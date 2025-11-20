La vida de Clemente Lequio en Miami: el hijo de Alessandro Lequio y Antonia Dell’Atte trabaja como camarero, alejado de los focos

Antonia Dell'Atte con su hijo Clemente Lequio (Instagram)

La actualidad ha puesto en el foco mediático a Alessandro Lequio, a quien han despedido de Telecinco después de que la cadena se reuniese con los abogados de Antonia Dell’Atte. La exmodelo asegura que, cuando eran pareja hace más de dos décadas, el conde la maltrató. La noticia ha hecho que su círculo cercano, como por ejemplo Clemente Lequio, vuelva a despertar interés.

Clemente es el único hijo que comparten Antonia Dell’Atte y Alessandro Lequio. Tiene 37 años y es licenciado en Ciencias Políticas, aunque no ejerce de ello. Sin embargo, siempre ha tratado de llevar una perfil bajo y nada mediático. De hecho, actualmente vive en Estados Unidos, concretamente en Miami, pese a que anteriormente también pasó parte de su vida en España, Alemania o Italia, donde nació en 1988.

Actualmente trabaja en el ámbito de la hostelería como camarero. Su madre comentó con orgullo en una de las publicaciones en las que Lequio lucía su uniforme: “Guapo a reventar. En esta vida mejor servir que ser servido y con elegancia”. Además de su carrera, el joven también estudió algunos instrumentos y llegó a trabajar como DJ. Es más, compartía sus “sinfonías” en Spotify.

Ana Obregón responde a las críticas tras ser madre por gestación subrogada.

Se casó en 2020 con su actual mujer, Corbie Gregory. Fue una boda discreta que notificó meses después Antonia Dell’Atte, que contó a la revista Hola que su nuera, a la que considera “una mujer de diez”, trabajaba en el departamento de Recursos Humanos de un hotel.

Su apoyo a Antonia Dell’Atte

Sus padres se separaron cuando él solo tenía 4 años y nunca se ha interesado por los medios, pese a la gran presencia mediática de sus progenitores. Las pocas apariciones públicas que ha hecho han sido discretas y ha dado entrevistas a cuentagotas.

Clemente Lequio trabajando como camarero (Instagram: @clem2leq)

Durante la intervención de su madre en No somos nadie tras la noticia del despido de Alessandro Lequio, la exmodelo dio a entender cuál es el posicionamiento de su hijo en la disputa familiar: “Tengo que disfrutarlo con mi familia y con mi hijo que siempre me ha estado apoyando, mi único amo”.

La polémica de Clemente Lequio

Una de las únicas polémicas con las que carga Clemente Lequio en su historial fue tras la muerte de su hermano, Aless Lequio. De nuevo, fue su madre la que tuvo que trasladar su pensamiento delante de las cámaras. La italiana explicó en Lazos de sangre que su hijo no fue invitado al funeral de su hermano y que tampoco cumplieron su deseo de que se leyera una carta en su nombre.

Después, él reafirmó las palabras de su madre a través de un comunicado en sus redes sociales: “Me gustaría aclarar dos puntos de manera breve y contundente sin entrar en detalles para que queden zanjados de manera definitiva por mi parte”. Lequio narró que Dell’Atte “jamás ha mentido en su última aparición televisiva”. “Fue el mismo programa el que se aprovechó de manera disgustosa de la muerte de mi hermano para poder ganar audiencia y no lo contrario”, zanjó notablemente molesto.