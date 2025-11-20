España

La vida de Clemente Lequio en Miami: el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte trabaja como camarero, alejado de los focos

Dell’atte aseguró en ‘No somos nadie’ que cuenta con el apoyo de su hijo tras el despido de Lequio de Telecinco

Guardar
Antonia Dell'Atte con su hijo
Antonia Dell'Atte con su hijo Clemente Lequio (Instagram)

La actualidad ha puesto en el foco mediático a Alessandro Lequio, a quien han despedido de Telecinco después de que la cadena se reuniese con los abogados de Antonia Dell’Atte. La exmodelo asegura que, cuando eran pareja hace más de dos décadas, el conde la maltrató. La noticia ha hecho que su círculo cercano, como por ejemplo Clemente Lequio, vuelva a despertar interés.

Clemente es el único hijo que comparten Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio. Tiene 37 años y es licenciado en Ciencias Políticas, aunque no ejerce de ello. Sin embargo, siempre ha tratado de llevar una perfil bajo y nada mediático. De hecho, actualmente vive en Estados Unidos, concretamente en Miami, pese a que anteriormente también pasó parte de su vida en España, Alemania o Italia, donde nació en 1988.

Actualmente trabaja en el ámbito de la hostelería como camarero. Su madre comentó con orgullo en una de las publicaciones en las que Lequio lucía su uniforme: “Guapo a reventar. En esta vida mejor servir que ser servido y con elegancia”. Además de su carrera, el joven también estudió algunos instrumentos y llegó a trabajar como DJ. Es más, compartía sus “sinfonías” en Spotify.

Ana Obregón responde a las críticas tras ser madre por gestación subrogada.

Se casó en 2020 con su actual mujer, Corbie Gregory. Fue una boda discreta que notificó meses después Antonia Dell’Atte, que contó a la revista Hola que su nuera, a la que considera “una mujer de diez”, trabajaba en el departamento de Recursos Humanos de un hotel.

Su apoyo a Antonia Dell’Atte

Sus padres se separaron cuando él solo tenía 4 años y nunca se ha interesado por los medios, pese a la gran presencia mediática de sus progenitores. Las pocas apariciones públicas que ha hecho han sido discretas y ha dado entrevistas a cuentagotas.

Clemente Lequio trabajando como camarero
Clemente Lequio trabajando como camarero (Instagram: @clem2leq)

Durante la intervención de su madre en No somos nadie tras la noticia del despido de Alessandro Lequio, la exmodelo dio a entender cuál es el posicionamiento de su hijo en la disputa familiar: “Tengo que disfrutarlo con mi familia y con mi hijo que siempre me ha estado apoyando, mi único amo”.

La polémica de Clemente Lequio

Una de las únicas polémicas con las que carga Clemente Lequio en su historial fue tras la muerte de su hermano, Aless Lequio. De nuevo, fue su madre la que tuvo que trasladar su pensamiento delante de las cámaras. La italiana explicó en Lazos de sangre que su hijo no fue invitado al funeral de su hermano y que tampoco cumplieron su deseo de que se leyera una carta en su nombre.

Después, él reafirmó las palabras de su madre a través de un comunicado en sus redes sociales: “Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte”. Lequio narró que Dell’Atte “jamás ha mentido en su última aparición televisiva”. “Fue el mismo programa el que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para poder ganar audiencia y no lo contrario”, zanjó notablemente molesto.

Temas Relacionados

Alessandro LequioAntonia Dell'AtteTelecincoFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

La banca es el sector más generoso con sus accionistas: repartirá 18.000 millones hasta 2026 al dispararse sus beneficios

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja encaran 2026 con récord de ganancias, baja morosidad y un modelo cada vez más apoyado en comisiones y eficiencia operativa

La banca es el sector

Las emotivas palabras del marido de Laurence Debray al rey Juan Carlos: “Gracias a ti ella adquirió gusto por los hombres de calidad”

Émile Servan-Schreiber, científico y marido de la escritora de la biografía del rey emérito, ha compartido una carta que le leyó en 2023

Las emotivas palabras del marido

La curiosa tradición islandesa que lanza frailecillos por los acantilados: una acción que ayuda a las aves marinas a encontrar su camino

La población de esta ave marina ha decaído en un 70% en las tres últimas décadas

La curiosa tradición islandesa que

Jordi Cruz, cocinero y jurado de MasterChef, sobre las patatas: “Si las metes en un lugar cálido y con mucha luz se van a estropear”

Un ligero error al elegir la variedad o descuidar la conservación basta para que la patata cambie su sabor

Jordi Cruz, cocinero y jurado

El dúplex donde vivió Mayra Gómez Kemp en Madrid, a la venta por 1,25 millones de euros: los detalles de esta propiedad a reformar

El emblemático hogar de la presentadora, gestionado ahora por sus herederas, ha sido puesto en el mercado tras meses de preparativos

El dúplex donde vivió Mayra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las reacciones a la condena

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo| Feijóo asegura que García Ortiz “fue un peón en la estrategia política del Ejecutivo” y pide la dimisión de Sánchez

Ayuso, “muy satisfecha” tras la condena al fiscal general, aprovecha para atacar al Gobierno: “En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo”

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

ECONOMÍA

La banca es el sector

La banca es el sector más generoso con sus accionistas: repartirá 18.000 millones hasta 2026 al dispararse sus beneficios

Endulzar la Navidad saldrá caro: Hipercor es el supermercado que más ha subido los dulces navideños, un 20%, frente al 9% de Mercadona

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”