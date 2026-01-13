España

Alessandro Lequio habría recibido más de 700.000 euros como indemnización por su despido de Telecinco

El colaborador italiano fue apartado de su puesto en Vamos a ver tras la polémica por las declaraciones de su exmujer Antonia Dell’Atte

Alessandro Lequio. (Mediaset España)
El pasado 19 de noviembre, Alessandro Lequio fue despedido de su puesto como colaborador en el programa Vamos a ver de Telecinco, tras el revuelo generado por las memorias de su exmujer, Antonia Dell’Atte, en las que relataba episodios de maltrato durante su matrimonio en 1991. Casi dos meses después, se ha conocido que el italiano habría alcanzado un acuerdo económico con Mediaset por su salida, que podría ascender a 700.000 euros.

El despido de Lequio se produjo días después de que la polémica sobre su pasado con Dell’Atte volviera a ocupar titulares. En su momento, la modelo retiró la denuncia por maltrato, pero los documentos judiciales avalaban su versión, dejando claro que un juez había dado la razón a la italiana en sus acusaciones. Este contexto, sumado a la difusión de sus memorias, fue decisivo para que Telecinco tomara la decisión de apartar al colaborador de la pantalla.

Fuentes internas de Mediaset aseguran que, ante la posibilidad de que Lequio ejerciera acciones legales por un despido que él consideraba improcedente, la cadena optó por cerrar un acuerdo extrajudicial, evitando así un proceso judicial que podría haberse alargado meses. María Patiño explicó en directo que la negociación se basó en cartas y autos judiciales que demostraban la relación de Lequio con su exmujer y los antecedentes legales relacionados con la denuncia de maltrato, lo que facilitó el pacto económico.

La entrevista de Antonia Dell'Atte
La entrevista de Antonia Dell'Atte en 'Directo al grano' (RTVE)

Según el periodista Alberto Guzmán, colaborador de No somos nadie, la cifra alcanzada en el acuerdo sería “estratosférica” y serviría para compensar la salida abrupta de Lequio del grupo. Guzmán señaló que la información proviene de fuentes con acceso directo a altos cargos de Mediaset y que refleja la intención de la cadena de resolver el conflicto sin llegar a juicio.

María Palacios, el gran apoyo de Alessandro Lequio

Durante este proceso, Lequio se ha mantenido al margen de la polémica, aunque su esposa, María Palacios, ha sido su principal apoyo y portavoz en la esfera pública. La estrategia del colaborador habría consistido en acudir a una abogada para asegurar que sus derechos como trabajador despedido fueran respetados, algo que derivó en el acuerdo económico mencionado.

Cómo actúan los médicos ante la violencia sexual: “Atendemos a mujeres agredidas por un desconocido. Las que sufren maltrato continuo no acuden a Urgencias”.

El caso ha generado debate sobre la gestión de despidos fulminantes en medios de comunicación y sobre cómo los antecedentes personales pueden influir en la continuidad profesional de un colaborador. Aunque Alessandro Lequio sigue vinculado a Mediaset en algunos proyectos, su salida de Vamos a ver marca un capítulo significativo en su trayectoria mediática, con consecuencias legales y económicas claras.

Con este acuerdo, Mediaset pone fin a un conflicto que hubiera podido tener repercusión mediática y judicial, cerrando un proceso que combina polémica, justicia laboral y el impacto de las redes y la memoria mediática de los famosos.

