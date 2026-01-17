Las peticiones de asilo se disparan en España: bate su récord en resolución de expedientes de protección internacional, con Venezuela, Mali y Colombia a la cabeza

Una mujer agita una bandera venezolana en Madrid. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Un total de 160.951 expedientes de protección internacional han sido resueltos en España durante 2025, una cifra que supone un incremento del 67,2% respecto al año anterior y representa el volumen más alto registrado desde la creación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en 1992. Este aumento ha consolidado la posición de España como tercer país receptor de protección internacional dentro de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania y Francia, tal y como ha informado este pasado viernes el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, a través de datos provisionales cerrados a 31 de diciembre y recogidos por Europa Press.

En el periodo analizado, se han formalizado 144.396 solicitudes de protección internacional. Por nacionalidad, Venezuela destaca como el principal país de origen de los solicitantes, con 85.413 peticiones, lo que supone el 59,2% del total y un incremento de 20 puntos porcentuales respecto a 2024. Mali ocupa la segunda posición con 16.004 solicitudes. Únicamente Venezuela y Mali, de entre los 20 países más representados, han incrementado el número de solicitantes en comparación con el año anterior. Por detrás se sitúan Colombia, con 14.524 solicitudes, seguido de Perú (3.511) y Senegal (3.333).

En cuanto a la distribución territorial, la Comunidad de Madrid ha encabezado el registro de solicitudes, con 43.585 expedientes, seguida de Andalucía (20.013) y Cataluña (17.206), según ha detallado el Ministerio del Interior a Europa Press.

Por otro lado, el año pasado se han concedido 7.838 estatutos de refugiado, un 23,3% más que en 2024, con Nicaragua, Colombia, Afganistán, Honduras y El Salvador como las nacionalidades más habituales entre quienes han recibido este reconocimiento. Además, la OAR ha tramitado la concesión de protección subsidiaria a 10.103 personas y se han autorizado 57.334 residencias por razones humanitarias, la mayoría de ellas a ciudadanos venezolanos. Con estos datos, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y la protección subsidiaria se ha situado en el 11,2%, mientras que la tasa de protección internacional ha alcanzado el 46,8%.

Más de 3.000 peticiones de estatuto de apátrida

En materia de apatridia, en 2025 se han registrado más de 3.000 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida, habiéndose resuelto 2.242 expedientes, lo que implica un alza superior al 146% respecto a 2024. Este procedimiento está destinado a identificar a personas que carecen de nacionalidad en cualquier país, de acuerdo con la definición recogida en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York en septiembre de 1954.

Por otro lado, la Dirección General de Protección Internacional ha otorgado el régimen de protección temporal a 30.625 personas durante el pasado año, lo que eleva a más de 262.000 el total de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que se han visto amparados bajo esta figura en España, según concluyen los datos aportados por el Ministerio del Interior.

*Con información de Europa Press