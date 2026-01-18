Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Llegada de efectivos de emergencias al lugar del accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay diez los muertos y 25 heridos graves. EFE/Salas

El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Córdoba, ha desplegado una enorme colaboración entre los vecinos de la zona. Tanto a pie como en transporte se han desplazado hasta el lugar del accidente para abastecer a los allí presentes de enseres necesarios. Una de las pasajeras en los trenes afectados, Yury, declaraba a Cadena Ser que pensaba “que era el fin”. La mujer, desplazada hasta un hospital para ser atendida, ha explicado a la cadena de radio que sintió “una velocidad alta y el tren salió del carril”. Fue entones, según relata, cuando “las maletas empezaron a caernos encima, vidrio, y había gente muy herida”.

Un tren Iryo de larga distancia se ha descarrilado en Adamuz la tarde del domingo, cuando realizaba un viaje entre Málaga y Madrid. Se han volcado un par de vagones, lo que ha invadido la vía contigua. A continuación, este incidente ha provocado el descarrilamiento de otro tren de alta velocidad Alvia, en dirección Madrid, desde Huelva. Este último ha realizado una frenada de emergencia. Por el momento, se contabilizan 21 muertos y más de un centenar de heridos, 25 de ellos graves. Vecinos de la zona como Rafa e Irene, en declaraciones a Cadena Ser, han llevado mantas hasta la zona: “Está todo el pueblo volcado”. No obstante, reiteran el miedo y el pánico mientras continúan con las labores de ayuda.

Por su parte, una de las víctimas, María San José, declaraba a El País que “hay muchos heridos, sigo temblando”. Esta misma persona ha relatado a ese diario cómo ha vivido lo sucedido: “Se han empezado a caer las maletas, y golpes hasta que el tren se ha frenado”. “Pensábamos que había sido un descarrilamiento, pero cuando hemos salido hemos visto los vagones retorcidos y dos vagones del otro tren volcados”, ha indicado a El País.

En la estación de Santa Justa, en Sevilla, el ambiente pasadas las 23:30 horas ya era escaso, después de que se conociese que las conexiones entre Madrid y Andalucía están canceladas para el lunes 19 de enero. No obstante, estaciones como la de Atocha, Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba permanecerán abiertas durante la madrugada para acoger a todo aquel que lo necesite. Ana, una mujer contactada por el canal 24 horas, ha explicado que seguía en la estación de Atocha sobre las 23 horas porque estaba “muy preocupada” al desconocer cuándo se retomarán las comunicaciones, por lo que ha decidido permanecer allí. En Huelva, familiares de quienes viajaban en los trenes han permanecido en la estación más tiempo.

Los servicios de Emergencia actúan a una desde el primer momento

El accidente, que ha involucrado a un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y a otro convoy procedente de Puerta de Atocha en dirección Huelva, se ha producido en los desvíos de entrada a la vía 1 sobre las 19:45 horas. El primer tren ha invadido la vía contigua tras descarrilar, lo que ha provocado el descarrilamiento también del segundo convoy.

En respuesta a la gravedad del incidente, la Junta de Andalucía ha desplegado un dispositivo sanitario de gran envergadura para atender a los afectados. Según ha trasladado el Gobierno andaluz a Europa Press, se han trasladado al lugar del siniestro cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, seis UVI móviles del 061, dos UVI de transporte de críticos, dos vehículos de apoyo logístico, tres ambulancias convencionales, cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja. Estos servicios han operado desde el primer momento.

El operativo continúa activo. La prioridad en este momento es la atención sanitaria a las víctimas, la coordinación operativa y el respaldo a los equipos desplazados. Asimismo, el jefe del equipo médico de Adamuz ha encabezado la atención inicial a los heridos, sumándose después efectivos del 061 de Bailén y otras unidades del 061 que se han ido incorporando progresivamente. También han acudido 37 militares, 15 vehículos y material de rescate perteneciente a la UME sobre la medianoche.

Además, en el edificio técnico de ADIF se ha instalado un Puesto Médico Avanzado, donde se lleva a cabo el triaje de los heridos, la primera intervención sanitaria y la estabilización previa a los traslados hospitalarios. Paralelamente, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía ha comenzado a redistribuir sangre hacia Córdoba y Jaén, en previsión de necesidades transfusionales. El Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla permanecen también activados y en coordinación permanente para posibles derivaciones de pacientes.

Recursos activados desde otras comunidades y apoyo institucional

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía todos sus hospitales y los equipos de Summa 112. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en su cuenta oficial de la red social X que “los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía”. Del mismo modo, la Consejería de Sanidad y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, junto con Metro de Madrid, han trasladado a Renfe su predisposición a colaborar en cualquier operativo de ayuda que resulte necesario.

En la estación de Atocha, se han desplegado equipos de apoyo para asistir a los familiares de los afectados, así como la gente que se ha quedado en tierra. Emergencias Madrid ha confirmado el traslado de un equipo del Samur-Protección Civil, compuesto por un psicólogo y una ambulancia básica, para atender a quienes puedan acudir al recinto ferroviario en busca de información o soporte emocional.

Desde Navarra, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha manifestado sentirse “estremecida” ante las noticias del siniestro ferroviario en Adamuz y ha puesto a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía todos los recursos de Navarra que puedan ser requeridos. En un mensaje publicado en la red social X, Chivite ha afirmado: “Mi pensamiento con las víctimas, heridos y familiares”. La presidenta navarra ha confirmado que ya ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disponibilidad de medios navarros. EL presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha ofrecido “los recursos que sean necesarios” para atender a las víctimas del accidente.

Imágenes de los dos trenes descarrilados en Adamuz (Córdoba). (X)

Con el objetivo de facilitar información y asistencia a los familiares de las víctimas, Adif ha habilitado el teléfono 900101020, mientras que la compañía Iryo ha puesto en funcionamiento el número 900001402. Estos canales permanecen accesibles para resolver dudas y ofrecer apoyo a quienes lo necesiten tras el accidente.