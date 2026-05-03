España

La Guardia Civil intercepta en alta mar un carguero con más de 10 toneladas de cocaína

La investigación en curso llevada a cabo por la Audiencia Nacional apunta al mayor alijo de cocaína, 9.994 kilos, recuperado en España

Guardar
Un polícia de la Guardia Civil. / Imagen de archivo
Un polícia de la Guardia Civil. / Imagen de archivo

La Guardia Civil ha interceptado en el océano Atlántico al carguero Arconian, de bandera de Comores, que transportaba una gran cantidad de cocaína. Según fuentes de la investigación citadas por la Agencia EFE, la operación, dirigida por la Audiencia Nacional, se encuentra bajo secreto de sumario. Las mismas fuentes estiman que la droga incautada podría superar las 10 toneladas (con 9.994 kilos), la mayor cifra que se habría recuperado hasta el momento en España.

El Arconian ha sido escoltado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de este domingo pasado, junto a su tripulación, bajo custodia de la Guardia Civil. El carguero partió de Freetown, Sierra Leona, el 22 de abril y según su plan, se dirigía al puerto de Bengasi, en Libia. Esto suponía recorrer una distancia de entre 7.000 y 8.000 kilómetros bordeando todo el continente africano.

PUBLICIDAD

Horas después se efectuó un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se localizaron diferentes cantidades de sustancias estupefacientes (speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís), sustancia de corte y elementos para la preparación y distribución de las dosis. También se intervino en esta actuación 2000 euros en efectivo, un machete de grandes dimensiones, una bayoneta y un arma corta de balines metálicos.

Fuentes de la Audiencia Nacional apuntan al mayor alijo incautado en alta mar por España: 9.994 kilos de cocaína

La cantidad de cocaína incautada, esos 9.994 kilos, superarían con creces la cifra registrada en enero de este año durante el abordaje del United S, por parte de la Policía Nacional. La incautación tuvo lugar a 545 kilómetros al oeste de El Hierro (Canarias) y marcó, hasta ese momento, el mayor decomiso de cocaína realizado en alta mar en Europa. Según aseguran desde la Agencia EFE, el Instituto Armado no ha ofrecido detalles adicionales debido al secreto del procedimiento judicial en curso.

Noticia en ampliación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

SucesosGuardia CivilAudiencia NacionalDrogasCocaínaNarcotráficoGuardia Civil EspañaPolicía EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La isla mediterránea de moda: una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad y aguas cristalinas entre rocas

Malta es un destino clave para quienes buscan una combinación de arquitectura natural y costa fácil de recorrer

La isla mediterránea de moda: una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad y aguas cristalinas entre rocas

Un fallo en el avión en el que viajaba Pedro Sánchez fuerza un aterrizaje en Turquía: se acumulan los fallos en los vuelos del presidente

El jefe del Ejecutivo se dirigía a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, pero ahora deberá pasar una noche en Ankara

Un fallo en el avión en el que viajaba Pedro Sánchez fuerza un aterrizaje en Turquía: se acumulan los fallos en los vuelos del presidente

Salmorejo de remolacha: una receta moderna para sorprender a tus invitados este verano

Un plato diferente y refrescante con el que puedes lucirte este verano

Salmorejo de remolacha: una receta moderna para sorprender a tus invitados este verano

Medicación en sobres o pastillas: diferencias, qué método es más efectivo y cuál es más dañino

Es importante tener en cuenta algunos detalles antes de tomar una decisión

Medicación en sobres o pastillas: diferencias, qué método es más efectivo y cuál es más dañino

Una plaga de garrapatas llega a España: así es como puedes proteger a tu perro, según una especialista

Es importante tomar medidas preventivas para evitar enfermedades

Una plaga de garrapatas llega a España: así es como puedes proteger a tu perro, según una especialista
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev