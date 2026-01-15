España

La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

El principal producto que se exportó a la isla fueron barcos de pesca, por un valor de 6,02 millones de euros, mientras que el pescado fue la principal importación

Guardar
Casas en la población de
Casas en la población de Narsaq, a 24 de junio de 2009, en Narsaq, Groenlandia, Dinamarca. (Rafael Bastante / Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado 2026 siendo el principal protagonista del panorama internacional. Tras la operación de captura de Nicolás Maduro en suelo venezolano y su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo, el republicano ha fijado ahora la mirada en Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca que considera “vital” para el sistema de defensa aérea y antimisiles conocido como Cúpula Dorada.

Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido a la Unión Europea abandonar cualquier pasividad ante las intenciones de Trump de anexionarse la isla y que ejerza un papel político acorde con su peso internacional. Según la ministra, una eventual acción estadounidense sobre ese territorio vulneraría el ordenamiento jurídico internacional. Además, cabe señalar que existen intereses comerciales entre España y Groenlandia, que se podrían ver afectados se esta pasa a considerarse territorio estadounidense mermando los ingresos españoles en materia de exportación de bienes y servicios.

Según los últimos datos anuales de intercambio de bienes entre ambos países (2023), España exportó a Groenlandia productos por un valor de 77,5 millones de euros, mientras que importó 4,3 millones de euros en bienes. En concreto, el principal producto que se exportó a la isla fueron barcos de pesca, por un valor de 6,02 millones de euros, mientras que el pescado (seco, salado, ahumado o en salmuera) fue la principal importación, según los datos del Observatorio de Complejidad Económica.

Los datos de intercambio de
Los datos de intercambio de bienes entre España y Groenlandia son favorables para el país del sur de Europa (Observatorio de Complejidad Económica)

Además de los barcos de pesca, España exportó a Groenlandia en 2023 otros productos como petróleo refinado, por un valor de 14,5 millones de euros, productos químicos (972.360 euros) y armas, con un beneficio para las arcas españolas de 42.241 euros. Por el contrario, tras el pescado, las importaciones desde España se concentraban en productos como Preparaciones de peces, crustáceas y moluscos, artículos de papel y ropa usada y artículos textiles.

Un grupo de trabajo para decidir el futuro de Groenlandia

A los ingresos que podría dejar de percibir España si se produce la anexión del territorio por parte de Estados Unidos cabría sumarle el pago de los aranceles que recientemente mantuvieron un tenso debate entre Donald Trump y los principales líderes de la Unión Europea. Esto se debe a que, actualmente, al ser un territorio perteneciente a Dinamarca no cuenta con impuestos a la importación, ya forma parte del tratado de libre comercio de los países de la Unión.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha garantizado este viernes que su Administración hará "algo" con Groenlandia", en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país. (Fuente: White House / EBS)

Este miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, mantuvieron una reunión en la Casa Blanca para debatir con la administración Trump sobre el futuro de Groenlandia. Al finalizar, los ministros invitados a Estados Unidos anunciaron en una rueda de prensa la creación de un grupo de trabajo para acercar posiciones.

Pese a los intereses de Trump, los diplomáticos recalcaron que, dentro de las negociaciones, existen límites que no están dispuestos a traspasar. “Las ideas que no respetan la integridad territorial de Groenlandia son totalmente inaceptables”, repitió Rasmussen en varias ocasiones durante la rueda de prensa. Tras la reunión, que fue descrita por los políticos como “franca, honesta, sincera y constructiva”, tanto Washington como Copenhague coincidieron en que la situación del Ártico requiere mayor atención en materia de seguridad, pero con parámetros políticos y jurídicos muy alejados.

Temas Relacionados

GroenlandiaDinamarcaEstados UnidosDonald TrumpEspaña-InternacionalEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

Los ciudadanos de Reino Unido, Alemania y Países Bajos son los que más casas adquieren, sobre todo en Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía

La fiebre extranjera por la

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Un análisis de Fedea que simula la aplicación de la reforma en 2023 y mide cómo los fondos beneficiarían a cada comunidad revela que varias regiones salen perjudicadas en el reparto relativo de recursos

Cataluña, Valencia y Murcia, las

Inauguran en la Antártida el Santuario de la Memoria del Hielo: una “cápsula del tiempo” creada para sobrevivir al cambio climático

El archivo, ubicado en la Estación Concordia, conservará durante siglos núcleos de hielo de todo el mundo para que puedan ser estudiados en el futuro si desaparecen los glaciares

Inauguran en la Antártida el

El restaurante malagueño con pescadería propia donde comer pescaíto frito fresco por poco más de 6 euros

Antes de sentarte a comer en Freiduría Ramonchi, una gran vitrina llena de pescado y marisco fresco nos permite ver el género en crudo

El restaurante malagueño con pescadería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno licita con “urgencia”

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

ECONOMÍA

La fiebre extranjera por la

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 14 de enero de 2026

David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Las noches más amargas del

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey