Alba Carrillo señala a Alessandro Lequio en apoyo a Antonia Dell’Atte: “Yo soy una de las víctimas, ha hecho daño a muchísimas mujeres”

Alessandro Lequio y Alba Carrillo, en montaje de Infobae (Mediaset / RTVE)

Alessandro Lequio no deja de acaparar titulares después de su despido de Telecinco por las acusaciones de maltrato de Antonia Dell’Atte. Esta semana, Televisión Española aprovechó para recoger el testimonio de la italiana a través de una entrevista en el programa Directo al grano. En apoyo al testimonio, Alba Carrillo no ha dudado en cargar contra Lequio también desde la cadena pública.

Este sábado 29 de noviembre, se ha comentado en D Corazón la entrevista de Dell’Atte con Marta Flich. La primera en mostrar su apoyo a la modelo ha sido Carlota Corredera: “Ella lleva hablando toda la vida sobre esto, pero yo soy la primera que se tragó esta narrativa de que era una loca despechada. Parece que han tenido que pasar todos estos años para que se la crea”.

Las constantes menciones al italiano han removido el pasado en Telecinco de Alba Carrillo, cuya salida fue muy polémica e incluso traumática para la tertuliana. Es por ello, que ha utilizado su voz como colaboradora para denunciar públicamente las presuntas prácticas del conde: “A mí me ha tratado mal. Yo soy una de las víctimas. Le quité una demanda porque su hijo estaba malito y me parecía humano no rascar en ese momento. Pero a mí me acusó prácticamente de prostitución. Es una persona que ha hecho daño a muchísimas mujeres”.

Cristina Cifuentes y Alba Carrillo

“Es hora de limpiar a este tipo de hombres”, ha sentenciado Carrillo. Además, la tertuliana también ha señalado a quienes aluden a las supuestas denuncias falsas: “Ya está bien de que le demos cabida a los testimonios de que las mujeres falsifican o demandan cosas que no son verdad. Son ínfimas las mujeres que demandan sin tener conciencia de ello”.

Su alegato contra el maltrato

“El maltrato a las mujeres existe, aunque haya partidos políticos que no lo quieran reconocer”, ha afirmado. Además, ha hecho hincapié en que “el maltrato no entiende de clases sociales, ni de televisiones, ni de mujeres más educadas o con menos culturas”.

Corredera, que estaba conectada por videollamada, ha recogido las palabras de su compañera para continuar con su alegato: “Durante mucho tiempo no se creía a las mujeres”. La que fuera presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva tiene muy en cuenta los testimonios sobre violencia de género: “Por eso es tan importante que, después de tantos años de lucha, le demos voz y credibilidad a Antonia. Las mujeres famosas son también la voz de las anónimas. Para Antonia es una victoria de las mujeres que no están”.

Alba Carrillo y Carlota Corredera en 'D Corazón' (RTVE)

Hace ya casi un año, Bárbara Rey le recordó la denuncia de Dell’Atte a Lequio en directo desde el plató de ¡De Viernes!. Carrillo reaccionó entonces al no ver consecuencias: “Lequio está protegido, entre otras, por la madrina de su hija, Ana Rosa Quintana. No es buen tertuliano porque va, sin piedad, a por las mujeres sistemáticamente, salvo las que a él le parecen de la clase social suficiente para no denigrarlas, al menos en público. Igual que un maltratador no puede ser buen padre. Un maltratador no puede ser ni buen tertuliano, ni buen nada”.