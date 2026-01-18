Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: uno de los fallecidos es el maquinista de Alvia

Imágenes de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). (X)

Un tren Iryo de larga distancia que realizaba un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, este incidente ha provocado el descarrilamiento de otro tren de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por el momento, se contabilizan al menos diez muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos graves.

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas de los dos trenes descarrilados. Iryo, por su parte, cuenta con el número 910 15 00 00.