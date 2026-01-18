Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: uno de los fallecidos es el maquinista de Alvia

Un tren Iryo de larga distancia que realizaba un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, este incidente ha provocado el descarrilamiento de otro tren de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por el momento, se contabilizan al menos diez muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos graves.
Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, cuenta con el número 910 15 00 00.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.
Uno de los diez fallecidos que se conoce hasta la fecha era el maquinista del Alvia, el tren que había salidos desde Madrid con destino a Huelva. En el Iryo había 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después, a las 19.39 horas, descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.
*Con información de la Agencia EFE.
Adif publica en su perfil de la red social X que la circulación entre Madrid y Andalucía permanece suspendida durante todo el día de mañana. Señala, especialmente, a los trenes de alta velocidad entre Madrid, Málaga, Sevilla y Huelva. Varias estaciones, como la de Atocha, Málaga y Sevilla-Santa Justa permanecerán abiertas durante toda esta noche. Por su parte, Iryo informa en la misma red social que pone a disposición de los afectados el número de atención (900 001 402), mientras Renfe pone el suyo también para informar a los familiares que así lo deseen: 900 10 10 20.
El director de jefe de Bomberos del Consorcio de Córdoba, Paco Carmona, ha asegurado a RNE que todos los cuerpos del tren Iryo ya han sido rescatados en su totalidad. Los heridos ya han sido rescatados de este mismo tren, además. Por su parte, del segundo tren, el Alvia, “todavía hay personas atrapadas y heridos y no puedo precisar el número de fallecidos”, ha asegurado Carmona.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo de que el Ejecutivo ya está trabajando con todas las autoridades competentes y los servicios de emergencia “para auxiliar a los pasajeros” del accidente de dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba).
La cifra de muertos asciende de 7 a 10 personas, además de más un centenar de heridos. Cadena Ser adelanta la información en relación con el descarrilamiento de los trenes Alvia e Iryo. Los bomberos continúan en sus labores de búsqueda sin descanso, para poder trasladarlos a los hospitales. A su vez, la Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario con más de una veintena de equipos de emergencia ante el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz y ya está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos, según indica la Agencia EFE.
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo -en el que al menos siete personas han muerto y 25 han resultado heridas- se suma a otros accidentes ferroviarios mortales ocurridos en España.
El descarrilamiento más grave ocurrido en lo que llevamos de siglo fue el del 24 julio de 2013. En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en la curva de A Grandeira, a unos 2 kms de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.
En total, van 156 fallecidos en accidentes de tren en lo que llevamos de siglo.
La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), ha informado Renfe. Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados.
Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad, ha informado Renfe.
*Información elaborada por Europa Press
