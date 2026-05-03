La Guardia Civil intercepta en alta mar un carguero con más de 10 toneladas de cocaína

Un polícia de la Guardia Civil. / Imagen de archivo

La Guardia Civil ha interceptado en el océano Atlántico al carguero Arconian, de bandera de Comores, que transportaba una gran cantidad de cocaína. Según fuentes de la investigación citadas por la Agencia EFE, la operación, dirigida por la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario. Las mismas fuentes estiman que la droga incautada podría superar las 10 toneladas (con 9.994 kilos), la mayor cifra que se habría recuperado hasta el momento en España.

El Arconian ha sido escoltado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este domingo pasado, junto a su tripulación, bajo custodia de la Guardia Civil. El carguero partió de Freetown, Sierra Leona, el 22 de abril y según su plan, se dirigía al puerto de Bengasi, en Libia. Esto suponía recorrer una distancia de entre 7.000 y 8.000 kilómetros bordeando todo el continente africano.

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Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan al mayor alijo incautado en alta mar por España: 9.994 kilos de cocaína

La cantidad de cocaína incautada, esos 9.994 kilos, superarían con creces la cifra registrada en enero de este año durante el abordaje del United S, por parte de la Policía Nacional. La incautación tuvo lugar a 545 kilómetros al oeste de El Hierro (Canarias) y marcó, hasta ese momento, el mayor decomiso de cocaína realizado en alta mar en Europa. Según aseguran desde la Agencia EFE, el Instituto Armado no ha ofrecido detalles adicionales debido al secreto del procedimiento judicial en curso.

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