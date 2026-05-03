España

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en ‘Lo de Évole’ sobre su “muerte civil” tras la condena: “Hay que seguir viviendo”

El exfiscal general del Estado concede la primera entrevista tras su cese a La Sexta, poco más de cinco meses después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo, quien le acusó de revelación de secretos

Guardar
Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado
Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado hasta su cese en noviembre de 2025, acude al programa de La Sexta, donde ha concedido su primera entrevista. / Captura de pantalla

Una estación, la de Sants, en Barcelona, es el primer escenario de la entrevista de Jordi Évole a Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 58 años), exfiscal general del Estado, en el último capítulo de la temporada. En el programa de La Sexta Lo de Évole se ha producido la primera conversación entre García Ortiz y un periodista desde que fue condenado por el Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2025, acusado de revelación de secretos. “Hay que seguir viviendo”, ha alentado el excargo público.

La sentencia al exfiscal general fue publicada el 9 de diciembre de 2025, 19 días después de que el Tribunal Supremo le condenase. En el texto, se acusó al exfiscal general de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico intercambado entre Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, y el fiscal de la Audiencia Nacional, Julián Salto. Además de la inhabilitación de dos años del que presentaría su cese el 24 de noviembre, también se imputó a García Ortiz el pago de una multa por valor de 7.200 euros y una indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, de 10.000 euros.

PUBLICIDAD

Jordi Évole ha repartido la entrevista en dos partes, con la voluntad de hacer accesible un caso insólito, nunca antes sucedido en España: una primera concisa y explicativa, en la que García Ortiz y el periodista han repasado cronológicamente lo sucedido entre bastidores y cómo fue reflejado por los medios de comunicación; y una segunda parte caracterizada por el análisis del exfiscal general sobre su vida tras la condena.

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Jordi Évole repasan el caso que acabó con la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. / Captura de pantalla

Álvaro García Ortiz rechaza la filtración por parte de la Fiscalía General del Estado: “No creo que nadie de mi entorno haya filtrado ese mail”

La sentencia al exfiscal general del Estado cayó como un jarrón de agua fría al propio García Ortiz, quien ha confesado en Lo de Évole que no esperaba ser condenado por el Tribunal Supremo. “No creo que nadie de mi entorno haya filtrado ese mail”, ha sentenciado durante la grabación del programa. Jordi Évole ha incidido en su entrevista en la duda que se cierne tras la condena, sobre quién filtro el correo electrónico entre Neira y la Audiencia Nacional del que se ha acusado al propio exfiscal general. Además de un caso sin precendentes, “había una confusión absoluta en los medios de comunicación sobre lo que había pasado”, ha reconocido García Ortiz.

PUBLICIDAD

Fueron los medios quienes jugaron un papel clave durante las sesiones del juicio, aunque sus declaraciones fuesen decisivas para la sentencia. El experiodista de El País José Manuel Romero afirmó entonces tajantemente que la filtración provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y no de la Fiscalía General, hecho que suscribe el entrevistado. “Hay muchas otras personas de muchos otros entornos que pueden haberlo filtrado”, ha matizado el letrado.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Fiscalía General del EstadoLa SextaAtresmediaIsabel Díaz AyusoSentenciasSentencias EspañaTribunal SupremoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres muertos por hantavirus en un crucero que viajaba entre Argentina y Canarias

Además de los tres fallecidos, hay seis personas afectadas, de las cuales una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica

Tres muertos por hantavirus en un crucero que viajaba entre Argentina y Canarias

La Guardia Civil intercepta en alta mar un carguero con más de 10 toneladas de cocaína

La investigación en curso llevada a cabo por la Audiencia Nacional apunta al mayor alijo de cocaína, 9.994 kilos, recuperado en España

La Guardia Civil intercepta en alta mar un carguero con más de 10 toneladas de cocaína

La isla mediterránea de moda: una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad y aguas cristalinas entre rocas

Malta es un destino clave para quienes buscan una combinación de arquitectura natural y costa fácil de recorrer

La isla mediterránea de moda: una ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad y aguas cristalinas entre rocas

Un fallo en el avión en el que viajaba Pedro Sánchez fuerza un aterrizaje en Turquía: se acumulan los fallos en los vuelos del presidente

El jefe del Ejecutivo se dirigía a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, pero ahora deberá pasar una noche en Ankara

Un fallo en el avión en el que viajaba Pedro Sánchez fuerza un aterrizaje en Turquía: se acumulan los fallos en los vuelos del presidente

Salmorejo de remolacha: una receta moderna para sorprender a tus invitados este verano

Un plato diferente y refrescante con el que puedes lucirte este verano

Salmorejo de remolacha: una receta moderna para sorprender a tus invitados este verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev