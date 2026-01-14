Jesús Vázquez desvela en ‘La Revuelta’ que ha firmado un testamento solidario para donar toda su herencia

Jesús Vázquez durante su paso por 'La Revuelta'. (RTVE)

Jesús Vázquez ha vuelto este martes a la televisión pública con una de las entrevistas más comentadas de la semana. El presentador, de 60 años, ha visitado La Revuelta, el programa conducido por David Broncano en RTVE, coincidiendo con su nueva etapa profesional tras cerrar definitivamente su largo vínculo con Mediaset. Más allá de su fichaje por la cadena pública y de los proyectos que tiene por delante, Vázquez sorprendió al público al hablar abiertamente de una decisión personal tomada hace años: la firma de un testamento solidario junto a su pareja.

Durante la conversación con David Broncano, el comunicador ha desvelado que ambos dejaron por escrito que todo el patrimonio que no lleguen a gastar en vida será destinado íntegramente a causas humanitarias. En concreto, a proyectos relacionados con la ayuda a refugiados, un ámbito que conoce de primera mano por su labor como embajador de buena voluntad de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Una confesión que se ha producido en uno de los momentos más serenos de la entrevista, lejos de las bromas iniciales y del tono distendido habitual del formato. Vázquez ha explicado que la decisión responde a una convicción profunda: la de devolver a la sociedad parte de lo que la vida y su carrera profesional le han permitido conseguir. “Todo lo que no nos gastemos en vida irá a quienes más lo necesitan”, ha afirmado, provocando un gran aplauso del público del Teatro Príncipe, donde se graba el programa.

La nueva etapa de Jesús Vázquez a los 60 años

El presentador también ha hablado del momento vital que atraviesa tras su salida de Telecinco, cadena en la que ha desarrollado gran parte de su carrera durante más de dos décadas. Lejos de mostrar nostalgia, se presentó relajado y con sensación de cierre de ciclo. “Ha sido una etapa muy larga y muy buena, con programas importantes”, reconoció, dejando claro que el cambio responde más a una necesidad personal que a un conflicto profesional.

Su incorporación a RTVE, que incluye ponerse al frente del Benidorm Fest 2026, supone un nuevo reto que afronta con ilusión, según ha contado él mismo. David Broncano ha hecho oficial su llegada, presentándola o como una figura histórica de la televisión española que inicia una etapa distinta.

Sin embargo, ha sido su reflexión sobre el testamento la que ha marcado el tono final de la entrevista. Vázquez ha insistido en que no se trata de una decisión reciente, sino de algo meditado y formalizado hace tiempo. Para él, el testamento no es solo una cuestión patrimonial, sino una herramienta para cerrar su historia personal con coherencia.

Las reacciones no han tardado en llegar. Tras la emisión del programa, las redes sociales se llenaron de mensajes destacando la generosidad y el compromiso social del presentador. Muchos usuarios subrayaron la naturalidad con la que habló del tema y el contraste con otros discursos más grandilocuentes sobre solidaridad.

Por otro lado, también se ha abordado la famosa pregunta para conocer su patrimonio. Sin embargo, lejos de contestar, el gallego tan solo ha dicho que ha trabajado mucho a lo largo de su vida y que no conoce la cifra: “He hecho muchos anuncios, muchos programas, tengo un Récord Guinness... Así que no te voy a decir que estoy tieso. He ganado mi dinero, que me ha costado mucho. No tengo críos ni tengo a nadie a mi cargo, con lo cual... No sé cuánto tenemos porque lo tenemos todo muy colocadito en inversiones aquí y allá“.