España

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

Los conflictos internacionales y las decisiones de Estados Unidos siguen influyendo en el mercado del petróleo y en el comercio exterior español en un escenario de flujos globales complejos

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

En un contexto internacional marcado por tensiones crecientes y decisiones políticas imprevisibles, los mercados reaccionan cada vez más ante las expectativas que ante los hechos consumados. Los conflictos abiertos o latentes en regiones estratégicas como Oriente Próximo, América Latina o el Ártico son capaces de alterar precios, flujos y estrategias empresariales sin que medie un cambio real en la oferta o la demanda física.

Cualquier mensaje, sanción o amenaza emitida por Washington se traduce en movimientos instantáneos de los precios en los parqués de todo el mundo, incluso sin que varíe la producción física de las materias o se den modificaciones reales en el volumen de comercio. Esto es especialmente frecuente en el mercado del petróleo, muy sensible a los temores sobre escaladas en conflictos geopolíticos. “Lo hemos visto muchas veces últimamente, con titulares sobre Irán, en cuestión de horas o incluso minutos”, explica Esmeralda Gómez, profesora del Máster de Economía Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

En 2025, los precios del petróleo siguieron una tendencia de descenso general: los futuros del Brent finalizaron el año con una caída cercana al 19%, la mayor desde 2020, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró un descenso de casi el 20%, en gran parte por un exceso de oferta global y la moderación de la demanda. Sin embargo, las tensiones en Irán han impulsado al Brent hasta niveles cercanos a 63‑66 dólares por barril tras preocupaciones sobre la exportación iraní, mientras que el barril llegó a caer por debajo de 60 dólares tras la intervención estadounidense en Venezuela.

Volatilidad en el mercado del crudo

Según Gómez, “el Brent puede moverse con fuerza cuando cambia la probabilidad asignada a un evento. Aunque el precio en sí del barril no cambie mucho, si el entorno es hostil, el mercado paga más por protegerse de un mal resultado”. De acuerdo con la especialista, la influencia de Estados Unidos en el comercio mundial se articula en tres planos: el dominio financiero, por ser el dólar la referencia clave en contratos energéticos, el poder regulatorio para habilitar o bloquear flujos comerciales, y el control logístico-militar sobre zonas estratégicas. “Una simple decisión administrativa puede convertir barriles ‘existentes’ en barriles ‘inaccesibles’, o justo lo contrario”, sostiene Gómez. “El mercado no se pregunta solo cuánto petróleo puede sacar del subsuelo, sino algo mucho más práctico: ¿puede venderlo?, ¿a quién?, ¿con qué barcos?, ¿con qué seguros?”, añade.

Un surtidor de gasolina. (FOMENT
Un surtidor de gasolina. (FOMENT DEL TREBALL)

Para España, las consecuencias de esta volatilidad se manifiestan principalmente en la sensibilidad al precio internacional. España importó en 2023 petróleo por valor de 35.500 millones de dólares, con Estados Unidos como principal socio comercial y sin Irán ni Groenlandia como actores relevantes. De la cifra total, solo 586 millones se corresponden con importaciones desde Venezuela, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OCE).

El país no depende de un proveedor único, por lo que su suministro de petróleo no está en juego por un conflicto en un país concreto, pero está expuesto a la variación global de precios, especialmente en rutas críticas como el estrecho de Ormuz. En lo que respecta a Venezuela, el impacto deriva de la posibilidad de que ciertas licencias internacionales alivien tensiones de oferta. Sobre Groenlandia, la profesora apunta que su influencia es a medio y largo plazo, por la influencia en las expectativas, sobre todo, de rutas de comercio árticas en desarrollo.

Los carburantes se mantienen sin cambios

El traslado del precio del crudo a la gasolina y el diésel en España depende de una estructura de precio compuesta aproximadamente por un 40% de impuestos, un 10% de costes logísticos y un 50% restante que se corresponde con el coste de la materia prima, vinculado a la cotización internacional y al tipo de cambio euro-dólar. Por lo tanto, los movimientos del mercado y el encarecimiento de factores como el transporte afectan al coste del carburante para el consumidor, pero el componente fiscal actúa como un amortiguador que hace que las subidas o bajadas sean más suaves.

De hecho, en la segunda semana de enero de 2026, los precios de la gasolina y el diésel en España siguen una tendencia a la baja, aunque la caída se ha desacelerado. La gasolina se sitúa en 1,436 euros por litro, un 0,07% menos que la semana anterior, acumulando un descenso del 3,5% desde diciembre, mientras que llenar un depósito medio de 55 litros cuesta unos 78,98 euros, casi 6,4 euros menos que hace un año. El diésel también baja hasta 1,383 euros por litro, con un descenso acumulado de más del 5%, suponiendo 4,9 euros menos que al inicio de 2025 llenar el depósito. La mayoría de analistas no contemplan una subida pronunciada en el corto plazo, pero avisan de la importancia de mantenerse atentos al tablero mundial.

Los expertos vaticinan un escenario estable

Más allá del petróleo, la situación geopolítica afecta a diversos sectores clave del comercio exterior español, como la alimentación, la automoción, los bienes de equipo, los productos químicos y el turismo. Las decisiones que reconfiguran rutas y reglas del juego pueden modificar la competitividad y los márgenes de las empresas españolas integradas en cadenas globales, lo que potencialmente podría aumentar el precio de la cesta de la compra de los españoles.

En cuanto a los escenarios futuros, Gómez prevé como más probable la contención: “Hay ruido geopolítico elevado, pero sin interrupciones reales de producción ni cierres de rutas clave”. Sin embargo, todavía está abierta la posibilidad de una escalada bélica, que amplificaría los efectos sobre precios y logística, con consecuencias directas para empresas y consumidores.

Temas Relacionados

PetróleoGasolinaPrecios EspañaVenezuelaIránGroenlandiaDonald TrumpEEUUComercioEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

Previsión meteorológica del clima en Valencia para este 18 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en

De la musaraña de la Isla de Navidad al zarapito fino: las especies que fueron declaradas extintas en 2025 tras décadas sin encontrarse ejemplares

La introducción de animales y plantas invasoras, los efectos del cambio climático o ciertas actividades humanas están provocando una grave pérdida de la biodiversidad en todo el mundo

De la musaraña de la

Así está la salud de los españoles: viven más, pero se cuidan peor y más de un tercio tiene algún problema mental

El 74% de la población considera gozar de buena salud, pero los malos hábitos reducen la calidad de vida

Así está la salud de

La millonaria indemnización que Irene de Grecia recibió por Tatoi, el palacio griego en el que será enterrada

El sepelio tendrá lugar este próximo lunes 19 de enero y se espera que estén presentes los miembros más cercanos de la familia

La millonaria indemnización que Irene
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI aumenta su corte:

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

ECONOMÍA

¿En qué invertir en 2026?

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Estos son los 5 cambios laborales que habrá en 2026”

El acuerdo con Mercosur beneficiará al aceite de oliva español, aunque existe el temor de que se traslade la producción a Sudamérica

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey