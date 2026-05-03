Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, en ‘Lo de Évole’ sobre su “muerte civil” tras la condena: “Hay que seguir viviendo”

Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado hasta su cese en noviembre de 2025, acude al programa de La Sexta, donde ha concedido su primera entrevista. / Captura de pantalla

Una estación, la de Sants, en Barcelona, es el primer escenario de la entrevista de Jordi Évole a Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 58 años), exfiscal general del Estado, en el último capítulo de la temporada. En el programa de La Sexta Lo de Évole se ha producido la primera conversación entre García Ortiz y un periodista desde que fue condenado por el Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2025, acusado de revelación de secretos. “Hay que seguir viviendo”, ha alentado el excargo público.

La sentencia al exfiscal general fue publicada el 9 de diciembre de 2025, 19 días después de que el Tribunal Supremo le condenase. En el texto, se acusó al exfiscal general de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico intercambado entre Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador, y el fiscal de la Audiencia Nacional, Julián Salto. Además de la inhabilitación de dos años del que presentaría su cese el 24 de noviembre, también se imputó a García Ortiz el pago de una multa por valor de 7.200 euros y una indemnización a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, González Amador, de 10.000 euros.

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Jordi Évole ha repartido la entrevista en dos partes, con la voluntad de hacer accesible un caso insólito, nunca antes sucedido en España: una primera concisa y explicativa, en la que García Ortiz y el periodista han repasado cronológicamente lo sucedido entre bastidores y cómo fue reflejado por los medios de comunicación; y una segunda parte caracterizada por el análisis del exfiscal general sobre su vida tras la condena.

El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Jordi Évole repasan el caso que acabó con la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos. / Captura de pantalla

Álvaro García Ortiz rechaza la filtración por parte de la Fiscalía General del Estado: “No creo que nadie de mi entorno haya filtrado ese mail”

La sentencia al exfiscal general del Estado cayó como un jarrón de agua fría al propio García Ortiz, quien ha confesado en Lo de Évole que no esperaba ser condenado por el Tribunal Supremo. “No creo que nadie de mi entorno haya filtrado ese mail”, ha sentenciado durante la grabación del programa. Jordi Évole ha incidido en su entrevista en la duda que se cierne tras la condena, sobre quién filtro el correo electrónico entre Neira y la Audiencia Nacional del que se ha acusado al propio exfiscal general. Además de un caso sin precendentes, “había una confusión absoluta en los medios de comunicación sobre lo que había pasado”, ha reconocido García Ortiz.

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Fueron los medios quienes jugaron un papel clave durante las sesiones del juicio, aunque sus declaraciones fuesen decisivas para la sentencia. El experiodista de El País José Manuel Romero afirmó entonces tajantemente que la filtración provenía de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y no de la Fiscalía General, hecho que suscribe el entrevistado. “Hay muchas otras personas de muchos otros entornos que pueden haberlo filtrado”, ha matizado el letrado.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

Noticia en ampliación.

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