Antonia Dell’Atte revoluciona ‘La Revuelta’: de su mensaje a Ana Rosa Quintana a la estupefacción de David Broncano

Antonia Dell'Atte en el programa 'La Revuelta'. (RTVE)

Una de las cosas que más gustan de La Revuelta es que nunca se sabe qué va a pasar. De hecho, ni siquiera se conoce el nombre de la persona invitada -salvo contadas excepciones- hasta que no pisa el escenario de Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el programa. Y así ha sido en este jueves 15 de enero en el que David Broncano se ha enfrentado a uno de los días más surrealistas de trabajo. ¿La responsable? Antonia Dell’Atte.

La noche prometía espectáculo, pero pocos imaginaban hasta qué punto. La modelo, presentadora y figura imprescindible del panorama social, llegó al espacio de TVE dispuesta a ser más ella misma que nunca y a no dejar títere con cabeza.

Desde su presentación, Broncano ya intuía que no iba a ser una entrevista convencional. “Ha sido top model de Armani y una persona muy solicitada en televisión. Presenta nuevo programa en RTVE y tenía que pasar el peaje de venir aquí”, bromeó el jiennense, mientras el público recibía a la italiana con una gran ovación. Lo que no sabía el presentador es que, a partir de ese momento, el control del programa iba a escapársele de las manos.

Antonia arrancó relajada, incluso divertida, recordando cómo Giorgio Armani se fijó en ella casi por casualidad. “Estaba comiendo pasta tranquilamente en un restaurante y en la mesa de al lado estaba Armani. No paraban de mirarme. Al día siguiente me llamó mi agente y me dijo que me querían. Y hasta hoy”, relató, mostrando ese magnetismo que sigue intacto décadas después.

La conversación derivó hacia DecoMasters, el nuevo formato de RTVE en el que Dell’Atte será una de las grandes protagonistas. Hubo bromas, alguna frase en italiano y hasta un comentario espontáneo mirando a cámara: “Ay, mis arrugas… he vivido mucho”. El público celebraba cada salida de tono mientras Broncano intentaba reconducir la charla hacia terrenos más ligeros.

Sin embargo, todo saltó por los aires cuando apareció un nombre que sigue marcando la vida pública de Antonia: Alessandro Lequio. A partir de ahí, la modelo tomó el mando del plató y lanzó un discurso tan directo como incómodo. “Lecquio me hizo pública en España. Yo no soy una víctima, pero he hecho un llamamiento de justicia social para apoyar a las mujeres. Primero yo, está claro”, afirmó con rotundidad.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

El momento más tenso llegó cuando Dell’Atte señaló sin rodeos a Ana Rosa Quintana y a Mediaset. “Ana Rosa ha protegido y blanqueado durante 27 años a Lecquio. Mediaset tuvo que echarlo y agradezco ese gesto. Lequio ha mentido a la audiencia. La que ha acabado con un maltratador he sido yo; el resto son cómplices”, sentenció, dejando a Broncano visiblemente desconcertado, incapaz de frenar una intervención que ya era historia televisiva.

Antes incluso, Antonia había dejado claro que sabe diferenciar entre un piropo y el acoso. Nada más comenzar, elogió al presentador con un “qué guapo estás”, para después matizar: “Una cosa es halagar y otra muy distinta tratar a una mujer como una muñeca”. Y remató, fiel a su estilo indomable: “Más que muñeca, he sido Antonia, la cojonuda”, provocando risas y aplausos.