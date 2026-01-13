Mundo

La Comisión Europea propuso sanciones rápidas contra Irán por la represión de las protestas: “El número de muertos es espantoso”

Ursula von der Leyen condenó el uso excesivo de fuerza tras la admisión oficial iraní de cerca de 2.000 fallecidos, mientras la presión internacional se intensifica con convocatorias diplomáticas en España y Francia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa durante una cumbre de líderes de la UE en Bruselas, el 19 de diciembre de 2025. Von der Leyen anunció el martes que la UE propondrá "rápidamente" nuevas sanciones contra los responsables de la represión en Irán. (REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el martes que Bruselas propondría “rápidamente” nuevas sanciones contra Irán tras el dramático aumento del número de víctimas mortales como consecuencia de la represión de las protestas masivas que sacuden al país desde hace dos semanas.

“El creciente número de víctimas en Irán es espantoso. Condeno de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad”, publicó Von der Leyen en X. “Se propondrán rápidamente nuevas sanciones contra los responsables de la represión”, añadió.

El anuncio se produce después de que un funcionario iraní reconociera el martes cerca de 2.000 muertos en las protestas, la primera vez que las autoridades admiten el elevado número de víctimas mortales tras la intensa represión. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, había verificado previamente 648 muertes, entre ellas nueve menores, pero advirtió que la cifra real podría superar las 6.000 víctimas.

El mensaje publicado por la presidenta de la Comisión Europea en X: "El creciente número de víctimas en Irán es aterrador. Condeno rotundamente el uso excesivo de la fuerza y ​​la continua restricción de la libertad. La Unión Europea ya ha incluido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en su totalidad bajo su régimen de sanciones en materia de derechos humanos. En estrecha colaboración con HRVP Kaja Kallas, se propondrán rápidamente más sanciones contra los responsables de la represión. Apoyamos al pueblo de Irán que marcha valientemente por su libertad."

Las protestas comenzaron hace dos semanas dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979. Más de 10.000 personas han sido detenidas durante los disturbios, según organizaciones de derechos humanos.

La respuesta europea se suma a una creciente presión internacional sobre Teherán. España convocó el martes al embajador de Irán en Madrid para expresar su “enérgica repulsa y condena” de la represión, mientras el presidente francés Emmanuel Macron condenó “la violencia estatal contra mujeres y hombres iraníes que piden valientemente que se respeten sus derechos”.

El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, fue más allá durante un viaje a India. “Cuando un régimen sólo puede mantenerse en el poder a través de la violencia, entonces está efectivamente acabado”, afirmó. “Creo que estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen”, agregó.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión de las protestas y llamó a “dejar de matar a manifestantes pacíficos”. Human Rights Watch abundó diciendo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”.

Decenas de cuerpos en una morgue tras la represión en las afueras de Teherán, en Kahrizak. Un funcionario iraní reconoció el martes cerca de 2.000 muertos, mientras la UE anuncia sanciones rápidas calificando el número de víctimas como "espantoso". Imágenes tomadas entre el 9 y 11 de enero de 2026. (UGC via AP)

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 25% a los socios comerciales de Irán, que incluyen a China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak. La Casa Blanca afirmó que Trump no tiene ningún “temor” a atacar militarmente a Irán pero que, de momento, está dando prioridad a la diplomacia.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el gobierno “dialogó” con los manifestantes en los primeros días del movimiento y que sólo ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas”. Respecto a las amenazas de Trump, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad”.

No obstante, varios analistas advirtieron que es prematuro predecir una caída inmediata del régimen. Nicole Grajewski, profesora en el Centro de Estudios Internacionales Sciences Po en París, señaló a la agencia AFP que no está claro que el movimiento vaya a derrocar al poder, dada “la enorme profundidad y resiliencia del aparato represivo de Irán”.

Agricultores de Francia llegaron en

Human Rights Watch denunció más

El régimen iraní admitió alrededor

El régimen de Irán procesará

El régimen de Irán restableció
Abre un carril de la

El famoso avión de Sean

