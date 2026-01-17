La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegan a una sesión plenaria en el Congreso. (Eduardo Parra/Europa Press)

El Gobierno tiene que tomar importantes decisiones militares en los próximos días. En Europa, varios países han dado un paso adelante en los principales focos de conflicto o tensión. Francia, Alemania, Suecia o Noruega han desembarcado en Groenlandia para desplegar soldados y apoyar a Dinamarca, tras la intención manifiesta de Donald Trump de controlar la isla.

Además, Pedro Sánchez, que siempre deja claro que habla de “tropas de paz”, confirmó su intención de participar en una misión en un supuesto alto el fuego en Ucrania. El despliegue en terreno ucraniano está condicionado a los apoyos parlamentarios. El próximo lunes, el presidente del Gobierno recibirá al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para tratar este asunto, mientras que se reunirá con el resto de partidos al día siguiente. Junts ya ha informado de que no acudirá al encuentro.

El caso de Groenlandia parecía tener una resolución más rápida, ya que Margarita Robles fijó este pasado viernes como fecha estimada para la decisión, pero ha acabado por alargarse, mientras en el Ejecutivo señalan que observan “todos los escenarios” y conversan con socios europeos. Las palabras de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, señalando que tratarán de alinearse con la OTAN o la UE, podría alejar esta posibilidad, pues, de momento, no es una misión de ninguna de las dos organizaciones. Además, medios de los países desplegados, como el sueco Svenska Dagbladet, apuntan a que podría terminar pronto.

El presidente del Gobierno expresa su preocupación tras la operación de Estados Unidos en Venezuela.

Las posibilidades en Groenlandia

La portavoz del Ejecutivo señaló que el Gobierno considera diferentes alternativas sobre la posibilidad de enviar fuerzas españolas a Groenlandia. El jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó que era “una opción” que España participe en una misión de observación o control, mientras que Albares redujo las expectativas, explicando que estaban a la espera de los acontecimientos.

Alemania ha aportado 13 soldados a Groenlandia para una misión internacional de reconocimiento, respondiendo a una invitación de Dinamarca y con el objetivo de evaluar posibles apoyos militares, como vigilancia marítima. Francia envió 10 soldados y Macron aseguró que seguirían más personal y medios. Suecia y Noruega también han enviado personal militar, integrando el equipo de ‘Artic Endurance’.

De esta forma, de darse un despliegue español, todo apunta a que sería a través de un número reducido de militares. Varios de los países involucrados han decidido contar con la presencia de oficiales del Estado Mayor, lo que plantea otra opción para España. El aporte de material siempre es otra posibilidad, aunque, de momento, se desconoce si algún aliado ha llevado a cabo un gran despliegue con buques o aviones.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Los apoyos necesarios para Ucrania

Por otro lado, Sánchez y Feijóo van a abordar el próximo lunes el posible envío de tropas españolas a Ucrania en una misión de paz. Este encuentro surgió tras el anuncio de Sánchez de abrir negociaciones con los partidos para tratar el despliegue militar. Feijóo ha sido claro en que su partido no apoyará el envío de tropas sin información detallada sobre el coste, la duración y las condiciones de la misión.

Los socialistas son conscientes de que necesitarán al PP para sacarlo adelante, mientras que los populares aceptan que es una posibilidad a tener en cuenta. Aun así, Feijóo ha trasladado que no va a acudir a la reunión “para rescatar” a Sánchez, de manera que habrá que esperar para conocer si logran un punto en común en torno a la ayuda a Ucrania.

El PP también comunicó este viernes que aprovechará el encuentro para pedir información sobre un posible despliegue en Groenlandia. De esta forma, si no se produce a lo largo del fin de semana un comunicado del Gobierno, el lunes puede ser la fecha clave para ambos asuntos. En cuanto a la misión en Palestina que deslizó hace unas semanas Pedro Sánchez, por el momento parece una intención poco realista.