La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

Casas en la población de Narsaq, a 24 de junio de 2009, en Narsaq, Groenlandia, Dinamarca. (Rafael Bastante / Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado 2026 siendo el principal protagonista del panorama internacional. Tras la operación de captura de Nicolás Maduro en suelo venezolano y su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo, el republicano ha fijado ahora la mirada en Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca que considera “vital” para el sistema de defensa aérea y antimisiles conocido como Cúpula Dorada.

Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a la Unión Europea abandonar cualquier pasividad ante las intenciones de Trump de anexionarse la isla y que ejerza un papel político acorde con su peso internacional. Según la ministra, una eventual acción estadounidense sobre ese territorio vulneraría el ordenamiento jurídico internacional. Además, cabe señalar que existen intereses comerciales entre España y Groenlandia, que se podrían ver afectados se esta pasa a considerarse territorio estadounidense mermando los ingresos españoles en materia de exportación de bienes y servicios.

Según los últimos datos anuales de intercambio de bienes entre ambos países (2023), España exportó a Groenlandia productos por un valor de 77,5 millones de euros, mientras que importó 4,3 millones de euros en bienes. En concreto, el principal producto que se exportó a la isla fueron barcos de pesca, por un valor de 6,02 millones de euros, mientras que el pescado (seco, salado, ahumado o en salmuera) fue la principal importación, según los datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Los datos de intercambio de bienes entre España y Groenlandia son favorables para el país del sur de Europa (Observatorio de Complejidad Económica)

Además de los barcos de pesca, España exportó a Groenlandia en 2023 otros productos como petróleo refinado, por un valor de 14,5 millones de euros, productos químicos (972.360 euros) y armas, con un beneficio para las arcas españolas de 42.241 euros. Por el contrario, tras el pescado, las importaciones desde España se concentraban en productos como Preparaciones de peces, crustáceas y moluscos, artículos de papel y ropa usada y artículos textiles.

Un grupo de trabajo para decidir el futuro de Groenlandia

A los ingresos que podría dejar de percibir España si se produce la anexión del territorio por parte de Estados Unidos cabría sumarle el pago de los aranceles que recientemente mantuvieron un tenso debate entre Donald Trump y los principales líderes de la Unión Europea. Esto se debe a que, actualmente, al ser un territorio perteneciente a Dinamarca no cuenta con impuestos a la importación, ya forma parte del tratado de libre comercio de los países de la Unión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Este miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, mantuvieron una reunión en la Casa Blanca para debatir con la administración Trump sobre el futuro de Groenlandia. Al finalizar, los ministros invitados a Estados Unidos anunciaron en una rueda de prensa la creación de un grupo de trabajo para acercar posiciones.

Pese a los intereses de Trump, los diplomáticos recalcaron que, dentro de las negociaciones, existen límites que no están dispuestos a traspasar. “Las ideas que no respetan la integridad territorial de Groenlandia son totalmente inaceptables”, repitió Rasmussen en varias ocasiones durante la rueda de prensa. Tras la reunión, que fue descrita por los políticos como “franca, honesta, sincera y constructiva”, tanto Washington como Copenhague coincidieron en que la situación del Ártico requiere mayor atención en materia de seguridad, pero con parámetros políticos y jurídicos muy alejados.