móviles del 061, dos unidades UVI de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos dotaciones de Cruz Roja.

Personas afectadas por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. / REUTERS - Alex Gallegos

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, que ha recibido al grueso de los heridos, ha activado su plan de catástrofes externas para coordinar los recursos asistenciales ante la llegada de los heridos, preparando dos circuitos específicos en la Unidad de Urgencias para adultos e infantil, y ha agradecido la comprensión de los pacientes por la anulación de la programación habitual debido a la situación de urgencia. Además, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía ha iniciado la redistribución de reservas hacia Córdoba y Jaén.

En paralelo, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) también ha sido movilizado. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública andaluza ha desplegado a 16 forenses, cuatro psicólogos, dos trabajadores sociales y personal técnico y administrativo procedentes de Córdoba y Lucena. En declaraciones recogidas por Europa Press, la Consejería ha indicado la activación del protocolo de levantamiento de cadáveres, identificación y autopsia, y ha alertado asimismo a equipos de Sevilla y Granada para proceder si fuese necesario. Todos los fallecidos serán trasladados al Imlcf de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha reforzado el dispositivo con la movilización de cuarenta efectivos y alrededor de 15 vehículos, procedentes del BIEM II de Morón de la Frontera, con el propósito de colaborar en las labores de emergencia, tal y como ha trasladado el Ministerio de Defensa en un comunicado a través de la red social X.

Cómo ha afectado el descarrilamiento a la circulación ferroviaria

Ya desde un primer momento, Adif señalaba en un comunicado que las conexiones de alta velocidad entre Madrid y distintos puntos de Andalucía, como Málaga, Córdoba, Huelva o Sevilla, quedaban canceladas durante toda la jornada del lunes 19 de enero. Esta comunicación entre ambas comunidades autónomas queda, por tanto, suspendida “hasta nuevo aviso”. Por su parte, Renfe ha activado el servicio de anulaciones y cambios gratuitos a raíz de la tragedia.

En boca de los supervivientes: “Pensé que era el fin”

El relato de los supervivientes ha acompañado el incremento de fallecidos durante la madrugada de este lunes. Las declaraciones reflejaban tristeza por la tragedia y alivio por no encontrarse entre los vagones más afectados. Tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, la pasajera Yury afirmaba a Cadena Ser que pensó “que era el fin”. La joven describió la situación así: “Sentí una velocidad alta y el tren salió del carril. Las maletas empezaron a caernos encima, vidrio, y había gente muy herida”.

Otra pasajera, María San José, ha relatado a El País: “Hay muchos heridos, sigo temblando”. Añadió posteriormente: “Se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”. Después, explicó: “Pensábamos que había sido un descarrilamiento, pero cuando hemos salido hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”.

Bianca, de 23 años, por su parte, seguía en shock cuando atendió a Cadena Ser. “Hemos tenido el golpe de los asientos de adelante, que se han desprendido y se han venido hasta nosotros", explicaba ante la cadena de radio. “No hemos notado que iba a mucha velocidad, sino que el frenazo que pegó primero, nos alertó”, ha indicado tras llegar a una de las estaciones donde le esperaban servicios de emergencia.

Una familiar de uno de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, atiende a los medios de comunicación en la estación de trenes de Huelva. A 19 de enero de 2026, en Huelva (Andalucía, España). / Europa Press - Clara Carrasco

Otra de las voces escuchadas durante la noche era la de una madre que esperaba en la estación de Huelva a recibir más información sobre su hija, pasajera del vagón cuatro de uno de los trenes. En 24 horas, la mujer contaba que recibió una llamada a las ocho menos cuarto, que se colgó. Posteriormente, pudo localizar a su hija, quien le explicó que “tuvo que romper la ventana para poder salir”.

Apoyo internacional hacia las víctimas y los equipos de emergencias

El accidente ferroviario ha provocado una fuerte reacción a nivel europeo. Altos representantes de la Unión Europea y el presidente de Francia han expresado públicamente sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas y con la sociedad española. Las instituciones europeas también han reconocido la labor de los equipos de emergencia durante las tareas de rescate.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha manifestado estar “consternado por el terrible accidente” y ha trasladado su “solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español”. Del mismo modo, se dirigía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales. Von der Leyen añadía en su canal de X su deseo de “una rápida y completa recuperación a los heridos”. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han enviado mensajes de apoyo y reconocimiento, tanto a las víctimas como a los equipos de emergencia: “Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles”.

Un trabajador da indicaciones a los pasajeros que se han quedado estacionados en uno de los trenes en Adamuz Cordoba

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también ha manifestado su pesar y ha reafirmado el respaldo de su país a España: “Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes”. La última en sumarse ha sido Georgia Meloni, quien indicaba su “tristeza” al conocer la noticia: “Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias”.